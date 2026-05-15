Ainoana Pohjois-Euroopassa: Suomalainen erikoisuus maailman viinimatkailun top50-listalle
16.6.2026 13:31:50 EEST | Nordic Premium Beverages (Hermannin Viinitila ja Tislaamo) | Tiedote
Yhdysvaltalainen viinimatkailun erikoiskirja ”Fifty Places to Drink Wine Before You Die” nostaa Suomen ainoan viinitornin Bordeaux’n, Sisilian ja Kalifornian kaltaisten maailmankuulujen viinikohteiden rinnalle.
Yhdysvaltalainen tietokirjailija Diana Helmuth esittelee historiastaan ja tarinoistaan tunnettuja viininmaistelukohteita kirjassaan ”Fifty Places to Drink Wine Before You Die”.
Mukana on maailman tunnetuimpia viinialueita kuten Italian Toscana, Ranskan Bordeaux ja Champagne sekä Kalifornia Yhdysvalloissa.
Kohteiden joukossa on myös Suomen itäisin kunta, Ilomantsi.
”Ilomantsi mainitaan eksoottisena ja erilaisena kohteena, joka tunnetaan omaleimaisista ja laadukkaista marjaviineistä sekä pohjoisen aidosta juomakulttuurista”, sanoo ilomantsilaisen Hermannin Viinitilan yrittäjä Samuli Taponen.
Suomalaiset marjat ovat erikoisuus
Pohjoiskarjalainen kirkonkylä klassisten viinimatkailukohteiden joukossa on herättänyt hämmennystä. Ilomantsi on kirjan ainoa kohde Pohjois-Euroopassa.
”Olemme saaneet eri puolilta maailmaa yhteydenottoja matkailijoilta ja pohjoisen viinikulttuurista kiinnostuneilta”, Taponen sanoo.
Vuonna 1989 perustettu Hermannin Viinitila on Suomen vanhin viinitila ja pioneeri kotimaisilla kuohuviinimarkkinoilla. Tila valmistaa kotimaisista marjoista viinejä, kuohuviinejä, liköörejä sekä muita premium-juomatuotteita.
Taposen mukaan osa kiinnostuksesta on seurausta juomien raaka-aineista, jotka ovat kansainvälisesti poikkeuksellisia. Hermannin Viinitila hyödyntää juomien raaka-aineena Suomessa viljeltyjä marjoja ja Suomesta kerättyjä luonnonmarjoja.
”Juomien väri ja maku tulevat kotimaisista marjoista. Haluamme lisätä puhtaiden raaka-aineiden arvostusta ja yhdistää niitä moderniin juomaosaamiseen."
Vesitorni muuttui viinitorniksi
Erikoista Ilomantsin viinikulttuurissa on myös paikallinen viinibaari. Baari sijaitsee kirkonkylän Pappilanvaaralla seisovan vesitornin huipulla. Baarissa asiakkaat voivat katsella yli vaarojen ja vesistöjen viinin nauttimisen lomassa.
”Vesitorni muuttui viinitorniksi 1990-luvun alussa, kun yhtiö avasi torniin palvelupisteen”, Taponen sanoo.
Viime kesänä juomia, pientä suolaista ja kahviotuotteita tarjoavassa viinibaarissa kävi kolmen kuukauden aikana lähes 17 000 vierasta.
”Toivomme, että lukema ei ainakaan pienene tulevana kesänä. Olemme uudistaneet viinitila- ja tislaamokierroksemme sekä avaamassa uuden, noin 50 hengen ravintolatilan. Niiden avulla pystymme tarjoamaan maisteluelämyksiä niin kotimaisille kuin ulkomaalaisille matkailijoille aiempaa paremmin”, Taponen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Samuli TaponenToimitusjohtajaNordic Premium Beverages / Hermannin Viinila OyPuh:041 4336767samuli.taponen@nordicpremiumbeverages.com
Kuvat
Hermannin Viinitila / Nordic Premium Beverages
Hermannin Viinitila on vuonna 1989 perustettu, vanhin suomalainen viinitila ja ensimmäinen kuohuviinitila.
Ilomantsissa oleva viinitila muodostuu Viinehtimöstä, Viinimyymälästä ja Viinitornista.
https://hermannin.fi/
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