Pia Lohikoski: Jokaiselle nuorelle on turvattava mahdollisuus työhön tai koulutukseen
16.6.2026 15:00:00 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vastaisi nuorten työttömyyteen ja velkaantumiseen uudenlaisella nuorisotakuulla. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta käsitteli välikysymystä nuorisotyöttömyydestä.
– Tämän hallituksen suurimpia epäonnistumisia on nuorten eriarvoisuuden pahentaminen, Lohikoski sanoo.
Lohikosken mukaan nuorten tulevaisuudenusko on heikentynyt. Tulevaisuudenuskoa ja nuorten hyvinvointia parannetaan ennen kaikkea yhteiskunnan tasa-arvoa vahvistavilla päätöksillä, joissa nuorten ääni on vahvasti mukana.
– Nuoret haluaisivat töitä, mutta hallituksella on tarjota vain kasvavaa työttömyyttä. Nuoret haluaisivat koulutusta, mutta hallituksella on tarjota vain petettyjä koulutuslupauksia, Lohikoski sanoo.
Lohikosken mukaan nuorten toiveisiin vastaaminen ja koulutustason nostaminen edellyttää, että katsotaan erityisesti niitä nuoria, jotka eivät hakeudu opintojen pariin. Esimerkiksi nuorten velkaantuminen saattaa jopa estää opintoihin hakeutumista, varsinkin heikoimmasta taloudellisesta tilanteesta tulevilla.
Orpon hallitus on kasvattanut opintotuen lainapainotteisuutta ja heikentänyt opiskelijoiden asumisen tukea. Osa nuorista velkaantuu jo toisella asteella oppivelvollisina. Velkaantuminen jatkuu korkeakouluopinnoissa.
– Ammatillisen koulutuksen rahoitus on korjattava, ja opetuksen järjestäminen jokaisena arkipäivänä on varmistettava, Lohikoski sanoo.
Lohikoski puuttuisi myös nuorten joukkotyöttömyyteen. Kun määrärahoja on leikattu, palveluita karsitaan juuri sieltä, missä kohdataan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat nuoret.
– Hallitus on rajannut kuntien palkkatukioikeutta ja korvannut laajamittaiset tuet riittämättömillä työllistymisseteleillä, jotka auttavat vain pientä osaa työttömistä nuorista, Lohikoski sanoo.
Työllistymisseteleiden sijaan Lohikoski ottaisi käyttöön uuden nuorisotakuun. Nykyisen nuorisotakuun koetaan usein epäonnistuvan, koska se ei tavoita kaikkein syrjäytyneimpiä nuoria. Takuu toimii paperilla, mutta ei käytännössä.
– Vasemmistoliitto esittää uutta nuorisotakuuta, jossa jokaiselle nuorelle turvataan tosiasiallinen mahdollisuus työhön, koulutukseen tai tarpeita vastaavaan palveluun viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen, Lohikoski sanoo.
Vasemmistoliitto myös palauttaisi suojaosat. Hallitus on tehnyt esimerkiksi osa-aikatyön vaikeammaksi nuorille, kun se on poistanut suojaosat työttömyysturvasta, asumistuesta ja toimeentulotuesta.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Honkasalo kanteli oikeuskanslerille Rydmanin STEA-linjauksesta16.6.2026 13:58:38 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on tehnyt oikeuskanslerille kantelun sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä.
Jessi Jokelainen: Hallitus aliarvioi nuorten kykyä ymmärtää hallituksen politiikan seurauksia16.6.2026 12:55:50 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelaisen mukaan Orpon hallitus on tehnyt nuorten tulevaisuudesta leikkauslistan. Jokelainen puhuu tiistaina eduskunnassa välikysymyskeskustelussa, jonka aiheena on nuorten romahtanut tulevaisuususko.
Pia Lohikoski: Korkeakouluvision tärkein lupaus on maksuton koulutus tulevaisuudessakin15.6.2026 12:00:10 EEST | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tänään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision. Vision parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen, vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pitää tärkeänä, että visio sitoutuu selkeästi maksuttomaan korkeakoulutukseen.
Vasemmistoliiton Lapin piiri: Markus Mustajärvi ei ole ehdolla vasemmistoliiton listalla ensi vuoden eduskuntavaaleissa15.6.2026 11:04:03 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton Lapin piirin piirihallitus on keskiviikkona 10. kesäkuuta käsitellyt Markus Mustajärven kelpoisuutta eduskuntavaaliehdokkaana.
Anna Kontulan lakialoite: Myös pienituloisten lemmikkieläimille on turvattava eläinlääkäripalvelut15.6.2026 08:57:34 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula jätti eduskunnassa lakialoitteen, jonka tavoitteena on mahdollistaa eläinlääkäripalveluiden saatavuus myös pienituloisille ihmisille ja heidän lemmikeilleen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme