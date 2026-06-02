Tampereen Aikuiskoulutussäätiö lahjoittaa puoli miljoonaa euroa ammattikasvatuksen professuurien perustamiseen
16.6.2026 14:27:35 EEST | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK | Tiedote
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKia ylläpitävä Tampereen Aikuiskoulutussäätiö lahjoittaa 500 000 euroa Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun ammattikasvatuksen professuureihin. TAKKin tavoitteena on vahvistaa ammattikasvatuksen tutkimusta ja saada tutkittua tietoa ammatillisen koulutuksen kehittämisen pohjaksi.
Yliopisto ja ammattikorkeakoulu perustavat yhteisen työelämäprofessuurin, ja yliopistoon on tulossa lisäksi oma ammattikasvatuksen professuuri. Lahjoituspäätöksen myötä Tampereen Aikuiskoulutussäätiö on mukana tukemassa valtakunnallisesti ainutlaatuisen ja merkittävän tutkimuskokonaisuuden käynnistämistä.
– Pidämme tärkeänä, että ammattikasvatuksen tutkimus keskittyy Tampereen korkeakoulukonserniin, jossa on vuosikymmeniä tehty uraauurtavaa ja vaikuttavaa työtä ammattikasvatuksen tutkimuksessa ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa, perustelee lahjoitusta TAKKin rehtori ja säätiön toimitusjohtaja Jarno Tuimala.
– Professuurien myötä saamme tutkittua tietoa ammatillisen koulutuksen kehittämisen pohjaksi. Meille keskeistä on nostaa ammatillisen aikuiskoulutuksen näkökulmaa ja kehittymistarpeita mukaan ammattikasvatuksen tutkimustyöhön.
Ammatillisen koulutuksen rooli Suomen koulutuskentässä ja koko yhteiskunnan vauhdittajana on merkittävä. Joka kymmenes työikäinen opiskeli ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2025, ja opiskelijoista 65 prosenttia on yli 20-vuotiaita.
Ammatillinen koulutus tarjoaa aikuisille keskeisen ja joustavan väylän vaihtaa ammattia tai täydentää osaamista. Laadukas ammatillinen koulutus tukee kilpailukykyä ja työllisyyttä, uudistaa työelämää ja vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta.
Tutkimustieto tukee kehittämistä
Koulutuspoliittiset ja alueelliset uudistukset lisäävät tarvetta ammattikasvatuksen tutkimusperusteiselle kehittämiselle ja ennakoinnille. Uudistusten myötä ammatillisen koulutuksen järjestäjille on tullut enemmän autonomiaa. Tutkimustieto tukee oppilaitoksia toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa.
– Suomen tulevaisuuden kasvu rakentuu osaamisesta, kyvystä uudistua ja soveltaa uutta tietoa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Digitalisaatio, vihreä siirtymä ja työn murros lisäävät jatkuvasti tarvetta kehittää ammatillista koulutusta tutkimusperusteisesti. Siksi on tärkeää, että ammattikasvatuksen tutkimus vahvistuu ja tuottaa uutta tietoa koulutuksen, työelämän ja jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia siitä, että TAKK haluaa olla mukana tukemassa tätä kokonaisuutta. Tampereen korkeakouluyhteisöllä on vahva ja pitkäaikainen perinne ammattikasvatuksen tutkimuksessa ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa, ja tämä lahjoitus luo erinomaiset edellytykset vahvistaa tutkimuksen vaikuttavuutta sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.
– Tampereelle rakentuva ammattikasvatuksen osaamiskeskittymä yhdistää tutkimuksen, työelämän ja koulutuksen kehittämisen tavalla, jolle ei Suomessa juuri löydy vertailukohtaa. TAMKin vahvuutena tässä kokonaisuudessa ovat sekä soveltava tutkimus että ammatillinen opettajankoulutus. Kun tutkimus, opettajankoulutus ja työelämä ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa, tutkittu tieto siirtyy nopeasti käytäntöön uusien opettajien kautta. Näin tutkimuksen vaikuttavuus ulottuu laajasti koko suomalaiseen koulutus- ja työelämäjärjestelmään, toteaa Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Mika Hannula.
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö on aiemmin ollut mukana rahoittamassa valimotekniikan työelämäprofessuuria. Kolmevuotinen professuuri perustettiin Tampereen yliopistoon vuonna 2023. Tavoite oli säilyttää valimotekniikan yliopistotasoinen koulutus Suomessa.
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Yhteyshenkilöt
Jarno TuimalaRehtoriPuh:040 7265 346jarno.tuimala@takk.fi
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Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 12 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 280. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.
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