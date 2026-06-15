Kokoomuksen Kopra: Arviointimenettely tuo Etelä-Karjalalle tukea ja lisäaikaa – tavoitteena on turvata tulevaisuuden palvelut

– Arviointimenettely ei tarkoita palveluiden alasajoa eikä sitä, että joku tulee Helsingistä kertomaan, miten Etelä-Karjalan asiat hoidetaan. Kyse on siitä, että alue saa lisäaikaa taloutensa tasapainottamiseen ja ulkopuolista asiantuntijatukea ratkaisujen löytämiseen, Kopra sanoo.

Kopra muistuttaa, että hallitus on jo aiemmin tunnistanut Etelä-Karjalan erityiset haasteet ja korjannut hyvinvointialueiden rahoitusmallia alueelle oikeudenmukaisempaan suuntaan.

– Hallitus päätti keväällä muutoksista, joiden ansiosta Etelä-Karjalan rahoitus kasvaa tulevina vuosina nykyistä enemmän. Se oli tärkeä ja oikea päätös alueemme kannalta. Samalla on kuitenkin selvää, että pelkkä lisärahoitus ei ratkaise kaikkia ongelmia, vaan myös toimintaa on pystyttävä uudistamaan, Kopra sanoo.

Arviointimenettelyssä hyvinvointialue saa lisää aikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen. Lisäksi hallitus on varannut arviointimenettelyssä oleville alueille erillistä kehittämisrahoitusta.

– Nyt tärkeintä on keskittyä siihen, miten palvelut turvataan pitkällä aikavälillä. Muilla arviointimenettelyssä olleilla alueilla ei ole päädytty aluejakoselvityksiin, vaan alueet ovat saaneet aikaa ja tukea taloutensa vahvistamiseen. Samaa tavoitellaan myös Etelä-Karjalassa, Kopra sanoo.

Kopran mukaan tilanteeseen on syytä suhtautua vakavasti, mutta rauhallisesti.

– Etelä-Karjalassa on kaikki edellytykset selvitä tästä. Nyt tarvitaan yhteistyötä, vastuullisia päätöksiä ja halua uudistaa toimintaa niin, että palvelut voidaan turvata myös tuleville sukupolville, Kopra sanoo.