Itärata siirtyy yleissuunnitelmavaiheeseen − mukaan uusia kumppaneita

Yleissuunnitelma laaditaan koko hankealueelle Lentoradalta Kouvolaan. Suunnitelma on jaettu kahteen kokonaisuuteen: osa A ulottuu Lentoradalta Porvooseen ja osa B Porvoosta Korialle. Osan A suunnittelusta vastaa palveluntuottajaryhmittymä Itäradan tekijät. Timantti-niminen ryhmittymä puolestaan vastaa osan B suunnittelusta.

“Kilpailutuksessa saimme hyviä tarjouksia, ja nyt valittujen kumppaneiden kanssa jatkamme suunnittelua monipuolisen asiantuntijajoukon voimin. Aloitamme kehitysvaiheella, jolla varmistetaan mittavan hankkeen laadukas suunnittelu sekä määritetään suunnitelmakokonaisuuden laajuus, suunnitteluaikataulu ja yhteiset toimintatavat.”, kertoo Itäradan suunnittelujohtaja Minna Weurlander.

Kehitysvaihe kestää loppuvuoteen 2026 saakka, jonka jälkeen siirrytään suunnitelmavaiheeseen. Yleissuunnitelmavaihe kestää arviolta syksyyn 2028 asti.

"Yleissuunnitelmavaiheen myötä Itärata-hanke laajenee huomattavasti. On hienoa, että saamme mukaan uusia, merkittäviä kumppaneita viemään Itäradan hanketta eteenpäin", Weurlander iloitsee.

Suunnittelu etenee vaiheittain kohti ratasuunnitelmaa

Itäradan kaksi vuotta kestänyt ympäristövaikutusten arviointimenettely on valmistunut, ja hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto antoi toukokuussa 2026 perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista ja tehtyjen arviointien riittävyydestä. Päätelmä laadittiin nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

Perustellusta päätelmästä saatiin selkeät ohjeet hankkeen jatkosuunnitteluun.

“Päätelmän mukaisesti suunnittelua tarkennetaan ja Itärata-hanke etenee yleissuunnitelmavaiheeseen, joka sisältää kohdekohtaista suunnittelua ja mallinnusta. Erityisesti vesistö- ja pohjavesivaikutusten, luontovaikutusten sekä melu- ja tärinävaikutusten arviointia tarkennetaan vaikutuksen lieventämiseksi tai poistamiseksi. Käynnissä on jo koko ratalinjalla tehtäviä maastotutkimuksia, joilla kerätään lähtöaineistoa yleissuunnitelmaa varten”, Weurlander tarkentaa.

Yleissuunnitelman laatimisen jälkeen vuonna 2028 Itäradalla käynnistetään ratasuunnitelman laatiminen, joka jatkuu vuoteen 2031. Ratasuunnitelman laatiminen on hankkeen toteutukseen tähtäävää radan yksityiskohtaista suunnittelua.