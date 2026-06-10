Lohjan kaupunki

Lastenkulttuurin tulevaisuus Lohjalla – tule kertomaan toiveesi kirjastoon

16.6.2026 11:04:38 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

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Lohjan uusi kulttuurituottaja Eveliina Ripatti kutsuu lapsiperheet kirjastovierailuille kertomaan toiveitaan lastenkulttuurin kehittämiseen. Kesä-heinäkuun aikana järjestettävissä tapaamisissa voi jakaa ideoita tulevista tapahtumista ja osallistua pinssien tekoon. Kerätyt ideat muokkaavat lasten kulttuuritarjontaa Lohjalla. Tervetuloa osallistumaan!

Tule tapaamaan kulttuurituottajaa kirjastoihin Lohjalla
Tule tapaamaan kulttuurituottajaa kirjastoihin Lohjalla

Lohjan kaupungin uudeksi kulttuurituottajaksi valittiin keväällä Eveliina Ripatti (kulttuurituottaja AMK), joka tulee työskentelemään lastenkulttuurin tapahtumien parissa. Kehittääkseen lastenkulttuuripalveluita Ripatti haluaa kuulla suoraan lapsiperheiltä, millaisia kulttuuritapahtumia ja -sisältöjä Lohjalla toivotaan tulevaisuudessa.

Kesä– ja heinäkuun aikana Ripatti vierailee kirjastoissa tapaamassa lapsiperheitä ja kuulemassa heidän toiveitaan. Keskusteluissa voi kertoa uusia ideoita ja ajatuksia esimerkiksi lastenkulttuuritapahtumista, muusta kulttuuritarjonnasta, viestinnästä sekä tavoista, joilla lapsiperheitä voitaisiin innostaa osallistumaan kaupungin tapahtumiin.

Tapaamisiin voi osallistua matalalla kynnyksellä. Mukana kulkee myös pinssikone, jolla jokainen kävijä voi tehdä itselleen oman pinssin.

Vierailuilla kerättyjä ajatuksia ja kehittämisideoita hyödynnetään Lohjan lastenkulttuuritoiminnan ja tapahtumien suunnittelussa.

Kirjastovierailut

22.6. klo 14–16 Ojamon kirjasto

6.7. klo 14–16 Karjalohjan kirjasto

7.7. klo 14–16 Mäntynummen kirjasto

8.7. klo 10–12 Saukkolan kirjasto

9.7. klo 12–14 Virkkalan kirjasto

13.7. klo 10–12 Lohjan pääkirjasto

14.7. klo 10–12 Pusulan kirjasto

16.7. klo 12-14 Sammatin kirjasto

Tervetuloa keskustelemaan, vaikuttamaan ja rakentamaan yhdessä Lohjan lastenkulttuurin tulevaisuutta!

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