Mykkänen: “Kaukolämmön muutosmatka on ollut Espoon merkittävin ilmastoteko”
17.6.2026 09:09:49 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaukolämmöntuotannon ominaispäästöt ovat Espoossa vähentyneet jo lähes 90 prosenttia vuoden 2014 päästöhuipusta. Seuraavien vuosien aikana niiden odotetaan putoavan nollatasolle. Espoolaisista kolme neljästä asuu asunnossa, joka lämpenee kaukolämmöllä, mikä tekee siirtymästä vähäpäästöisiin polttoaineisiin erityisen merkittävän.
Kaukolämpö oli vielä kymmenen vuotta sitten suurin ilmastopäästöjen lähde Espoossa kattaen lähes puolet kaikista kaupungin päästöistä. Espoossa kaukolämpö tuotettiin pääasiassa Suomenojan voimaloissa ensin kivihiilen voimin ja myöhemmin maakaasun avulla.
Vähäpäästöisiin polttoaineisiin siirtyminen on ollut strateginen pitkän tähtäimen suunnitelma.
”Kaukolämmön muutosmatka yhdessä Fortumin kanssa on ollut Espoon merkittävin ilmastoteko. Ilman yhteistyötä emme olisi pystyneet vähentämään ilmastopäästöjämme näin nopeasti kasvavassa kaupungissa”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.
Kivihiilen poltosta kohti nollalukemia
Kivihiilen käyttö Espoon kaukolämmön tuotannossa loppui kokonaan huhtikuussa 2024. Muutoksen ajurina toimii yhteistyössä Espoon kaupungin ja Fortumin kanssa rakennettu Espoo Clean Heat –ohjelma, jonka myötä Fortum on siirtynyt käyttämään kaukolämmön tuotannossa yhä enemmän sähköpohjaisia ratkaisuja, kuten hyödyntämään palvelinkeskusten ja jätevesien hukkalämpöä, sähkökattiloita, lämpöpumppuja sekä biomassasta saatavaa energiaa.
”Lähdimme yhdessä muutosmatkalle vuonna 2017, jolloin päätimme vähentää hiilidioksidipäästöjä lämmöntuotannossa – aikana, jolloin lainsäädäntö ja fossiilisten polttoaineiden hinta vielä tukivat niiden käyttöä. Fossiilisten polttoaineiden asema on yli kymmenessä vuodessa heikentynyt selvästi. Espoossa ratkaisevaa on ollut yhteinen tahtotila ja määrätietoinen yhteistyö. Espoo Clean Heat -ohjelma on osoittanut, että nopea irtiotto fossiilisista polttoaineista on mahdollista”, kertoo Espoon kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja Pasi Laitala.
Tiivis energiayhteistyö tuottaa tulosta
Espoon kaupunki ei omista energiayhtiötä, joten energiajärjestelmä ei ole kaupungin suorassa ohjauksessa samalla tavalla kuin kunnissa, jotka omistavat energiayhtiön kokonaan tai osittain. Energiajärjestelmän kehittyminen kasvavassa kaupungissa tarkoittaa tiivistä yhteistyötä useiden toimijoiden kesken.
”Yhteinen tavoitetila Espoon kaupungin kanssa on sujuvoittanut esimerkiksi kaavoitus- ja luvitusprosesseja ja luonut edellytykset uusille tuotantoinvestoinneille. Tämä on edesauttanut kaukolämmön modernisointia ja säilymistä kilpailukykyisenä ja suosittuna ratkaisuna espoolaisille. Erinomaisia viimeaikaisia esimerkkejä ovat tänä vuonna käynnistyneet Nuijalan lämpölaitos ja Hepokorven datakeskusalueen lämpöpumppulaitos, jossa tuotetaan jo nyt lämpöä sähkökattiloilla ja ilma-vesilämpöpumpuilla. Espoo on suunnannäyttäjä lämmityksen sähköistymisessä myös kansainvälisessä mittakaavassa”, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo.
Energiaratkaisuilla keskeinen rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa
Kaukolämmön päästöt tulevat myös tulevina vuosina laskemaan, erityisesti tulevan datakeskuksen hukkalämmön hyödyntämisen myötä. Tulevaisuudessa noin neljäkymmentä prosenttia Espoon kaukolämmön tarpeesta katetaan hyödyntämällä Microsoftin datakeskusten hukkalämpöä, kun sen talteenotto kasvaa suunniteltuun mittakaavaan asteittain. Laskelmat osoittavat, että vuoteen 2030 mennessä kaukolämmöntuotannon ominaispäästöt putoavat Espoon kaupungissa nollatasolle.
”Merkittävä lasku kaukolämmöntuotannon ominaispäästöissä tulee merkitsemään laskua myös koko Espoon ilmastopäästöissä 2030 mennessä. Tämä korostaa energiaratkaisujen keskeistä roolia kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja edustaa kansainvälisestikin poikkeuksellisen mittavaa saavutusta kaupunkitason päästövähennyksissä.”, Kai Mykkänen kiteyttää.
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Kaukolämmön ominaispäästöt ovat Espoossa laskeneet jo lähes 90 prosenttia vuoden 2014 päästöhuipusta. Kivihiilen käytön lopettaminen vuonna 2024 näkyy selkeästi Espoon vuoden 2025 päästölukemissa – kaukolämmön ominaispäästöt putosivat yhdessä vuodessa 62 prosenttia. Kaukolämmön osuus koko kaupungin ilmastopäästöistä tippui samalla alle 15 prosenttiin, kun vielä vuonna 2014 kaukolämmön osuus Espoon alueen päästöistä oli melkein puolet. Vuoteen 2030 mennessä kaukolämmön osuus Espoon alueen päästöistä laskee nollaan.
Espoo Clean Heat on Fortumin ja Espoon kaupungin yhteinen strateginen ohjelma, jolla vähennetään kaukolämmöntuotannon polttoaineista syntyviä CO₂‑päästöjä merkittävästi. Ohjelmassa korvataan fossiilisia polttoaineita joustavilla ja hajautetuilla sähköpohjaisilla ratkaisuilla kuten hyödyntämällä palvelinkeskusten ja jätevesien hukkalämpöä, sähkökattiloita, lämpöpumppuja sekä biomassasta saatavaa energiaa.
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Yhteyshenkilöt
Karoliina IsoahokehittämispäällikköPuh:+358 40 634 4627karoliina.isoaho@espoo.fi
Elina WannekehittämispäällikköPuh:+358 40 552 4209elina.wanne@espoo.fi
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