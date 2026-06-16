Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Oulaisten hammashoitola muuttaa kesällä uusiin tiloihin

16.6.2026 12:10:01 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Oulaisten hammashoitola muuttaa Oulaisten sosiaali- ja terveyskeskuksen tiloihin Oulaskankaan sairaalaan osoitteeseen Oulaistenkatu 5, Oulainen.

Toiminta uusissa tiloissa käynnistyy maanantaina 3.8.2026. Jatkossa sisäänkäynti Oulaisten hammashoitolaan tapahtuu Oulaskankaan sairaalan ovesta B1. Hammashoitola on toiminut tähän asti osoitteessa Reservikomppaniankatu 7–9.

Muutos tukee sujuvampaa asiointia, parantaa palvelujen saavutettavuutta sekä mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Uudet tilat ovat myös tarkoituksenmukaisemmat ja tukevat nykyaikaisia hoitoprosesseja sekä henkilöstön työskentelyä.

Hammashoitolan asiakkaat varaavat ajan normaaliin tapaan puhelinnumerosta 044 479 3454 maanantaista torstaihin kello 8–16, perjantaisin kello 8–15.

Aukioloajoissa on muutoksia kesällä

Oulaisten hammashoitola on kiinni 29.6.–2.8., jolloin kiireellistä hampaiden ja suun hoitoa saa Ylivieskan hammashoitolassa. Oulaisten hammashoitolan puhelinnumero toimii normaalisti koko kesän. Asiakkaalle varataan aika hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen kiireellisissä tilanteissa Ylivieskaan ja kiireettömissä tilanteissa Oulaisiin myöhempään ajankohtaan.

Kiireellinen hampaiden ja suun hoito illalla, viikonloppuna ja juhlapyhänä

Kun hammashoitola on kiinni illalla, viikonloppuna ja juhlapyhänä ja on tarve kiireelliselle hoidolle, apua saa Päivystysavun puhelinnumerosta 116 117.

Viikonloppuisin ja juhlapyhinä kello 10–15 kiireellisen hoidon tarpeessa auttaa hammashoidon päivystys Oulun Dentopoliksessa. Ennen lähtöä tulee soittaa hammashoidon päivystyksen numeroon 08 669 3200.


Lisätietoja Pohteen verkkosivuilta

Hammashoito ja suun terveys arkena päivällä

Hammashoito ja suun terveys illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä

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Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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