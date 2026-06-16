Kymenlaakson hyvinvointialueen johtajaksi Kari Hakari
16.6.2026 14:52:18 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto on valinnut tänään 16.6.2026 uudeksi hyvinvointialuejohtajaksi Kari Hakarin.
Aluevaltuusto suoritti vaalin uuden hyvinvointialuejohtajan valitsemiseksi. Ääniä annettiin yhteensä 59, joista valituksi tullut Kari Hakari sai 31 ääntä. Toiseksi vaalissa tuli Anu Salonen 24 äänellä ja kolmanneksi Kristiina Kariniemi-Örmälä 4 äänellä.
Kari Hakari siirtyy hyvinvointialuejohtajan virkaan vanhemman neuvonantajan tehtävästä Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta Sitrasta. Hakari on koulutukseltaan hallintotieteiden tohtori.
– Olen erittäin iloinen, otettu ja innoissani. Uskon, että työ tuo paljon haasteita. Mutta samalla myös mahdollisuuksia – niitä Kymenlaaksossa on, Hakari kiittää aluevaltuustoa luottamuksesta.
– Johtajavalinta tehtiin useiden vahvojen hakijoiden välillä. Valintaperusteina olivat koulutuksen lisäksi muun muassa vahva johtamiskokemus suuresta organisaatiosta ja laajoista kokonaisuuksista sekä monipuolinen kokemus yleishallinnon, talouden ja henkilöstön johtamisesta. Hyvinvointialuejohtajan työssä myös verkostot ovat hyvin tärkeitä. Uskon, että Kari Hakari täyttää odotuksemme ja saamme hänestä erittäin osaavan ja määrätietoisen johtajan hyvinvointialueellemme, aluehallituksen puheenjohtaja Anne Heikkilä toteaa.
– Hyvinvointialueemme toimintaympäristö muuttuu nopeasti, ja siksi tarvitsemme johtamista, jossa yhdistyvät strateginen näkemys, kyky uudistua sekä taito rakentaa yhteistyötä. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon välinen avoin vuoropuhelu on tärkeä osa onnistunutta johtamista. Toivotan Kari Hakarin lämpimästi tervetulleeksi Kymenlaaksoon ja odotan hyvää yhteistyötä alueemme asukkaiden parhaaksi, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Christa Carpelan.
Uusi hyvinvointialuejohtaja aloittaa virassaan sopimuksen mukaan, mahdollisesti jo elokuussa.
Nykyinen hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman jää eläkkeelle kesäkuun lopussa.
Hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy aluehallitus.
Lisäksi aluevaltuusto päätti kokouksessaan valita hyvinvointialuejohtajan virkaan varalle Anu Salosen siltä varalta, että virkaan valittu henkilö kieltäytyy tehtävästä. Vaalissa Salonen sai 35 ääntä. Kristiina Kariniemi-Örmälä sai 24 ääntä.
Hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on johtaa hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa aluehallituksen alaisuudessa.
Yhteyshenkilöt
Christa CarpelanAluevaltuuston puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:050 406 3763christa.carpelan@luottamus.kymenhva.fi
Anne HeikkiläAluehallituksen puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 700 9982anne.heikkila@luottamus.kymenhva.fi
Kuvat
Kymenlaakson hyvinvointialue
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