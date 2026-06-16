Vihreiden varapuheenjohtaja Pyhälammi: Petteri Orpon on osoitettava, ettei perussuomalaisten identiteettipolitiikka sanele hallituksen linjaa
16.6.2026 16:44:51 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman julkisti eilen yksipuolisesti uudet STEA-avustuskriteerit, jotka sulkevat rahoituksen ulkopuolelle sateenkaarijärjestöt, kotoutumistyötä tekevät järjestöt sekä laajan joukon vaikuttamis- ja neuvontatyötä tekeviä järjestöjä. Vihreiden varapuheenjohtaja Allu Pyhälammi vaatii pääministeri Petteri Orpoa osoittamaan, ettei perussuomalaisten identiteettipolitiikka sanele hallituksen linjaa.
– Hallituksen sisältä on noussut laajaa kritiikkiä Rydmanin linjauksiin avustuskriteereistä. Tästä huolimatta Rydman ilmoitti, ettei kriteereitä käsitellä missään hallituksen yhteisessä kokoonpanossa. Orpon on nyt näytettävä, ettei perussuomalaisten identiteettipoliittinen sooloilu mene läpi, Pyhälammi sanoo.
Uusien avustuskriteerien mukaan mukaan avustuksia ei ensi vuonna myönnettäisi järjestöille, joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen ei-terveysperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Käytännössä leikkuri osuisi sateenkaari-ihmisten, vammaisten, maahanmuuttajien ja naisten oikeuksien puolesta työtä tekeviin järjestöihin.
– On suorastaan irvokasta, että kokoomus viestii leveästi osallistumisestaan Helsinki Pride -kulkueeseen samalla kun sen hallituskumppani ajaa alas ne järjestöt, jotka tekevät sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolesta käytännön työtä. Prideen osallistuminen on ontto ele, jos se ei tarkoita mitään budjettipöydässä, Pyhälammi toteaa.
Järjestöleikkaukset kohdistuvat monille yksinäisille ja haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille elintärkeisiin palveluihin, ei vain vaikuttamistyöhön. Rydmanin kriteereiden laajuus uhkaa myös perhe- ja kriminaalityötä sekä asunnottomuusjärjestöjä.
– STEA-avustuskriteerit on käytävä kokonaan uudelleen yhteisessä valmistelussa ja hallituksen on pyrittävä aitoon vuoropuheluun järjestökentän kanssa ennen päätösten toimeenpanoa, Pyhälammi vaatii.
Yhteyshenkilöt
Allu PyhälammiVarapuheenjohtajaPuh:040 821 3744allu.pyhalammi@vihreat.fi
Saana SarmelaViestintäsuunnittelijaPuh:0503559327saana.sarmela@vihreat.fi
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