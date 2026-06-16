Kokoomuksen Päivärinta: Talousennusteet osoittavat, ettei Suomen kasvukäänne ole toiveajattelua
16.6.2026 15:32:06 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta pitää valtiovarainministeriön tuoretta talousennustetta rohkaisevana viestinä Suomen talouden suunnasta. VM nosti poikkeuksellisesti ennustettaan Suomen tämän vuoden talouskasvusta 0,8 prosenttiin. Myös Akava Works ja Suomen Pankki ovat tarkistaneet tämän vuoden kasvuennusteitaan ylöspäin.
– Alkuvuoden vahvat kasvuluvut eivät olleet tuulesta temmattuja. Useampi riippumaton ennustaja näkee nyt Suomen taloudessa aiempaa vahvempaa kasvua. Se kertoo, ettei Suomen talouden käänne ole toiveajattelua, Päivärinta sanoo.
Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouden kasvavan 0,8 prosenttia tänä vuonna, 1,6 prosenttia vuonna 2027 ja 1,7 prosenttia vuonna 2028. Kasvua hidastavat edelleen energian hinta, korkotaso ja geopoliittinen epävarmuus.
– Maailmalta on tullut Suomelle paljon vastatuulta, mutta talous kestää. Vienti kasvaa epävarmuudesta huolimatta, ostovoima vahvistuu ja investoinnit ovat voimakkaassa kasvussa. Nämä ovat juuri niitä merkkejä, joita Suomi tarvitsee pitkän vaisun jakson jälkeen, Päivärinta toteaa.
Päivärinnan mukaan erityisen tärkeää on, että suomalaisen työn ja yrittäjyyden edellytykset vahvistuvat.
– Työn tekemisestä pitää jäädä enemmän käteen. Palkkojen nousu, maltillinen inflaatio ja ansiotuloverotuksen kevennykset tukevat nyt kotitalouksien ostovoimaa. Samalla puolustus-, energia- ja datakeskusinvestoinnit kertovat, että Suomeen uskalletaan investoida, Päivärinta sanoo.
Työmarkkinoiden tilanne on edelleen vaikea. VM ennustaa työttömyysasteen nousevan tänä vuonna 10,4 prosenttiin, mutta talouskasvun vahvistumisen odotetaan parantavan työllisyyttä ensi vuonna.
– Työttömyyden nousu on vakava huoli, eikä sitä pidä vähätellä. Juuri siksi kasvun edellytyksiä, työn vastaanottamisen kannusteita ja yritysten mahdollisuuksia palkata pitää vahvistaa. Talouden käänne tuo toivoa myös työmarkkinoille. Työllisyys kohenee viiveellä, Päivärinta sanoo.
Päivärinta muistuttaa, että hallituksen rakenteellisten uudistusten vaikutukset alkavat nyt näkyä ja käynnistynyt kasvu tulee auttamaan erityisesti tulevaa hallitusta, vaikka julkisen talouden tervehdyttäminen vaatii yhä suuren työn.
– Oppositiolle on karvasta kalkkia se, että talous vihdoin kasvaa ja hallituksen toimet purevat. Mikä tahansa kokoonpano hallituksessa ensi kaudella onkin, sen urakkaa tulee helpottamaan tämän hallituksen tekemä työ, Päivärinta kuittaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanne PäivärintaKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Hemmilä: Nuorten tulevaisuususko syntyy työn ja osallisuuden kautta16.6.2026 15:46:38 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, poliisitaustainen Pertti Hemmilä korostaa, että nuorisotyöttömyyden ja lapsiperheköyhyyden torjuminen edellyttää ennen kaikkea huolehtimista työn ja yrittäjyyden edellytyksistä, vastuullista talouspolitiikkaa ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamista. Eduskunnan täysistunnossa käydään tänään keskustelua opposition välikysymyksestä, joka koskee nuorisotyöttömyyttä ja lapsiperheköyhyyttä.
Kokoomuksen Vuornos: Ei maalata nuorille kuvaa toivottomuudesta – koulutus on paras vastaus nuorisotyöttömyyteen16.6.2026 14:32:36 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos haluaa kääntää keskustelun nuorten tulevaisuudesta toivottomuudesta mahdollisuuksiin. Hänen mukaansa Suomen vahvuus on aina ollut koulutuksessa, osaamisessa ja siinä, että jokainen nuori voi taustastaan riippumatta rakentaa oman polkunsa.
Kokoomuksen Kopra: Arviointimenettely tuo Etelä-Karjalalle tukea ja lisäaikaa – tavoitteena on turvata tulevaisuuden palvelut16.6.2026 12:06:45 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeriö on käynnistänyt Etelä-Karjalan hyvinvointialueella arviointimenettelyn. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan, kansanedustajan ja aluevaltuutetun Jukka Kopran mukaan eteläkarjalaisten ei ole syytä huolestua palveluiden kohtalosta.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Itärajan vihreä muuri etenee – selvityksen mukaan ennallistamisesta merkittävää apua sekä puolustukselle että luonnolle15.6.2026 19:02:03 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä pitää itärajan ennallistamista merkittävänä hankkeena sekä luonnon monimuotoisuuden että maanpuolustuksen näkökulmasta.
Kokoomuksen Wallinheimo: 17 vuotta ilman korotusta – hallitus nostaa liikunta- ja kulttuuriedun arvoa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 200913.6.2026 09:49:44 EEST | Tiedote
Orpon hallitus esittää työnantajan tarjoaman verovapaan liikunta- ja kulttuuriedun enimmäismäärän nostamista 400 eurosta 540 euroon. Liikunta- ja kulttuuriedun arvoa ei ole korotettu sitten vuoden 2009. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon mukaan korotus vahvistaa suomalaisten hyvinvointia, lisää osallistumista harrastuksiin ja tukee samalla tapahtuma-alaa sekä kotimaista palvelutaloutta. Muutosta on tarkoitus soveltaa takautuvasti vuoden 2026 alusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme