Solita ja QPR Software yhteistyöhön kehittämään liiketoimintaprosesseja tekoälyllä Suomessa
16.6.2026 15:17:17 EEST | Solita | Tiedote
Tekoäly- ja datayhtiö Solita sekä prosessilouhintaan ja -mallinnukseen erikoistunut suomalainen QPR Software ovat solmineet kumppanuuden tarjotakseen edistyneitä prosessianalytiikan työkaluja ja tukea yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille Suomessa ja Pohjoismaissa.
Kumppanuus yhdistää Solitan osaamisen prosessien kehittämisessä, muutoksenjohtamisessa, datassa ja tekoälyssä QPR:n Snowflake-pohjaiseen alustaan, QPR ProcessAnalyzeriin. Tämä mahdollistaa organisaatioille toiminnallisen datan muuntamisen suoraan mitattaviksi prosessiparannuksiksi ja datan laatuun liittyvien ongelmien tunnistamisen niiden lähteellä hyödyntäen olemassa olevaa Snowflake-investointia. Yhteinen tarjonta on suunniteltu kohdennettuihin, näyttöön perustuviin hankkeisiin, jotka tuottavat arvoa nopeasti ja laajentuvat todistettujen tulosten pohjalta.
"Asiakkaamme näkevät datan hyödyntämisessä valtavasti potentiaalia, mutta tarvitsevat tukea asioiden viemisessä käytäntöön aidosti arvoa tuottavalla tavalla", kertoo Solitan muutoshankkeisiin keskittyvää liiketoimintaa johtava Ville Marjusaari. "Yhdistämällä kykymme kehittää dataliiketoimintaa QPR:n Snowflake-natiiviin teknologiaan voimme auttaa tunnistamaan alueet, joilla on eniten tulospotentiaalia, ja toteuttamaan muutokset tehokkaasti, sekä osoittaa mitattavaa arvoa heti alusta alkaen, asiakkaan omalla data-alustalla."
Datasta arvoa nykyisiä data-alustoja hyödyntäen
QPR Software on suomalainen prosessilouhinnan ja prosessimallinnuksen edelläkävijä, jolla on yli 30 vuoden kokemus ja satoja toteutettuja prosessilouhintaprojekteja maailmanlaajuisesti. Sen QPR ProcessAnalyzer -alusta tarjoaa vahvat, perinteiset prosessilouhinnan ominaisuudet ilman turhaa monimutkaisuutta. Alusta tarjoaa myös MCP-rajapinnan, jonka avulla prosessitietoa voidaan hyödyntää suoraan tekoälyratkaisuissa. Gartner nimesi QPR Softwaren vuonna 2026 alan visionääriksi tunnustetussa Gartner Magic Quadrant™ for Process Intelligence Platforms -raportissaan.
Prosessilouhinnan avulla on mahdollista käsitellä datan laatuongelmia analysoimalla tapahtumalokeja operatiivisista järjestelmistä, kuten ERP-, CRM-, tiketöinti- ja taloushallintojärjestelmistä. Se auttaa paljastamaan esimerkiksi puuttuvat tapahtumat, rikkinäiset tunnisteet järjestelmien välillä, epäjohdonmukaiset tunnisteet, virheelliset aikaleimat ja puutteellisesti kirjatut manuaaliset vaiheet. Prosessien läpinäkyvyys auttaa tiimejä käsittelemään perimmäisiä syitä lähdejärjestelmissä datan toistuvan korjaamisen sijaan.
"QPR ProcessAnalyzer -alustan kyky ohjata huomio prosessilouhinnan kannalta olennaisimpiin asioihin sekä sen natiivi Snowflake-integraatio tekevät siitä erinomaisen osan moderneja data-alustoja", kommentoi QPR Softwaren liiketoiminnan kehityksestä ja kumppanuuksista vastaava johtaja Nela Ferreira. "Yhdistettynä Solitan konsultointi-, data- ja tekoälyosaamiseen se antaa asiakkaille arjessa toimivan tavan parantaa toimintaa.”
Solitan ja QPR:n yhteistyö tarjoaa asiakkaille erityisesti:
- Nopeampaa arvon tuottoa keskittyen selkeisiin näkemyksiin ja mitattaviin prosessiparannuksiin
- Mahdollisuuden aloittaa matalan riskin piloteilla, jotka sopivat rajallisiin budjetteihin ja resursseihin, ja laajentaa todistettujen tulosten pohjalta
- Tiiviin integraation olemassa oleviin data-alustoihin, kuten Snowflakeen, välttäen uusia teknologiasiiloja
- Datan laadun parantuminen prosessiläpinäkyvyyden lisääntymisen sivutuotteena.
Solita ja QPR jatkavat yhteistarjoomansa kehittämistä tutkien ratkaisuja mm. seuraavilla alueilla: prosessitiedon tukemat tekoälypohjaiset työnkulut, Snowflake-pohjainen prosessianalytiikka sekä kohdennetut ydinprosessien kehityshankkeet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Solita Oy, Ville Marjusaari, Business Lead, Transformation
ville.marjusaari@solita.fi, +358 50 428 2046
QPR Software, Nela Ferreira, johtaja, liiketoiminnan kehitys ja kumppanuudet
nela.ferreira@qpr.com, +358 45 4905 541
Kuvat
SOLITA
Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2200 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.
https://www.solita.fi/services/process-intelligence/
QPR SOFTWARE
Suomalainen QPR on yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhintaohjelmistoyhtiöistä. Yhtiö innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiantuntevia konsultointipalveluita varmistaakseen asiakkailleen täyden hyödyn ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä. https://www.qpr.com/fi/
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