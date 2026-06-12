Kymenlaakson hyvinvointialue arviointimenettelyyn taloussyistä
16.6.2026 11:43:19 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Valtiovarainministeriö on 16.6.2026 päättänyt käynnistää arviointimenettelyt Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla. Kymenlaaksossa arviointimenettelyn taustalla ovat haasteet talouden tasapainottamisessa.
Valtiovarainministeriön arviointimenettelyyn joutuminen ei ollut Kymenlaakson hyvinvointialueelle täysin yllätys. Vuosi sitten arviointimenettely aloitettiin Itä-Uudenmaan, Keski-Suomen ja Lapin hyvinvointialueilla.
Hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman näkee, että Kymenlaaksossa olisi ollut edelleen mahdollisuus alijäämien kattamiseen lisäajan puitteissa.
– Lainsäädännön muutos pidemmästä lisäajasta tuli voimaan 1.6.2026 ja olemme hakeneet lisäaikaa vuoden 2029 loppuun. Tavoite on kova, mutta kuitenkin uskomme ja näemme, että meillä on keinoja päästä taloudessamme tasapainoon ja kattaa kertyneet alijäämät. Kyllä odotimme, että tuokin mahdollisuus olisi tarkemmin vielä arvioitu. Meidän osaltamme arviointimenettelyssä on nimenomaan kyse talouden tasapainottamisesta. Palveluiden laatu ja saatavuus ovat meillä hyvällä tasolla, Hagman toteaa.
Arviointimenettelyssä valtio ja hyvinvointialue yhdessä pohtivat toimenpide-ehdotuksia, joilla hyvinvointialueen taloutta voidaan parantaa. Arviointimenettelyn käynnistäminen rajoittaa hyvinvointialueen päätösvaltaa, ja valtiovarainministeriö seuraa alueen päätöksentekoa. Prosessi kestää noin vuoden.
– Vastuuministeri eli kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen on korostanut, että arviointimenettelyyn joutuminen ei ole rangaistus, Hagman kertoo.
Ei välittömiä vaikutuksia palveluihin tai henkilöstöön
Harri Hagman painottaa, että päätökseen kannattaa suhtautua rauhallisesti.
– Päätöksellä ei ole alkuvaiheessa vaikutuksia palveluita käyttäviin kymenlaaksolaisiin, palveluihimme eikä henkilöstöömme, hän toteaa.
– Tässä vaiheessa emme osaa tarkemmin sanoa, mitä arviointimenettelyn prosessi meille konkreettisemmin tarkoittaa, mutta se tietysti selviää, kun prosessi käytännössä käynnistyy. Siihen asti ja toki mahdollisuuksien mukaan me jatkamme edelleen talouden parantamiseen liittyviä toimia, joita olemme suunnitelleet ja käynnistäneet, aluehallituksen puheenjohtaja Anne Heikkilä kertoo.
Valtiovarainministeriö nimeää riippumattoman puheenjohtajan ja kokoaa arviointiryhmän valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön ja hyvinvointialueen edustajista kesälomakauden aikana. Varsinainen ryhmä aloittaa toimintansa elo-syyskuun aikana.
Hyvinvointialue tiedottaa henkilöstölle ja kymenlaaksolaisille arviointimenettelyn etenemisestä.
Yhteyshenkilöt
Harri HagmanhyvinvointialuejohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:020 633 2113harri.hagman@kymenhva.fi
Anne HeikkiläAluehallituksen puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 700 9982anne.heikkila@luottamus.kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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