Honkasalo kanteli oikeuskanslerille Rydmanin STEA-linjauksesta

– Rydman ja perussuomalainen puolue ovat toistuvasti osoittaneet halveksuvan ja vihamielisen asenteensa esimerkiksi sateenkaari- ja maahanmuuttajajärjestöjä sekä yleisesti järjestökenttää kohtaan. Nykyinen hallitus on sekä leikannut rajusti järjestöiltä että samalla muuttanut ja jälleen muuttamassa avustusten myöntämisen perusteita huomattavasti aiempaa poliittisemmiksi, Honkasalo sanoo.

Maanantaina julkaistun päätöksen mukaan STEA ei myönnä ensi vuodelle jatkoavustusta järjestöille, joiden toiminta on keskittynyt ”yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön”. Avustusta ei linjauksen mukaan myöskään myönnetä ”järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden edistämiseen tai toimintakyvyn rajoitteisiin tai joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään”.

– Näyttää ilmeiseltä, että Rydmanin päätös kohdistuu tarkoituksellisesti ainakin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustaviin ja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimiviin järjestöihin. Ovatko tulilinjalla myös esimerkiksi ruotsinkielinen järjestökenttä tai vaikkapa eläkeläisjärjestöt? Honkasalo kysyy.

Honkasalo katsoo, että ministeri Rydman on toiminut epäasiallisesti ja syrjivästi avustusten kriteereistä päättäessään. Honkasalo vetoaa kantelussaan perustuslakiin, yhdenvertaisuuslakiin, hallintolakiin ja STEA-avustuksia koskevaan lakiin, jonka mukaan avustuksia voidaan myöntää laajasti sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja avustettavan toiminnan tulee tukea ihmisten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä perusoikeuksien toteutumista.

– Ministerin tulisi käyttää toimivaltaansa hyväksyttäviin tarkoituksiin ja perustaa päätöksensä hyväksyttäviin ja asiallisiin syihin, ei syrjiviin tarkoitusperiin tai tietynlaisen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön hiljentämiseen, Honkasalo sanoo.

Kantelu oikeuskanslerille liitteenä