Tunnetko olosi turvalliseksi Lohjan liikenteessä? Osallistu asukaskyselyyn ja vaikuta alueesi turvallisuuteen

Asukkaiden havainnot täydentävät onnettomuustietoa

Lohjan liikenneturvallisuus on kehittynyt monilta osin myönteisesti edellisen, vuonna 2016 valmistuneen liikenneturvallisuussuunnitelman jälkeen. Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet, mutta vähenemä on ollut hitaampaa kuin Suomessa keskimäärin. Vakavimmista onnettomuuksista ei myöskään ole päästy eroon.

Vuosina 2021–2025 Lohjalla sattui 145 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä kuoli 14 ihmistä, 14 loukkaantui vakavasti ja yhteensä 172 loukkaantui. Kuolleiden määrä ei ole vähentynyt edelliseen viisivuotisjaksoon verrattuna, sillä vuosina 2016–2020 Lohjan liikenteessä kuoli 13 ihmistä.

Onnettomuuksissa korostuvat erityisesti nuoret. Ikäryhmistä 15–17-vuotiaat ovat onnettomuuksien uhreista selvästi suurin, ja valtaosa heidän onnettomuuksistaan tapahtuu mopolla. Tämän vuoksi toivomme vastauksia myös nuorilta ja heidän perheiltään.

Tilastot kertovat ongelman laajuuden, mutta eivät sitä, miltä liikkuminen arjessa tuntuu. Siksi tarvitsemme asukkaiden havaintoja: turvattomista risteyksistä, vaarallisista tienylityksistä, kovista ajonopeuksista sekä kävelyn ja pyöräilyn puutteista. Kyselyssä kerätyt vastaukset hyödynnetään suoraan suunnitelman laadinnassa ja tulevien toimenpiteiden kohdentamisessa.

Liikenneturvallisuus rakentuu yhteistyöllä

Turvallisempi liikenne syntyy pitkäjänteisestä yhteistyöstä. Kaupungin, viranomaisten ja paikallisten toimijoiden ohella jokaisella liikkujalla on oma roolinsa. Liikennesääntöjen noudattaminen, nopeuden sovittaminen tilanteeseen, muiden huomioon ottaminen ja ennakointi vaikuttavat suoraan siihen, kuinka turvallista Lohjalla on liikkua.

Uudessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa määritellään painopisteet ja toimenpiteet, joilla onnettomuuksia vähennetään ja Lohjan liikkumisympäristöä kehitetään entistä turvallisemmaksi. Vastaamalla kyselyyn olet mukana tekemässä tätä työtä.

Kysely

Liikenneturvallisuutta koskevaan kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 2.8.2026 mennessä. Vastaa kyselyyn tästä.

Lisätietoja hankkeesta ja asukaskyselystä antavat:

Annika Sarkkola, Uudenmaan elinvoimakeskus

annika.sarkkola@elinvoimakeskus.fi

Seppo Lötjönen, Lohjan kaupunki

seppo.lotjonen@lohja.fi