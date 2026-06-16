Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski: Jokaiselle nuorelle on turvattava mahdollisuus työhön tai koulutukseen

16.6.2026 15:00:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vastaisi nuorten työttömyyteen ja velkaantumiseen uudenlaisella nuorisotakuulla. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli välikysymystä nuorisotyöttömyydestä.

Kuva: Outi Neuvonen

– Tämän hallituksen suurimpia epäonnistumisia on nuorten eriarvoisuuden pahentaminen, Lohikoski sanoo.

Lohikosken mukaan nuorten tulevaisuudenusko on heikentynyt. Tulevaisuudenuskoa ja nuorten hyvinvointia parannetaan ennen kaikkea yhteiskunnan tasa-arvoa vahvistavilla päätöksillä, joissa nuorten ääni on vahvasti mukana.

– Nuoret haluaisivat töitä, mutta hallituksella on tarjota vain kasvavaa työttömyyttä. Nuoret haluaisivat koulutusta, mutta hallituksella on tarjota vain petettyjä koulutuslupauksia, Lohikoski sanoo.

Lohikosken mukaan nuorten toiveisiin vastaaminen ja koulutustason nostaminen edellyttää, että katsotaan erityisesti niitä nuoria, jotka eivät hakeudu opintojen pariin. Esimerkiksi nuorten velkaantuminen saattaa jopa estää opintoihin hakeutumista, varsinkin heikoimmasta taloudellisesta tilanteesta tulevilla.

Orpon hallitus on kasvattanut opintotuen lainapainotteisuutta ja heikentänyt opiskelijoiden asumisen tukea. Osa nuorista velkaantuu jo toisella asteella oppivelvollisina. Velkaantuminen jatkuu korkeakouluopinnoissa.

– Ammatillisen koulutuksen rahoitus on korjattava, ja opetuksen järjestäminen jokaisena arkipäivänä on varmistettava, Lohikoski sanoo.

Lohikoski puuttuisi myös nuorten joukkotyöttömyyteen. Kun määrärahoja on leikattu, palveluita karsitaan juuri sieltä, missä kohdataan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat nuoret.

– Hallitus on rajannut kuntien palkkatukioikeutta ja korvannut laajamittaiset tuet riittämättömillä työllistymisseteleillä, jotka auttavat vain pientä osaa työttömistä nuorista, Lohikoski sanoo.

Työllistymisseteleiden sijaan Lohikoski ottaisi käyttöön uuden nuorisotakuun. Nykyisen nuorisotakuun koetaan usein epäonnistuvan, koska se ei tavoita kaikkein syrjäytyneimpiä nuoria. Takuu toimii paperilla, mutta ei käytännössä.

– Vasemmistoliitto esittää uutta nuorisotakuuta, jossa jokaiselle nuorelle turvataan tosiasiallinen mahdollisuus työhön, koulutukseen tai tarpeita vastaavaan palveluun viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen, Lohikoski sanoo.

Vasemmistoliitto myös palauttaisi suojaosat. Hallitus on tehnyt esimerkiksi osa-aikatyön vaikeammaksi nuorille, kun se on poistanut suojaosat työttömyysturvasta, asumistuesta ja toimeentulotuesta.

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