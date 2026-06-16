Aluehallitus vahvisti vaaliohjeen
16.6.2026 13:59:28 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 16.6.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi vaaliohjeen vuoden 2027 eduskuntavaaleihin.
Pohteen tulee viranomaisena suhtautua puolueettomasti poliittisiin puolueisiin ja kohdella kaikkia eduskuntavaaleissa edustettuina olevia poliittisia ryhmittymiä ja ehdokkaita tasapuolisesti.
Pohde on valmistellut vaaliohjeen 18.4.2027 järjestettäviä eduskuntavaaleja varten. Vaaliohjeen tavoitteena on varmistaa, että Pohde toimii viranomaisena poliittisesti puolueettomasti ja kohtelee kaikkia puolueita ja ehdokkaita yhdenvertaisesti.
Vaaliohje koskee Pohteen työntekijöitä ja viranhaltijoita, jotka ovat ehdolla vaaleissa tai osallistuvat vaalityöhön. Ohje linjaa myös Pohteen tilojen käyttöä puolueiden ja ehdokkaiden vaalityössä sekä Pohteen aluevaltuuston toimintaa vaalikaranteenin aikana.
Lisäksi vaaliohje täydentää voimassa olevaa ohjetta poliittisesta ja kaupallisesta viestinnästä Pohteen henkilöstölle.
Vaaliohjeen sisältö
- Vaalikampanjointi työroolissa
- Osallistuminen ehdokkaiden tai puolueiden tilaisuuksiin
- Vaaleja koskeva viestintä
- Pohteen tilojen käyttö vaalikampanjoinnissa
- Rahallinen tuki
- Aluevaltuuston toiminta; valtuustoaloitteet ja kyselytunnit
Vaalikaranteeniaika alkaa 1.1.2027 ja jatkuu vaalipäivään 18.4.2027 saakka.
Aluehallitus hyväksyi vaaliohjeen pienin tarkennuksin ja ohjeistaa Pohteen tytäryhtiöitä ottamaan vaaliohjeen käyttöön soveltuvin osin. Vaaliohje löytyy Pohteen verkkosivuilta: Hallinnon keskeiset asiakirjat - Ohjeet.
Muut kokousasiat
Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) perustaminen Pohteen omistamissa kiinteistöissä ja kiinteistöyhtiöissä tehtävien peruskorjaushankkeiden ja kunnossapidon LVIAK-töihin
- Kotiin toimitettavien aterioiden tuottaminen
- Omaishoidon, perhehoidon ja henkilökohtaisen avun palkkioiden ja palkkojen hallinnan järjestelmän hankinta
- Päätös toisen option käyttöönotosta sosiaalihuollon ohjaus- ja avustajapalveluiden palveluntuottajarekisterissä (Sosiaalihuollon ja vammaispalvelun avustajapalvelu)
- Vahingonkorvausvaatimus ja kaksi oikaisuvaatimusta
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 23.6.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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