Kokoomuksen Päivärinta: Talousennusteet osoittavat, ettei Suomen kasvukäänne ole toiveajattelua

– Alkuvuoden vahvat kasvuluvut eivät olleet tuulesta temmattuja. Useampi riippumaton ennustaja näkee nyt Suomen taloudessa aiempaa vahvempaa kasvua. Se kertoo, ettei Suomen talouden käänne ole toiveajattelua, Päivärinta sanoo.

Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouden kasvavan 0,8 prosenttia tänä vuonna, 1,6 prosenttia vuonna 2027 ja 1,7 prosenttia vuonna 2028. Kasvua hidastavat edelleen energian hinta, korkotaso ja geopoliittinen epävarmuus.

– Maailmalta on tullut Suomelle paljon vastatuulta, mutta talous kestää. Vienti kasvaa epävarmuudesta huolimatta, ostovoima vahvistuu ja investoinnit ovat voimakkaassa kasvussa. Nämä ovat juuri niitä merkkejä, joita Suomi tarvitsee pitkän vaisun jakson jälkeen, Päivärinta toteaa.

Päivärinnan mukaan erityisen tärkeää on, että suomalaisen työn ja yrittäjyyden edellytykset vahvistuvat.

– Työn tekemisestä pitää jäädä enemmän käteen. Palkkojen nousu, maltillinen inflaatio ja ansiotuloverotuksen kevennykset tukevat nyt kotitalouksien ostovoimaa. Samalla puolustus-, energia- ja datakeskusinvestoinnit kertovat, että Suomeen uskalletaan investoida, Päivärinta sanoo.

Työmarkkinoiden tilanne on edelleen vaikea. VM ennustaa työttömyysasteen nousevan tänä vuonna 10,4 prosenttiin, mutta talouskasvun vahvistumisen odotetaan parantavan työllisyyttä ensi vuonna.

– Työttömyyden nousu on vakava huoli, eikä sitä pidä vähätellä. Juuri siksi kasvun edellytyksiä, työn vastaanottamisen kannusteita ja yritysten mahdollisuuksia palkata pitää vahvistaa. Talouden käänne tuo toivoa myös työmarkkinoille. Työllisyys kohenee viiveellä, Päivärinta sanoo.

Päivärinta muistuttaa, että hallituksen rakenteellisten uudistusten vaikutukset alkavat nyt näkyä ja käynnistynyt kasvu tulee auttamaan erityisesti tulevaa hallitusta, vaikka julkisen talouden tervehdyttäminen vaatii yhä suuren työn.

– Oppositiolle on karvasta kalkkia se, että talous vihdoin kasvaa ja hallituksen toimet purevat. Mikä tahansa kokoonpano hallituksessa ensi kaudella onkin, sen urakkaa tulee helpottamaan tämän hallituksen tekemä työ, Päivärinta kuittaa.