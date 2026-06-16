Vihreiden Forsgrén: Rydmanin STEA-linjaukset suoraan äärioikeiston pelikirjasta – hyökkäys kansalaisyhteiskuntaa vastaan

– Nämä kriteerit eivät ole hallinnollinen uudistus. Ne on kirjoitettu niin, että ne kohdistuvat suoraan tiettyihin ihmisryhmiin. Se ei ole sattuma – se on ideologia, sanoo kansanedustaja Bella Forsgrén.

Erityistä huolta herättää se, että linjaukset näyttävät kohdistuvan juuri sellaisiin järjestöihin kuin Seta ja maahanmuuttajajärjestöt, jotka tekevät korvaamatonta työtä yhdenvertaisuuden eteen.

– Kun tähtäimeen otetaan nimenomaan seksuaalivähemmistöjen ja maahanmuuttajien tukiverkostot, on turha puhua neutraaleista kriteereistä. Tämä on pala palalta tapahtuva kansalaisyhteiskunnan alasajo, Forsgrén jatkaa.

Lisäksi Rydman on ilmoittanut, ettei linjauksia käsitellä hallituksen yhteisissä kokoonpanoissa, mikä on herättänyt vastustusta myös hallituskumppaneissa.

– Kokoomus ja RKP tekivät tietoisen valinnan, kun he asettuivat hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Ilman heidän tukeaan Rydmanin kaltaiset ministerit eivät olisi päässeet toteuttamaan äärioikeiston pelikirjaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ministerit Ikonen ja Adlercreutz ovat jo ääneen kyseenalaistaneet nämä linjaukset. Se on hyvä alku, mutta ei riitä. Nyt sanojen on muututtava teoiksi – vähemmistöt ja koko kansalaisyhteiskunta ansaitsevat sen, Forsgrén sanoo.