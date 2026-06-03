Solita ja QPR Software yhteistyöhön kehittämään liiketoimintaprosesseja tekoälyllä Suomessa

SOLITA

Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2200 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.

https://www.solita.fi/services/process-intelligence/

QPR SOFTWARE

Suomalainen QPR on yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhintaohjelmistoyhtiöistä. Yhtiö innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiantuntevia konsultointipalveluita varmistaakseen asiakkailleen täyden hyödyn ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä. https://www.qpr.com/fi/