EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksen tulliosat hyväksytty parlamentissa

Pääasetusehdotus, joka hyväksyttiin äänin 440 puolesta, 151 vastaan ja 50 tyhjää, poistaa tullit kaikilta yhdysvaltalaisilta teollisuustuotteilta. Se tarjoaa myös etuuskohtelun markkinoille pääsyssä suurelle määrälle yhdysvaltalaisia mereneläviä ja maataloustuotteita.

Toinen asetusehdotus, joka hyväksyttiin äänin 444 puolesta, 152 vastaan ja 54 tyhjää, koskee hummerin ja jalostetun hummerin tullittoman tuonnin jatkamista.

Parlamentin ja neuvoston kesken oli alustavasti sovittu molemmista ehdotuksista jo aiemmin. Samalla niihin oli lisätty useita elementtejä, jotka vahvistavat komission alkuperäistä ehdotusta.

Raukeamislauseke

Teollisuustuotteiden ja elintarvikkeiden tuontia koskeva asetus raukeaa 31. joulukuuta 2029. Komissio laatii 30. kesäkuuta 2029 mennessä kattavan arvioinnin asetuksen vaikutuksista EU:n teollisuuteen, maatalouteen ja pk-yrityksiin. Samalla komission tulee arvioida kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan rakenteellisia muutoksia ja tehdä tarvittaessa lainsäädäntöesitys asetuksen voimassaolon jatkamiseksi.

Teräs- ja alumiinijohdannaiset

Elokuussa 2025 Yhdysvallat lisäsi 407 tuoteluokkaa tullien piiriin kuuluvien teräs- ja alumiinijohdannaistuotteiden luetteloon. Parlamentti katsoo, että nämä uudet tullit lisäsivät kaupan epävakautta, ja vaati, että asiaa käsiteltäisiin pääasetuksessa. Komissio voi siis keskeyttää tullietuudet, jos Yhdysvallat soveltaa 31. joulukuuta 2026 mennessä edelleen yli 15 prosentin tullia EU:n teräs- ja alumiinijohdannaisiin. Komissio raportoi parlamentille ja neuvostolle 1. joulukuuta 2026 mennessä teräs- ja alumiinijohdannaisten tullikohtelusta.

Vahvistettu keskeyttämislauseke

Komissio voi myös keskeyttää tullietuudet, jos Yhdysvallat ei vastaa EU:n huolenaiheisiin unionin viennin tullikohtelusta. EU:n vientiä koski 15 prosentin kokonaisvaltainen tullikatto 24. helmikuuta 2026 asti.

Suojamekanismi

Parlamentti ja neuvosto sopivat myös suojamekanismin perustamisesta siltä varalta, että Yhdysvalloille myönnetyt tullietuudet johtavat tuonnin kasvuun. Tarkoituksena on suojella EU:n teollisuutta ja maataloussektoria, jos tuonnin kasvu uhkaa niitä. Komissio voi käynnistää tutkimuksen omasta aloitteestaan tai yhden tai useamman jäsenvaltion tai Euroopan parlamentin toimittamien tietojen perusteella. Komissio raportoi myös neljännesvuosittain parlamentille ja neuvostolle tämän lainsäädännön piiriin kuuluvien tavaroiden Yhdysvaltojen viennin määrän ja arvojen muutoksista.

Kommentti

Bernd Lange (S&D, Saksa), kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja ja Yhdysvaltoja koskeva pysyvä esittelijä, sanoi: ”Paineesta huolimatta parlamentti pysyi neuvottelukannassaan. Päättäväisyyden tuloksena sopimus on vahvempi eurooppalaisten yritysten ja kansalaisten kannalta sekä sisältää alkuperäistä esitystä vankemmat suojakeinot.

Näillä säädöksillä EU tuo yhteisen julkilausuman periaatteet lakiin ja samalla antaa itselleen uusia työkaluja puolustautumiseen. Lait vakauttavat ja vahvistavat EU:n suhteita Yhdysvaltoihin sekä myös antavat EU:lle mahdollisuuden vastata, jos Yhdysvallat ei pidä kiinni sovitusta. Parlamentin määrätietoisuuden ansiosta teksti sisältää nyt vahvemman turvaverkon, esimerkiksi raukeamis-, keskeyttämis- ja turvalausekkeet, vahvemman tarkastelumekanismin ja enemmän mahdollisuuksia demokraattisen valvontaan.

Työkalujen olemassaolo on kuitenkin vasta puoli voittoa. Lisäksi tarvitaan poliittista tahtoa. Me seuraamme tarkasti sopimuksen toimeenpanoa. Jos Yhdysvallat rikkoo Turnberryn sopimusta tai sen henkeä, parlamentti vaatii komissiota käyttämään kaikkia näiden lakien antamia keinoja sekä EU:n laajempaa kauppapolitiikan työkalupakkia. Vakaa ja vaurautta tuova transatlanttinen kumppanuus voi olla menestys vain, jos molempien osapuolten sitoumus siihen säilyy.”

Seuraavaksi

Kun parlamentti on hyväksynyt lait, on neuvoston vuoro hyväksyä sovitut tekstit virallisesti. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan seuraavana päivänä sen julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä.

Taustaa

27. heinäkuuta 2025 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pääsivät Skotlannin Turnberryssä sopimukseen tulli- ja kauppakysymyksistä, jotka esitettiin yhteisessä julkilausumassa. Komissio julkaisi 28. elokuuta 2025 kaksi lainsäädäntöehdotusta, joiden tarkoituksena on panna täytäntöön julkilausuman tulleihin liittyvät osat.

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