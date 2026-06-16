Turvallinen Parainen on oiva paikka perustaa perhe - syntyvien lasten määrä kovassa kasvussa

Mediassa on spekuloitu jo vuosien ajan alhaisella syntyvyydellä ja sen vaikutuksilla Suomen väestörakenteeseen. Ilmiö on tosiasia myös globaalissa mittakaavassa, mutta aina toisinaan näkyy pilkahduksia toisenlaisesta kehityksestä. Paraisilla vuosi 2026 näyttää osoittavan, että syntyvyydessä on myös alueellisia ja ajankohdallisia eroja. Kuluvasta vuodesta voidaankin kohta puhua jo alueellisen ”baby boomin” aikana. Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksen johtajan Kerstin Lassinniemen mukaan positiiviset vauvauutiset otetaan kaupungilla avosylin vastaan.

– Kahden vuoden ajan meillä on vuosittain syntynyt noin 77–80 lasta per ikäluokka. Tähän lukuun verrattuna olemme iloisia siitä, että syntyvien lasten määrä kasvaa. Meillä on varhaiskasvatuksessa vapaita paikkoja ja kapasiteettia ottaa vastaan uusia lapsia, Lassinniemi sanoo.

Lassinniemen mukaan vapaiden paikkojen ansiosta Parainen voi myöntää hoitopaikan aikaisemmin kuin lain edellyttämässä neljässä kuukaudessa. Henkilökohtainen vastaanotto ja asukkaiden tuntemus on lasten kanssa työskennellessä erityisen tärkeää.

– Mielestäni on tärkeää varata 1–2 viikkoa pehmeään aloitukseen. Tarjoamme kotikäyntejä, joissa lapsi pääsee tapaamaan ja luomaan suhteen ryhmän yhteen työntekijään turvallisessa ja tutussa ympäristössä, jotta lapsi kohtaa ryhmään tullessaan tutun aikuisen jo ensimmäisenä hoitopäivänä, Lassinniemi kertoo.

Neuvolapalveluiden osastonhoitajana Varhan itäisellä perhekeskusalueella työskentelevä Outi Ramstedt on Lassinniemen tavoin seurannut kuluvan vuoden syntyvyyttä positiivisin mielin. Kesä on synnytystilastojen valossa kiireistä aikaa ja tämäkään vuosi ei tee tässä poikkeusta.

– Ennuste näyttää nyt hyvältä ja arviomme mukaan tänä vuonna näyttää syntyvän 110 lasta. Mitään varmoja lukuja en uskalla antaa, mutta kaiken kaikkiaan meillä on hyvä vuosi tulossa, Ramstedt kertoo.

Ramstedtin mukaan on vaikea kertoa yhtä yksittäistä syytä kuluvan vuoden synnytysmäärien kasvuun.

– Vaikea sanoa mistä tämä johtuu – kenties ihmiset ovat muuttaneet ajatteluaan positiivisempaan ja uskaltavampaan suuntaan. Mitään erityistä syytä en ole asiakkailtani kuitenkaan kuullut, hän jatkaa.

Parainen koetaan Ramstedtin mukaan hyvänä lapsiperhekaupunkina. Koko elämänsä Paraisilla asuneet eivät hänen mukaansa aina huomaa samoja asioita kuin ne lapsiperheet, jotka muuttavat paikkakunnalle ulkopuolelta.

– Näiltä uusilta perheiltä saamme neuvolapalveluissa paljon positiivista palautetta Paraisista ja sen palveluista lapsiperheiltä. Saan konkreettista palautetta palveluiden saavutettavuudesta, toki eniten neuvolapalveluiden osalta. Teemme myös paljon yhteistyötä kaupungin palveluiden, erityisesti varhaiskasvatuksen, kanssa, Ramstedt sanoo.