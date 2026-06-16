Toimenpiteet maanviljelijöiden aseman vahvistamiseksi hyväksytty

Reiluutta maataloustuotteiden hinnoitteluun

Avoimuutta merkintöihin ja markkinointiin

Tietyt nimet varataan lihatuotteille

Mepit hyväksyivät äänin 560–75 (25 tyhjää) tekstin, joka pyrkii varmistamaan, että ruokatuotteiden lopulliset hinnat heijastavat viljelijöiden todellisia tuotantokustannuksia muiden tekijöiden ohella. Laki velvoittaa jäsenmaat määrittämään ja julkaisemaan verkossa vertailuarvot, joita voidaan käyttää sopimusten laatimisessa.

Teksti vahvistaa tuottajajärjestöjen asemaa neuvotteluissa. Jatkossa ne voivat neuvotella suoraan ostajien kanssa, eivätkä nämä voi ohittaa järjestöjä ottamalla suoraan yhteyttä yksittäisiin tuottajiin.

Sääntöjä reiluuden markkinointiin

Säännöissä määritellään selkeästi, milloin termejä ”reilu” ja ”oikeudenmukainen” saa käyttää maataloustuotteiden yhteydessä. Se on sallittua mm. silloin, kun tuote edistää maaseutuyhteisön kehittämistä tai kollektiivisia maanviljelijäjärjestöjä.

Lihan määritelmä

Laissa todetaan, että lihatuotteet määritellään jatkossa “eläinten syötäviksi osiksi”. Samalla linjattiin, että tietyt termit on varattava eläinperäisille tuotteille, eikä niitä saa käyttää soluviljelytuotteiden tai muiden tuotteiden mainonnassa. Termit ovat: "naudanliha", "vasikanliha", "sianliha", "siipikarjanliha", "kananliha", "kalkkunanliha", "ankanliha", "hanhenliha", "karitsanliha", "lampaanliha", "lammaseläinten liha", "vuohenliha", "koipi", "sisäfilee", "fileeselkä", "kuve", "selkä", "kylkiluut", "lapa", "potka", "kyljys", "siipi", "rintapala", "reisi", "rinta ("brisket")", "ribeye", "T-luu", "paahtopaisti", "pekoni", "pihvi" ja "maksa". Tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja antaa kuluttajien tehdä tietoon perustuvia valintoja.

Suojatoimia maitoalalle

Jatkossa kirjallisista sopimuksista tulee pakollisia maitoalalla, jotta tuetaan maidontuottajia haastavissa olosuhteissa. Jäsenmaat voivat halutessaan päättää, että hintaindikaattorien sisällyttäminen sopimukseen ei ole pakollista. Sopimuksissa on oltava uudelleenneuvottelulauseke.

Kommentti

Esittelijä Céline Imart (EPP, Ranska) sanoi: ”Tänään hyväksytty laki on merkittävä voitto ruoantuottajille. Se vahvistaa heidän markkina-asemaansa ja oikeudellista suojaansa sekä puolustaa kulttuuriperintöä. Jatkossa tuottajille taataan sopimuksilla reilu asema arvoketjussa, ja pakollinen sovittelumenettely suojaa heidän tulojaan riitatilanteissa ostajien kanssa. Lisäksi uusi poikkeus kilpailulainsäädännöstä antaa epävirallisille tuottajajärjestöille vapaat kädet järjestäytyä ja edistää yhteistä etuaan markkinoilla.

Lisäksi laki on menestys perinteisen karjatalouden kannalta. ”Pihvi”, ”maksa” ja monta muuta termiä varataan karjatalouden tuotteille, jotta epäreilu kilpailu torjutaan ja arvokkaita maataloustuotteita puolustetaan. Teksti kieltää kutsumasta laboratoriossa kasvatettuja tai soluviljelyllä tuotettuja tuotteita lihaksi, mikä on merkittävää ruoka- ja maatalousperintömme suojaamiseksi.”

Taustaa

Vastatakseen EU:n viljelijöiden viime vuosien vaikeuksiin ja vahvistaakseen heidän asemaansa ruokaketjussa, komissio antoi joulukuussa 2024 esityksen muutoksista maataloustuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn (CMO) sääntöihin.

Samalla se antoi myös esityksen epäreilujen kauppakäytäntöjen torjumisesta, mikä myös osaltaan parantaa viljelijöiden asemaa.

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