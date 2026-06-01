Ruotsi ja Suomi tapaavat Almedalenin politiikkaviikolla

Visbyssä järjestettävän Almedalenin politiikkaviikon aikana suuri määrä poliitikkoja ja asiantuntijoita kokoontuu Länsteaterniin ja Bryggarsaleniin keskustelemaan ruotsalais-suomalaisesta yhteistyöstä ympäristö-, koulutus-, elinkeinoelämä- ja puolustusasioissa.

Länsteatern

Ohjelmasarja alkaa 23. kesäkuuta klo 9.15 Länsteaternissa Visbyssä keskustelulla kulttuuriperinnöstä resilienssitekijänä. Mukana ovat muun muassa Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun strateginen neuvonantaja Patrik Oksanen, Munch-museon turvallisuuspäällikkö Joakim Barane, Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Kronman ja John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt.

Bryggarsalen

Keskiviikkona 24. kesäkuuta ja torstaina 25. kesäkuuta keskustelut jatkuvat Bryggarsalenissa, Mellangatan 54:ssä. Bryggarsalenin ohjelmassa ovat mukana Suomen elinkeinoministeri Sakari Puisto sekä Suomen ja Ruotsin pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavat ministerit, opetusministeri Anders Adlercreutz ja EU-ministeri Jessica Rosencrantz.

Bryggarsalenin paneeliin osallistuvat myös Nordan AI:n perustaja Evelina Anttila, ICEYE:n Pohjoismaiden ja Nato-yhteistyön johtaja Seppo Aaltonen, Patrian varatoimitusjohtaja Kari Renko, Suomen sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, entinen puolustusministeri, nykyinen neuvonantaja Stefan Wallin, Ruotsin Försvarsberedningenin jäsen Peter Hultqvist ja monia muita.

”Almedalsveckan tarjoaa meille ja Suomen Tukholman-suurlähetystölle erinomaisen tilaisuuden keskustella ajankohtaisista suomalais-ruotsalaisista kysymyksistä. Toivomme, että mahdollisimman moni ehtii mukaan Länsteaterniin ja Bryggarsaleniin kuuntelemaan keskustelujamme”, sanoo Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Ohjelma keskiviikkona 23.6., Länsteatern (Bredgatan 10)

klo 9.15 Kulttuuriperintö resilienssitekijänä

Ohjelma torstaina 24.6., Bryggarsalen (Mellangatan 54)

9:30-10:40 Lisääntynyt vastuu omasta turvallisuudestamme Miten transatlanttisen yhteenkuuluvuuden tarve tasapainottuu eurooppalaisen strategisen autonomian vaatimuksen kanssa?

10:50-11:45 Miten siviiliväestöä suojellaan kriisin ja sodan aikana? Esimerkkejä Suomesta ja Ruotsista

13.00–14.00 Miten ja mistä löydämme ratkaisuja Itämeren tulevaisuutta varten?

14:15-15:15 Sweden and Finland as the Powerhouse of the Nordic Defense Tech Ecosystem.

15.30–16.30 Ruotsalais-suomalainen yhteistyö Euroopan tulevaisuuden teknologiajohtajuuden moottorina

Ohjelma 25.6.2025, Bryggarsalen, Visby

11.00–12.00 Sinistä, valkoista ja keltaista – miten Ruotsin ja Suomen suhteita syvennetään Nato-jäsenyyden jälkeen?

14.00–14.45 Miten rahoitusmarkkinat voivat edistää myönteistä yhteiskunnallista kehitystä?

15.00–15.45 Miten turvata peruskoulun tulevaisuus Ruotsissa ja Suomessa?

15:50-16:40 Miten vahvistaa yliopistojen autonomiaa?

16:45-17:30 Voiko demokratiaa vahvistaa kouluissa media- ja informaatiolukutaidon avulla?

Lue lisää kaikista ohjelmista ja paneelin osallistujista täältä: hanaholmen.fi/fi/events/ohjelmamme-almedalenin-politiikkaviikolla-2026

Livestriimaus: https://www.youtube.com/@hanaholmen-kulturcentrumfo299/streams

Yhteyshenkilö: Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 7373.