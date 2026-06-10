Lastenkulttuurin tulevaisuus Lohjalla – tule kertomaan toiveesi kirjastoon
16.6.2026 11:04:38 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Lohjan uusi kulttuurituottaja Eveliina Ripatti kutsuu lapsiperheet kirjastovierailuille kertomaan toiveitaan lastenkulttuurin kehittämiseen. Kesä-heinäkuun aikana järjestettävissä tapaamisissa voi jakaa ideoita tulevista tapahtumista ja osallistua pinssien tekoon. Kerätyt ideat muokkaavat lasten kulttuuritarjontaa Lohjalla. Tervetuloa osallistumaan!
Lohjan kaupungin uudeksi kulttuurituottajaksi valittiin keväällä Eveliina Ripatti (kulttuurituottaja AMK), joka tulee työskentelemään lastenkulttuurin tapahtumien parissa. Kehittääkseen lastenkulttuuripalveluita Ripatti haluaa kuulla suoraan lapsiperheiltä, millaisia kulttuuritapahtumia ja -sisältöjä Lohjalla toivotaan tulevaisuudessa.
Kesä– ja heinäkuun aikana Ripatti vierailee kirjastoissa tapaamassa lapsiperheitä ja kuulemassa heidän toiveitaan. Keskusteluissa voi kertoa uusia ideoita ja ajatuksia esimerkiksi lastenkulttuuritapahtumista, muusta kulttuuritarjonnasta, viestinnästä sekä tavoista, joilla lapsiperheitä voitaisiin innostaa osallistumaan kaupungin tapahtumiin.
Tapaamisiin voi osallistua matalalla kynnyksellä. Mukana kulkee myös pinssikone, jolla jokainen kävijä voi tehdä itselleen oman pinssin.
Vierailuilla kerättyjä ajatuksia ja kehittämisideoita hyödynnetään Lohjan lastenkulttuuritoiminnan ja tapahtumien suunnittelussa.
Kirjastovierailut
22.6. klo 14–16 Ojamon kirjasto
6.7. klo 14–16 Karjalohjan kirjasto
7.7. klo 14–16 Mäntynummen kirjasto
8.7. klo 10–12 Saukkolan kirjasto
9.7. klo 12–14 Virkkalan kirjasto
13.7. klo 10–12 Lohjan pääkirjasto
14.7. klo 10–12 Pusulan kirjasto
16.7. klo 12-14 Sammatin kirjasto
Tervetuloa keskustelemaan, vaikuttamaan ja rakentamaan yhdessä Lohjan lastenkulttuurin tulevaisuutta!
Yhteyshenkilöt
Eveliina RipattiKulttuurituottaja / Lohjan kaupunkiPuh:+358 406420555eveliina.ripatti@lohja.fi
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