Fingrid Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2027
18.6.2026 13:36:13 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid-konserni julkaisee vuonna 2027 seuraavat taloudelliset tiedotteet:
19.2.2027 tilinpäätöstiedote, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2026
20.4.2027 johdon katsaus
22.7.2027 puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2027
28.10.2027 johdon katsaus
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 17.3.2027.
Lisätiedot:
Marina Louhija, johtaja, laki- ja vastuullisuusasiat, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5289
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Sidosryhmäkonsultaatio varastotarjousmallista vuorokausimarkkinoille5.6.2026 12:52:42 EEST | Tiedote
Eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt ja sähköpörssit ovat valmistelleet uutta tarjoustyyppiä, jolla voidaan ostaa ja myydä sähköä päivän aikana. Kehitteillä olevasta mallista järjestetään webinaari ja kerätään palautetta markkinatoimijoilta.
Fingrid on toimittanut Energiavirastolle Suomen ja Ruotsin välisiä hintasuojausmahdollisuuksia koskevan ehdotuksen1.6.2026 15:29:05 EEST | Tiedote
Fingrid on toimittanut 29.5.2026 Energiavirastolle ehdotuksensa Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien parantamisesta. Fingrid ehdottaa markkinatakausjärjestelyn käyttöönottoa. Järjestelyn tavoitteena on lisätä kaupankäyntimahdollisuuksia sähkön johdannaiskaupassa Suomessa tukemalla järjestelyyn osallistuvien markkinatakaajien toimintaa organisoiduilla markkinapaikoilla.
Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan toteutus voi jatkua nykyisellä sopimuksella korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn ajan1.6.2026 10:16:04 EEST | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus on tänään 1.6.2026 kieltänyt markkinaoikeuden kahden päätöksen täytäntöönpanon liittyen Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaan. Samalla korkein hallinto-oikeus määräsi, että Energiaviraston aikaisempia päätöksiä on noudatettava, kunnes se antaa asiasta ratkaisunsa tai kunnes toisin määrätään.
Ändring av Fingrids ägarstruktur slutförd28.5.2026 14:30:00 EEST | Pressmeddelande
Alla arrangemang relaterade till ändringen av Fingrids ägarstruktur har slutförts. Efter de genomförda förändringarna är den finska statens ägarandel 59,5 procent och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:s andel 14,2 procent. I den första fasen av förändringen av ägarstrukturen sålde Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen sin ägarandel i Fingrid på cirka 20 procent till finska staten och OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky den 9 april 2026. I den andra fasen, som nu har slutförts, ändrades 50 st. A-aktier till B-aktier som såldes till OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky på så sätt att en B-aktie förblev i statens ägo. Mer information: Asta Sihvonen-Punkka, verkställande direktör, Fingrid Oyj, tfn +358 30 395 5235 Eeva-Liisa Virkkunen, Fingrid Oyj:s styrelseordförande, tfn +358 40 505 2522
Fingridin omistusrakenteen muutos saatu päätökseen28.5.2026 14:30:00 EEST | Tiedote
Kaikki Fingridin omistusrakenteen muutokseen liittyvät järjestelyt on saatu päätökseen. Suomen valtion omistusosuus on toteutettujen muutosten jälkeen 59,5 prosenttia ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:n osuus on 14,2 prosenttia. Omistusrakenteen muutosten ensimmäisessä vaiheessa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myi noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle 9.4.2026. Nyt toteutetussa toisessa vaiheessa 50 kappaletta Suomen valtion omistamia A-sarjan osakkeita muutettiin B-sarjan osakkeiksi, jotka valtio myi OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siten, että yksi B-osake jäi valtiolle. Lisätietoja: Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235 Eeva-Liisa Virkkunen, Fingridin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 505 2522
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme