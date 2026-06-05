Kjell Westö, Rosa Liksom, Tommi Kinnunen, Juhani Karila, Riikka Pulkkinen, Sirpa Kähkönen ja Jarkko Martikainen marraskuussa Tampereen Kirjafestareille – luvassa jälleen kolme suurta kulttuuritapahtumaa samalla lipulla
17.6.2026 10:00:00 EEST | Tampere-talo Oy | Tiedote
28.–29. marraskuuta järjestettävän Tampereen Kirjafestarit 2026 -tapahtuman ohjelma on pääpiirteissään valmis. Kirjallinen ohjelma sisältää tuttuun tapaan kaikkien kirjallisuusgenrejen kirjailijahaastatteluja, paneeleja, asiantuntijapuheenvuoroja ja kirjallisuuspalkintojen, kuten Aamulehden Tulenkantaja-palkinnon jakotilaisuuksia. Kotimainen kirjasyksy 2026 tulee olemaan kaunokirjallisuuden juhlaa, sillä esimerkiksi suosikkikirjailijat Kjell Westö, Rosa Liksom, Tommi Kinnunen, Riikka Pulkkinen, Juhani Karila, Sirpa Kähkönen, Johanna Annola, Katja Kettu ja Olli Jalonen julkaisevat tänä vuonna uudet, odotetut teoksensa. Heidät tavataan myös marraskuun lopulla Tampereella.
Tampereen Kirjafestareiden laajaan tietokirjallisuusohjelmaan osallistuvat muun muassa muusikko-kirjailija Jarkko Martikainen, joka on kirjoittanut yhdessä näyttelijä Seela Sellan kanssa syksyllä ilmestyvän Keskusteluja hyvästä elämästä -teoksen ja kirjailija Juha Hurme uuden Teijo Pyykkösen kanssa kirjoittamansa Hiki ja Hurmos -urheilukirjan kanssa. Mukana ohjelmassa on myös esimerkiksi Suomen Tietokirjailijoiden järjestämä, aina yhtä kaikkitietävä Tietokirjaraati, jossa vielä vahvistamattomat asiantuntijat käyvät läpi viiden ajankohtaisen tietokirjan puutteet ja ansiot.
Tampereen Kirjafestarit saa kauden viimeisenä kirjamessutapahtumana mukaan myös vuoden 2026 tuoreet Finlandia-voittajat. Viime vuoden tapaan Kirjafestareita juhlitaan 28.-29.11. Tampere-talossa kolmen suuren kulttuuritapahtuman voimin: Tampereen Antikvaariset Kirjafestarit ja laajat äänilevyihin ja audiotuotantoon keskittyvät Levyfestarit täydentävät Kirjafestareiden ohjelmaa omilla näytteilleasettajillaan ja ohjelmistoillaan.
”Kirjasyksystä 2026 on tulossa todellakin nyt se “kaikkien aikojen kirjasyksy”, koska niin moni kotimaisen kirjallisuuden rakastettu nimi julkaisee uuden teoksen. Vitsi, jota alalla hoetaan ääneen joka ikinen syksy pitää tänä vuonna kerta kaikkiaan paikkansa. Kunnes tulee taas ensi vuosi, ja silloinkin se pitää paikkansa!”, Tampereen Kirjafestarien ohjelmapäällikkö Milla Palovaara kuittaa iloiten.
”Kirjafestareiden ohjelma on pääpiirteissään valmis ja tämän vuoden isoiksi teemoiksi ovat selkeästi muodostumassa lasten ja nuorten lukutaito ja koulutuksen haasteet, kirjallisuuden ja tarinoiden monet muodot, hyvän ja ehjän elämän ikuinen etsintä – ajankohtaisia ilmiöitä kuten sosiaalista mediaa, tekoälyä, ilmastonmuutosta, maailmanpolitiikkaa ja aina ihmismieltä askarruttavia henkisiä ja mystisiä aiheita unohtamatta.”, Palovaara jatkaa.
Suomalaisen kirjaviennin edistäjäksi perustettu Aamulehden Tulenkantaja-palkinto jaetaan tänä vuonna jälleen Aamulehtisalissa sunnuntaina 29.11. Palkinto jaetaan nyt 14. kerran.
Kaunokirjallisuuden kärkiohjelma sijoittuu Kirjafestareiden ajan Aamulehtisaliksi nimettyyn Tampere-talon 2. kerroksen Pieneen saliin. Dekkarilauantai, tietokirjallisuuden kärjet, Ihme & Kumma ja Luonto ja ilmastonmuutos -kokonaisuudet nähdään ja kuullaan 2. kerroksen Duetto-saleissa. Niin ikään 2. kerroksessa sijaitseva Sopraano-sali toimii musiikkiohjelmalavoineen tänä vuonna Levyfestareiden omana salina ja levymyyntialueena.
Myös Antikvaariset Kirjafestarit sijoittuvat 2. kerroksen keskeiseen aulatilaan. Sorsapuistosali muuttuu jälleen kustantajien ja näytteilleasettajien jättimäiseksi kirjakaupaksi. Salissa on myös kaksi lasten- ja nuortenkirjallisuudelle, ajankohtaisille ilmiöille ja ihmisille sekä kirjallisuudelle, koulumaailmalle ja lukemiselle sekä historialle, sananvapaudelle ja politiikalle teemoitettua ohjelmalavaa. Intiimissä Riffi-salissa keskitytään molempina festaripäivinä hyvinvointiin ja kokemusmustietokirjallisuuteen.
Tampere-talon aulassa Aulaklubilla on koko viikonlopun ajan maksutonta, kaikille avointa ohjelmaa runoista ja sanataiteesta sarjakuviin ja viihdekirjallisuuteen. Uutuutena Aulaklubilla järjestetään myös lauantaina 28.11. kaksi uutta klubitapahtumaa: Pirkkalaiskirjailjoiden kuratoima Sitaattiklubi saa Kirjafestareiden viimeiselle tunnille vieraakseen kirjailija Tommi Kinnusen. Jatkoklubina itse festivaaliohjelman jälkeen järjestetään Väinö Tannerin säätiön Kirjafestareille tuottama, keväällä 2026 suuren suosion Helsingin Juttutuvassa saavuttanut kirjailija Juha Itkosen isännöimä Sivistysklubi. Klubin keskustelijat ja artistivieraat julkaistaan syksyllä.
Kirjafestareiden lopullinen ohjelma julkistetaan Tampere-talossa 11.11. järjestettävässä avoimessa julkistustapahtumassa, jonka tapahtuman pääyhteistyökumppani Aamulehti myös striimaa lukijoilleen.
Tampereen Kirjafestarit 2026 ovat avoinna lauantaina 28.11. klo 10–18 ja sunnuntaina 29.11. klo 10–17. Tapahtuman tuottaa Tampere Live ja Tampere-talo. Kirjafestareiden liput ovat nyt myynnissä täällä: https://kirjafestarit.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraOhjelmapäällikköTampereen KirjafestaritPuh:+358 40 596 7973ohjelma.kirjafestarit@tampere-talo.fi
Eeva KivikkolaMarkkinointiasiantuntijaTampereen KirjafestaritPuh:0469227787eeva.kivikkola@tampere-talo.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Tampere-talo Oy jakaantui vuoden 2024 alusta kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
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