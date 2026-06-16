Venetsialaisten ilotulitus Pohjois-Pohjanmaalla vaatii jatkossa ilmoituksen

Venetsialaisviikonlopun ilotulitus ei ole enää sallittua Pohjois-Pohjanmaalla ilman ennakkoilmoitusta pelastusviranomaiselle. Aiempina vuosina pelastuslaitos on sallinut yksityisen ilotulituksen ilman erillistä ilmoitusta taajama-alueiden ulkopuolella vesistöjen välittömässä läheisyydessä tiettyinä käyttöaikoina. Vapautuspäätöksen ehtoja ei kuitenkaan ole noudatettu, mikä on johtanut käytännön muutokseen.