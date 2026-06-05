Fingrid Oyj

Fingrid Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2027

18.6.2026 13:36:13 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote

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Fingrid-konserni julkaisee vuonna 2027 seuraavat taloudelliset tiedotteet:
19.2.2027     tilinpäätöstiedote, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2026
20.4.2027    johdon katsaus
22.7.2027    puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2027
28.10.2027  johdon katsaus

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 17.3.2027.

Lisätiedot:
Marina Louhija, johtaja, laki- ja vastuullisuusasiat, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5289

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.

Fingrid välittää. Varmasti. 
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Fingrid on toimittanut Energiavirastolle Suomen ja Ruotsin välisiä hintasuojausmahdollisuuksia koskevan ehdotuksen1.6.2026 15:29:05 EEST | Tiedote

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Ändring av Fingrids ägarstruktur slutförd28.5.2026 14:30:00 EEST | Pressmeddelande

Alla arrangemang relaterade till ändringen av Fingrids ägarstruktur har slutförts. Efter de genomförda förändringarna är den finska statens ägarandel 59,5 procent och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:s andel 14,2 procent. I den första fasen av förändringen av ägarstrukturen sålde Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen sin ägarandel i Fingrid på cirka 20 procent till finska staten och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky den 9 april 2026. I den andra fasen, som nu har slutförts, ändrades 50 st. A-aktier till B-aktier som såldes till OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky på så sätt att en B-aktie förblev i statens ägo. Mer information: Asta Sihvonen-Punkka, verkställande direktör, Fingrid Oyj, tfn +358 30 395 5235 Eeva-Liisa Virkkunen, Fingrid Oyj:s styrelseordförande, tfn +358 40 505 2522

Fingridin omistusrakenteen muutos saatu päätökseen28.5.2026 14:30:00 EEST | Tiedote

Kaikki Fingridin omistusrakenteen muutokseen liittyvät järjestelyt on saatu päätökseen. Suomen valtion omistusosuus on toteutettujen muutosten jälkeen 59,5 prosenttia ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:n osuus on 14,2 prosenttia. Omistusrakenteen muutosten ensimmäisessä vaiheessa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myi noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle 9.4.2026. Nyt toteutetussa toisessa vaiheessa 50 kappaletta Suomen valtion omistamia A-sarjan osakkeita muutettiin B-sarjan osakkeiksi, jotka valtio myi OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siten, että yksi B-osake jäi valtiolle. Lisätietoja: Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235 Eeva-Liisa Virkkunen, Fingridin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 505 2522

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