Venetsialaisten ilotulitus Pohjois-Pohjanmaalla vaatii jatkossa ilmoituksen
16.6.2026 10:44:38 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Venetsialaisviikonlopun ilotulitus ei ole enää sallittua Pohjois-Pohjanmaalla ilman ennakkoilmoitusta pelastusviranomaiselle. Aiempina vuosina pelastuslaitos on sallinut yksityisen ilotulituksen ilman erillistä ilmoitusta taajama-alueiden ulkopuolella vesistöjen välittömässä läheisyydessä tiettyinä käyttöaikoina. Vapautuspäätöksen ehtoja ei kuitenkaan ole noudatettu, mikä on johtanut käytännön muutokseen.
Ilotulitteita on venetsialaisten aikaan käytetty taajamissa ja muualla kuin ranta-alueilla, ja sallittuja käyttöaikoja on rikottu. Tämä on lisännyt häiriöitä ja aiheuttanut negatiivista palautetta alueen asukkailta. Tämän vuoksi pelastuslaitos ei tee enää venetsialaisviikonlopulle kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 92 §:n mukaista päätöstä, jossa sallitaan tiettyinä aikoina ilotulitteiden käyttö ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta.
Venetsialaisten ilotulittaminen on jatkossa mahdollista vain tekemällä siitä ennakkoilmoitus pelastusviranomaiselle.
- Ilmoitus pelastusviranomaiselle on tehtävä vähintään 5 vuorokautta ennen ilotulitusta.
- Ilmoitus perustuu kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 91 §:ään.
- Ilmoituksen käsittelystä muuna kuin asetuksessa sallittuna aikana (31.12. kello 18 – 1.1. kello 2) peritään 66,96 euron maksu.
- Ilmoitus tehdään pelastuslaitoksen verkkosivuilla.
Pelastuslaitos tiedotti mahdollisesta muutoksesta kesäkuun 2026 alussa ja keräsi asiasta palautetta kyselyllä, johon vastasi noin 850 henkilöä. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista kannatti sitä, ettei ilotulitusta vapauteta ilman ilmoitusta.
Muutokseen ovat vaikuttaneet kyselyn tulokset, aiempien vuosien negatiivinen palaute sekä se, ettei vapautuspäätöksen ehtoja ole noudatettu.
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Yhteyshenkilöt
Jarkko HeikkinenOhjauksen ja turvallisuusviestinnän vastuualuepäällikkö / Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosPuh:044 703 8684jarkko.heikkinen@pelastuslaitos.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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