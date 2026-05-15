Ainoana Pohjois-Euroopassa: Suomalainen erikoisuus maailman viinimatkailun top50-listalle

16.6.2026 13:31:50 EEST | Nordic Premium Beverages (Hermannin Viinitila ja Tislaamo) | Tiedote

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Yhdysvaltalainen viinimatkailun erikoiskirja ”Fifty Places to Drink Wine Before You Die” nostaa Suomen ainoan viinitornin Bordeaux’n, Sisilian ja Kalifornian kaltaisten maailmankuulujen viinikohteiden rinnalle. 

Hermannin Viinitila tunnetaan Suomen vanhimpana viinitilana ja tislaamona, joka valmistaa viinejä, kuohuviinejä, liköörejä sekä muita premium-juomatuotteita kotimaisista marjoista. LUMO Arctic Wine White Dry valittiin toukokuussa Suomen tilaviinikilpailussa kilpailun parhaaksi tuotteeksi ja Suomen tilaviiniksi 2026. Samalla se voitti ruokaviinien sarjan.
Hermannin Viinitila tunnetaan Suomen vanhimpana viinitilana ja tislaamona, joka valmistaa viinejä, kuohuviinejä, liköörejä sekä muita premium-juomatuotteita kotimaisista marjoista. LUMO Arctic Wine White Dry valittiin toukokuussa Suomen tilaviinikilpailussa kilpailun parhaaksi tuotteeksi ja Suomen tilaviiniksi 2026. Samalla se voitti ruokaviinien sarjan. Kuva: Food by Twins, Noora Väänänen

Yhdysvaltalainen tietokirjailija Diana Helmuth esittelee historiastaan ja tarinoistaan tunnettuja viininmaistelukohteita kirjassaan ”Fifty Places to Drink Wine Before You Die”.

Mukana on maailman tunnetuimpia viinialueita kuten Italian Toscana, Ranskan Bordeaux ja Champagne sekä Kalifornia Yhdysvalloissa.

Kohteiden joukossa on myös Suomen itäisin kunta, Ilomantsi.

”Ilomantsi mainitaan eksoottisena ja erilaisena kohteena, joka tunnetaan omaleimaisista ja laadukkaista marjaviineistä sekä pohjoisen aidosta juomakulttuurista”, sanoo ilomantsilaisen Hermannin Viinitilan yrittäjä Samuli Taponen.

Suomalaiset marjat ovat erikoisuus

Pohjoiskarjalainen kirkonkylä klassisten viinimatkailukohteiden joukossa on herättänyt hämmennystä. Ilomantsi on kirjan ainoa kohde Pohjois-Euroopassa.

”Olemme saaneet eri puolilta maailmaa yhteydenottoja matkailijoilta ja pohjoisen viinikulttuurista kiinnostuneilta”, Taponen sanoo.

Vuonna 1989 perustettu Hermannin Viinitila on Suomen vanhin viinitila ja pioneeri kotimaisilla kuohuviinimarkkinoilla. Tila valmistaa kotimaisista marjoista viinejä, kuohuviinejä, liköörejä sekä muita premium-juomatuotteita.

Taposen mukaan osa kiinnostuksesta on seurausta juomien raaka-aineista, jotka ovat kansainvälisesti poikkeuksellisia. Hermannin Viinitila hyödyntää juomien raaka-aineena Suomessa viljeltyjä marjoja ja Suomesta kerättyjä luonnonmarjoja.

”Juomien väri ja maku tulevat kotimaisista marjoista. Haluamme lisätä puhtaiden raaka-aineiden arvostusta ja yhdistää niitä moderniin juomaosaamiseen." 

Vesitorni muuttui viinitorniksi

Erikoista Ilomantsin viinikulttuurissa on myös paikallinen viinibaari. Baari sijaitsee kirkonkylän Pappilanvaaralla seisovan vesitornin huipulla. Baarissa asiakkaat voivat katsella yli vaarojen ja vesistöjen viinin nauttimisen lomassa.

”Vesitorni muuttui viinitorniksi 1990-luvun alussa, kun yhtiö avasi torniin palvelupisteen”, Taponen sanoo.

Viime kesänä juomia, pientä suolaista ja kahviotuotteita tarjoavassa viinibaarissa kävi kolmen kuukauden aikana lähes 17 000 vierasta.

”Toivomme, että lukema ei ainakaan pienene tulevana kesänä. Olemme uudistaneet viinitila- ja tislaamokierroksemme sekä avaamassa uuden, noin 50 hengen ravintolatilan. Niiden avulla pystymme tarjoamaan maisteluelämyksiä niin kotimaisille kuin ulkomaalaisille matkailijoille aiempaa paremmin”, Taponen sanoo.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Hermannin Viinitorni kohoaa Ilomantsin kirkonkylän Pappilanvaaralla. Viinitornin yli 30 metrin korkeudessa sijaitsevassa kahvilassa on tarjolla kylmiä ja kuumia juomia sekä paikan päällä valmistettuja suolaisia ja makeita kahvileipiä.
Hermannin Viinitorni kohoaa Ilomantsin kirkonkylän Pappilanvaaralla. Viinitornin yli 30 metrin korkeudessa sijaitsevassa kahvilassa on tarjolla kylmiä ja kuumia juomia sekä paikan päällä valmistettuja suolaisia ja makeita kahvileipiä.
Kuva: Milja Ryynänen
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Kirjan kustantajan sivuilla kerrotaan, että Fifty Places to Drink Wine Before You Die esittelee 50 maailman legendaarisinta paikkaa viinilasillisesta nauttimiseen.
Kirjan kustantajan sivuilla kerrotaan, että Fifty Places to Drink Wine Before You Die esittelee 50 maailman legendaarisinta paikkaa viinilasillisesta nauttimiseen.
Kuva: https://www.abramsbooks.com/
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Hermannin Viinitila / Nordic Premium Beverages

Hermannin Viinitila on vuonna 1989 perustettu, vanhin suomalainen viinitila ja ensimmäinen kuohuviinitila.

Ilomantsissa oleva viinitila muodostuu Viinehtimöstä, Viinimyymälästä ja Viinitornista.

https://hermannin.fi/

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