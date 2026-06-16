Kokoomuksen Vuornos: Ei maalata nuorille kuvaa toivottomuudesta – koulutus on paras vastaus nuorisotyöttömyyteen
16.6.2026 14:32:36 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos haluaa kääntää keskustelun nuorten tulevaisuudesta toivottomuudesta mahdollisuuksiin. Hänen mukaansa Suomen vahvuus on aina ollut koulutuksessa, osaamisessa ja siinä, että jokainen nuori voi taustastaan riippumatta rakentaa oman polkunsa.
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos muistutti kokoomuksen ryhmäpuheessa, ettei nuorten vaikea työmarkkinatilanne ole syntynyt tyhjästä. Taustalla on Suomen pitkään jatkunut heikko kasvu, joka on näkynyt monen nuoren arjessa jo vuosia.
– Me 90-luvulla syntyneet ja sitä nuoremmat olemme eläneet koko nuoruutemme nollakasvun aikaa. Kesätyöt ovat olleet kiven alla ja palkaton harjoittelu on ollut normi, ei poikkeus, Vuornos sanoi.
Vuornoksen mukaan nuorten työllisyystilanteesta on puhuttava rehellisesti. Vaikeassa suhdanteessa työttömyys nousee, ja se osuu erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa oleviin: nuoriin, maahanmuuttajiin ja matalammin koulutettuihin.
Samalla hän painotti, että nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä. Vastavalmistuneet työllistyvät VATT:in tuoreen selvityksen mukaan edelleen hyvin, mutta erityinen huoli kohdistuu niihin nuoriin, jotka ovat jääneet pelkän peruskoulun varaan.
– Nuorisotyöttömyys kasautuu nuorille, jotka ovat suorittaneet vain peruskoulun. Pelkän peruskoulun varassa olevan nuoren todennäköisyys työllistyä on heikko, Vuornos totesi.
Vuornoksen mukaan koulutus on Suomen tärkein vastaus sekä nuorisotyöttömyyteen että talouden pitkän aikavälin kasvun ongelmiin. Hän nosti esiin hallituksen tavoitteet nostaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuutta, lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja sekä vahvistaa mahdollisuuksia opiskella avoimessa korkeakoulussa.
– Me haluamme, että Suomessa nuoret sukupolvet ovat edellisiä sukupolvia fiksumpia ja koulutetumpia. Koulutus on pienen kansakunnan tärkein kilpailukykytekijä. Me haluamme kilpailla osaamisella ja korkealla teknologialla, emme matalilla palkoilla, Vuornos sanoi.
Vuornos muistutti myös hallituksen täsmätoimista vaikeammin työllistyvien nuorten tukemiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa nuorten työllistymisseteli sekä lasten ja nuorten terapiatakuu.
– Nuorille pitää tarjota aito mahdollisuuksien tasa-arvo: se, että jokainen voi koulutuksella ja ahkeruudella kasvaa parhaimmaksi versioksi itsestään. Mutta samalla pitää uskaltaa myös vaatia. Jokaisen suomalaisen nuoren pitää saada toisen asteen koulutus suoritettua, ja monen kannattaa tähdätä vielä korkeammallekin, Vuornos sanoi.
Vuornos päätti puheensa vetoomukseen, että tulevaisuuspuheeseen mahtuisi myös toiveikkuutta.
– Ei maalata nuorille kuvaa toivottomuudesta, jota tilastot eivät tue. Maailma on täynnä mahdollisuuksia, ja suomalaisnuorilla on kaikki eväät tarttua niihin, Vuornos päätti.
Kokoomuksen ryhmäpuhe keskustelussa Keskustan ja Liike nytin nuorisotyöttömyyttä ja nuorten tulevaisuususkoa koskevasta välikysymyksestä
Arvoisa puhemies,
Investointipankki Lehman Brothers ajautui konkurssiin 15.9.2008. Me silloiset 15-vuotiaat vietimme aivan normaalia ysiluokkalaisten elämää, eikä alkava finanssikriisi näkynyt uutisotsikoita enempää. Seuraavana vuonna Suomen bruttokansantuote romahti ja ajauduimme syvään taantumaan. Silloin moni ei arvannut, miten pitkään matalalento kestää.
Me 90-luvulla syntyneet ja sitä nuoremmat olemme eläneet koko nuoruutemme nollakasvun aikaa. Kesätyöt ovat olleet kiven alla ja palkaton harjoittelu on ollut normi, ei poikkeus. Bruttokansantuote asukasta kohden on Suomessa edelleen ollut korkeimmillaan vuonna 2008. Siis 20 vuotta sitten. Siitä asti on eletty velaksi – tulevien sukupolvien piikkiin. Samaan aikaan ilmastokriisi etenee ja moni miettii, onko maailma tullut hulluksi, kun seuraa maailman johtajien toimintaa.
Arvoisa puhemies,
Suomessa on siis eletty parikymmentä vuotta nollakasvun aikaa. Pari viimeistä niistä talouden taantumassa. Suomen talous koki voimakkaan shokin Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alettua. Se romahdutti kuluttajaluottamuksen. Julkisen talouden voimakas sopeutustarve ei ole myöskään helpottanut talouden kasvua, mutta kun rahat uhkaavat loppua, jotain oli sillekin tehtävä. Tämä on tausta, jota vasten tänään keskustellaan.
Valitettavasti on niin, että taloudellisessa taantumassa työttömyys nousee aina. Voimakkaimmin työttömyys kasvaa heikommassa työmarkkina-asemassa olevilla, kuten nuorilla, maahanmuuttajilla ja matalasti koulutetuilla.
Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, vaan myönteisiä merkkejä on ilmassa. Talous kasvaa ja investointeja tehdään. Tämä tuo töitä.
VATT julkaisi huhtikuussa selvityksen vastavalmistuneiden työllistymisestä. Kuusi kuukautta valmistumisen jälkeen korkeakoulutetuista töissä oli viisi kuudesta, ammatillisen perustutkinnon suorittaneista kaksi kolmasosaa ja ei-valmistuneista noin puolet. Vastavalmistuneet työllistyvät edelleen kohtuullisen hyvin, vaikka työmarkkinatilanne on vaikea.
Nuoret ovat hyvin moninainen ryhmä. Osalla nuorista menee hyvin tai jopa erittäin hyvin. Siitä voimme kaikki olla iloisia.
Valitettavasti kaikilla ei kuitenkaan mene. Nuorisotyöttömyys kasautuu nuorille, jotka ovat suorittaneet vain peruskoulun. Työttömiä, vain peruskoulun varassa olevia nuoria on Suomessa arviolta 17 000. Pelkän peruskoulun varassa olevan nuoren todennäköisyys työllistyä on heikko.
Suomessa on vahvaa näyttöä siitä, että koulutus kannattaa. Korkeampi koulutus johtaa korkeampaan työllisyyteen, suurempiin ansioihin ja lyhyempiin työttömyysjaksoihin työuran aikana. Siksi hallitus on tehnyt merkittäviä panostuksia koulutustason nostamiseen.
Hallitus haluaa nostaa korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuuden lähelle 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Hallitus on lisännyt korkeakoulujen aloituspaikkoja. Olemme päättäneet opintosetelistä, jonka avulla ilman korkeakoulututkintoa oleva nuori saa opiskella maksutta avoimessa korkeakoulussa. Mahdollistamme korkeakoulututkinnon suorittamisen avoimessa yliopistossa.
Vaikeammin työllistyville nuorille hallitus on täsmätoimena luonut nuorten työllistymissetelin. Sen tarkoituksena on auttaa työttömiä nuoria työllistymään. Lasten ja nuorten terapiatakuu on vihdoin voimassa. Myös hallituksen lukuisat työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistukset tähtäävät siihen, että Suomeen syntyisi lisää työtä. Kuitenkin tärkein työllisyysteko vaikeimmin työllistyvälle nuorten joukolle, on vähintään toisen asteen koulutuksen hankkiminen, johon edellisen hallituksen oppivelvollisuuden pidentäminenkin tähtäsi.
Me haluamme, että Suomessa nuoret sukupolvet ovat edellisiä sukupolvia fiksumpia ja koulutetumpia. Koulutus on pienen kansankunnan tärkein kilpailukykytekijä. Me haluamme kilpailla osaamisella ja korkealla teknologialla, emme matalilla palkoilla. Koulutus on paras vastaus nuorisotyöttömyyteen ja siihen, että Suomi on maa, jonka tulevaisuuteen voi luottaa.
Arvoisa puhemies,
Nuorille pitää tarjota aito mahdollisuuksien tasa-arvo eli, että jokainen voi koulutuksella ja ahkeruudella kasvaa parhaimmaksi versioksi itsestään. Mutta samalla pitää uskaltaa myös vaatia; jokaisen suomalaisen nuoren pitää saada toisen asteen koulutus suoritettua ja monen kannattaa tähdätä vielä korkeammallekin.
Me kokoomuslaiset olemme varmoja siitä, että Suomen parhaat päivät ovat vielä edessä. Suomi on jo nyt yksi maailman parhaista maista kasvaa nuoreksi aikuiseksi.
Tämä on turvallinen maa, jossa jokainen voi kouluttautua taustoista riippumatta aina tohtoriksi asti. Meillä on korkea elintaso, puhdas ympäristö ja me luotamme toisiimme. Tämä on hyvä maa perustaa perhe ja saada lapsia. Päivähoitomaksut eivät aja ketään konkurssiin ja neuvolasta saa jokainen apua.
Ei maalata nuorille kuvaa toivottomuudesta, jota tilastot eivät tue. Maailma on täynnä mahdollisuuksia, ja suomalaisnuorilla on kaikki eväät tarttua niihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henrik VuornosKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Hemmilä: Nuorten tulevaisuususko syntyy työn ja osallisuuden kautta16.6.2026 15:46:38 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, poliisitaustainen Pertti Hemmilä korostaa, että nuorisotyöttömyyden ja lapsiperheköyhyyden torjuminen edellyttää ennen kaikkea huolehtimista työn ja yrittäjyyden edellytyksistä, vastuullista talouspolitiikkaa ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamista. Eduskunnan täysistunnossa käydään tänään keskustelua opposition välikysymyksestä, joka koskee nuorisotyöttömyyttä ja lapsiperheköyhyyttä.
Kokoomuksen Päivärinta: Talousennusteet osoittavat, ettei Suomen kasvukäänne ole toiveajattelua16.6.2026 15:32:06 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta pitää valtiovarainministeriön tuoretta talousennustetta rohkaisevana viestinä Suomen talouden suunnasta. VM nosti poikkeuksellisesti ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta 0,8 prosenttiin. Myös Akava Works ja Suomen Pankki ovat tarkistaneet tämän vuoden kasvuennusteitaan ylöspäin.
Kokoomuksen Kopra: Arviointimenettely tuo Etelä-Karjalalle tukea ja lisäaikaa – tavoitteena on turvata tulevaisuuden palvelut16.6.2026 12:06:45 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeriö on käynnistänyt Etelä-Karjalan hyvinvointialueella arviointimenettelyn. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan, kansanedustajan ja aluevaltuutetun Jukka Kopran mukaan eteläkarjalaisten ei ole syytä huolestua palveluiden kohtalosta.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Itärajan vihreä muuri etenee – selvityksen mukaan ennallistamisesta merkittävää apua sekä puolustukselle että luonnolle15.6.2026 19:02:03 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä pitää itärajan ennallistamista merkittävänä hankkeena sekä luonnon monimuotoisuuden että maanpuolustuksen näkökulmasta.
Kokoomuksen Wallinheimo: 17 vuotta ilman korotusta – hallitus nostaa liikunta- ja kulttuuriedun arvoa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 200913.6.2026 09:49:44 EEST | Tiedote
Orpon hallitus esittää työnantajan tarjoaman verovapaan liikunta- ja kulttuuriedun enimmäismäärän nostamista 400 eurosta 540 euroon. Liikunta- ja kulttuuriedun arvoa ei ole korotettu sitten vuoden 2009. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan korotus vahvistaa suomalaisten hyvinvointia, lisää osallistumista harrastuksiin ja tukee samalla tapahtuma-alaa sekä kotimaista palvelutaloutta. Muutosta on tarkoitus soveltaa takautuvasti vuoden 2026 alusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme