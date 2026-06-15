Varha aloittaa 40 täyttävien sydänterveystarkastukset syksyllä - EU:n Safe Hearts Plan -ohjelma käynnistää historiallisen sydänterveyden edistämisen

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa EU:n laajuisen Safe Hearts Plan -sydänterveysohjelman. Se merkitsee historiallista askelta sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Ohjelman päätavoitteena on vähentää vuoteen 2035 mennessä sydän- ja verisuonitaudeista johtuvia ennenaikaisia kuolemia 25 prosentilla verrattuna vuoden 2022 tasoon.

Suomessa sydän- ja verisuonitaudit ovat edelleen merkittävin kuolinsyy, vaikka jopa 80 % ennenaikaisista kuolemista olisi ehkäistävissä. Hoitosuositusten toteutumisessa on kuitenkin merkittävä kuilu: esimerkiksi korkean sydänriskin potilaista vain noin 20–33 % saavuttaa LDL-kolesterolin eli ns. ”pahan kolesterolin” tavoitetason vuoden kuluttua sydäninfarktista.

Varha käynnistää uuden seulontatutkimuksen

Varha toimii etulinjassa ja käynnistää EU-ohjelmaan liittyen uuden seulontatutkimuksen kaikille tänä vuonna 40 vuotta täyttäville Varsinais-Suomessa asuville henkilöille. Arviolta 6 000 henkilöä tulee saamaan suomi.fi-palvelun kautta kutsun osallistua tutkimukseen digitaalisessa Omaolo-palvelussa. Osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Kyselyn perusteella arvioidaan sairastumisriski ja ohjataan osallistuja häntä hyödyttävälle hoitopolulle.

– Valtimokovettumatauti eli ateroskleroosi alkaa jo nuorena, mutta kliiniset tapahtumat näkyvät vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Jos haluamme vähentää sydäninfarkteja ja aivohalvauksia, meidän on aloitettava riskitekijöiden hallinta ajoissa – jo nelikymppisinä. Tarvitaan skaalautuva malli, joka voidaan integroida osaksi julkista terveydenhuoltoa, johtajaylilääkäri Pirjo Mustonen Varhasta sanoo.

Tutkimuksessa verrataan tavanomaista hoitoa ja digitaalista interventiota, joissa hyödynnetään etäseurantaa, lääkehoidon optimointia ja elämäntapaohjausta. Tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin interventiot auttavat saavuttamaan verenpaineen ja LDL-kolesterolin suositusarvot. Lisäksi tarkastellaan pitkäaikaisia sydänterveysvaikutuksia jopa 15 vuoden seurannassa.

Sydänterveyden edistäminen tuo hyvinvointia ja säästöjä

Safe Hearts Plan kannustaa EU:n jäsenmaita luomaan kansalliset sydänterveysohjelmat vuoteen 2027 mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä EU:n, jäsenvaltioiden ja terveydenhuollon toimijoiden välillä.

– Kun vähennämme kuolleisuutta ja ennenaikaista työkyvyttömyyttä, teemme inhimillisen hyvän ohella ison palveluksen myös säästöjen kanssa kamppailevalle valtion taloudelle, toteaa kardiologian professori Tuomas Kiviniemi Turun yliopistosta.

Ohjelma avaa myös uusia mahdollisuuksia digitaalisten ratkaisujen ja tutkimuksen hyödyntämiseen. Komissio aikoo luoda asiantuntijaverkoston, johon kuuluvat lääketieteelliset yhdistykset ja potilasjärjestöt.

– Sydän- ja verisuonisairaudet ovat edelleen Suomen suurin tappaja, vaikka käytössämme on tehokkaita keinoja riskin vähentämiseksi. Ongelma ei ole tiedon puute vaan se, ettei hoito tavoita riittävän varhain ja riittävän laajasti niitä ihmisiä, jotka siitä hyötyisivät eniten. Tarvitsemme uusia skaalautuvia toimintamalleja, joissa digitaalinen seuranta, ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen lääkehoito voidaan tuoda osaksi arjen terveydenhuoltoa koko väestön tasolla, sanoo kardiologian professori Tuomas Kiviniemi.

– Varha toimii tässä työssä edelläkävijänä ja käytännössä ensimmäisenä toimijana Suomessa toteuttamassa EU:n Safe Hearts Plan -ohjelman tavoitteita.