Ilmarinen

Ilmarisen hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Minna Helle

16.6.2026 14:57:37 EEST | Ilmarinen | Tiedote

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Työeläkeyhtiö Ilmarisen hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi on valittu Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n toimitusjohtaja Minna Helle.

Ilmarisen toimitalo Helsingissä.

Ilmarisen hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 16.6.2026 Minna Helteen Ilmarisen hallituksen jäseneksi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 16.6.2026 Helle valittiin myös Ilmarisen hallituksen varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseneksi.

Minna Helle seuraa tehtävässään Jyri Häkämiestä, joka toimi Ilmarisen hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2012 lähtien. 

Hallituksen ja sen valiokuntien kokoonpanot löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme.

Yhteyshenkilöt

Juulia Kurunsaari, lakiasiainjohtaja, Ilmarinen, p. 040 900 9002, juulia.kurunsaari@ilmarinen.fi

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Tietoja julkaisijasta

Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi

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