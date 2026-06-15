Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun risteyksen väistämisvelvollisuus muuttuu keskiviikkona
16.6.2026 12:14:06 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun risteyksessä Käsityöläiskadulta tulevat ajoneuvot saavat jatkossa väistämisvelvollisuuden. Muutos tulee voimaan keskiviikkona 17.6.
Muutos perustuu uuteen pyörätiejärjestelyyn sekä liikenneturvallisuuskyselyn tuloksiin, joissa risteys nousi esiin toistuvien läheltä piti -tilanteiden vuoksi, erityisesti kesäisin. Muutos on voimassa vasta, kun uudet liikennemerkit on asennettu paikoilleen.
Aiemmin Käsityöläiskadulta ajavilla on ollut etuajo-oikeus risteyksessä.
– Toivottavasti nyt muuttuva väistämisvelvollisuus selkeyttää jatkossa liikennöintiä risteyksessä, kunhan muutokseen on totuttu. Kaikilta tienkäyttäjiltä vaaditaan erityistä valppautta risteyksessä nyt, kun väistämisvelvollisuus muuttuu. Kiitämme kaupunkilaisia kärsivällisyydestä kuluneen syksyn ja kevään aikana, kun keskusta-alueella on ollut työmaita ja poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.
Turun kehätien E18 tiesuunnitelmassa esitetyt Järvelän eritasoliittymän saariston suunnan uudet rampit vähentävät tulevaisuudessa saaristoon suuntautuvaa liikennettä Käsityöläiskadun kautta.
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Yhteyshenkilöt
Mika HirviYhdyskuntatekniikan päällikköNaantalin kaupunkiPuh:050 464 9902mika.hirvi@naantali.fi
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
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