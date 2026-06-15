Naantalin kaupunki

Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun risteyksen väistämisvelvollisuus muuttuu keskiviikkona

16.6.2026 12:14:06 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun risteyksessä Käsityöläiskadulta tulevat ajoneuvot saavat jatkossa väistämisvelvollisuuden. Muutos tulee voimaan keskiviikkona 17.6.

Uolevi Raaden katu kuvattuna rantaan päin. Kuvassa väistämisvelvollisuuden liikennemerkki.
Aiemmin Käsityöläiskadulta ajavilla on ollut etuajo-oikeus risteyksessä. Naantalin kaupunki

Muutos perustuu uuteen pyörätiejärjestelyyn sekä liikenneturvallisuuskyselyn tuloksiin, joissa risteys nousi esiin toistuvien läheltä piti -tilanteiden vuoksi, erityisesti kesäisin. Muutos on voimassa vasta, kun uudet liikennemerkit on asennettu paikoilleen. 

Aiemmin Käsityöläiskadulta ajavilla on ollut etuajo-oikeus risteyksessä.

– Toivottavasti nyt muuttuva väistämisvelvollisuus selkeyttää jatkossa liikennöintiä risteyksessä, kunhan muutokseen on totuttu. Kaikilta tienkäyttäjiltä vaaditaan erityistä valppautta risteyksessä nyt, kun väistämisvelvollisuus muuttuu. Kiitämme kaupunkilaisia kärsivällisyydestä kuluneen syksyn ja kevään aikana, kun keskusta-alueella on ollut työmaita ja poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

Turun kehätien E18 tiesuunnitelmassa esitetyt Järvelän eritasoliittymän saariston suunnan uudet rampit vähentävät tulevaisuudessa saaristoon suuntautuvaa liikennettä Käsityöläiskadun kautta.

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Yhteyshenkilöt

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Uolevi Raaden katu kuvattuna rantaan päin. Kuvassa väistämisvelvollisuuden liikennemerkki.
Aiemmin Käsityöläiskadulta ajavilla on ollut etuajo-oikeus risteyksessä.
Naantalin kaupunki
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Käsityöläiskatu Naantalissa ja etuajo-oikeuden liikennemerkki vasemmalle.
Jatkossa Käsityöläiskadulta väistävät Uolevi Raaden kadulta tulevaa liikennettä.
Naantalin kaupunki
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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