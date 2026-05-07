Korkein oikeus / Högsta domstolen

Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen Ullanlinnan henkirikosasiassa

17.6.2026 14:00:02 EEST | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote

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Kor­kein oi­keus (KKO) ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa Ullanlinnan mur­has­ta elin­kau­ti­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen tuo­mi­tul­le hen­ki­löl­le.

Helsingin käräjäoikeus antoi ratkaisunsa asiassa 30.8.2024 ja Helsingin hovioikeus 5.12.2025. Niiden mukaan vastaaja oli lyönyt silloista puolisoaan aiheuttaen tälle kuolettavat vammat. Teko oli ollut erityisen raaka ja julma sekä kokonaisuutena arvostellen törkeä. Alemmat oikeusasteet tuomitsivat vastaajan elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta.

Vastaaja haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen, joten hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Asian diaarinumero KKO:ssa: R 1/2026/296

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korkein oikeus

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Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.

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