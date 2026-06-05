Fingrid Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2027

Fingridin omistusrakenteen muutos saatu päätökseen 28.5.2026 14:30:00 EEST | Tiedote

Kaikki Fingridin omistusrakenteen muutokseen liittyvät järjestelyt on saatu päätökseen. Suomen valtion omistusosuus on toteutettujen muutosten jälkeen 59,5 prosenttia ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:n osuus on 14,2 prosenttia. Omistusrakenteen muutosten ensimmäisessä vaiheessa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myi noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle 9.4.2026. Nyt toteutetussa toisessa vaiheessa 50 kappaletta Suomen valtion omistamia A-sarjan osakkeita muutettiin B-sarjan osakkeiksi, jotka valtio myi OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siten, että yksi B-osake jäi valtiolle. Lisätietoja: Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235 Eeva-Liisa Virkkunen, Fingridin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 505 2522