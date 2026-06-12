MTV:n johtoryhmä päivittyi – mukaan uusi jäsen
17.6.2026 11:45:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
MTV päivitti johtoryhmänsä liiketoimintavastuita. Tiina Hahtovirta liittyi osaksi johtoryhmää vahvistamaan henkilöstöjohtamista ja yhtiön strategisia osaamisalueita.
MTV:n johtoryhmä näyttää suuntaa MTV:n uudistumiselle, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiselle ja kannattavan liiketoiminnan rakentamiselle käynnissä olevaa strategiaa vauhdittaen.
Liiketoiminnan uudistusten myötä MTV päivitti johtoryhmänsä liiketoimintavastuita tavoitteenaan johtaa ja tukea yhä paremmin liiketoiminnan eri osa-alueita yhtiön suunnatessa kohti kannattavaa liiketoimintaa: Markus Illukka vastaa jatkossa MTV:n mainosmyynnistä ja kuluttajaliiketoiminnasta sekä operaattori- ja kumppanimyynnistä. Iina Eloranta vastaa jatkossa MTV:n sisältöstrategiasta, sisältöhankinnoista, ohjelmatuotannoista ja kokonaisohjelmiston suunnittelusta. Susa Valvio vastaa jatkossa MTV:n brändeistä ja ohjelmalanseerauksien markkinoinnista sekä yritysviestinnästä, vastuullisuudesta ja edunvalvonnasta. Henkilöstöjohtamisesta vastaa jatkossa johtoryhmän uusi jäsen, Tiina Hahtovirta. Muiden johtoryhmäjäsenten liiketoimintavastuut säilyvät ennallaan.
“MTV:n menestys rakentuu jokaisen työntekijän osaamiselle ja sitoutumiselle. MTV on uudistunut monin tavoin käynnissä olevan strategiansa aikana ja on viime vuodesta lähtien myös osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. Tiinan vahva kokemus Suomesta ja maailmalta strategisesta henkilöstöjohtamisesta toimintaympäristöistä, joissa kasvu, kannattavuus ja uudistuminen ovat keskeisessä roolissa, tuo merkittävää lisäarvoa, kun rakennamme MTV:n tulevaisuutta yhdessä Pöllöjengin kanssa“, kertoo johtoryhmänimitykset tehnyt MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.
Tiina Hahtovirta
Director, People
Tiina Hahtovirta on kokenut HR-johtaja ja muutosjohtamisen asiantuntija, joka yhdistää strategisen henkilöstöjohtamisen, vaativien transformaatioiden läpiviennin ja työntekijäkokemuksen kehittämisen liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Hän aloitti MTV:llä keväällä 2025. Ennen MTV:lle siirtymistään Hahtovirta on toiminut henkilöstöjohdon tehtävissä muun muassa Avidlyllä, Fiksuruualla, Yousicianilla, Hellonilla, Ideanilla ja Fjordilla sekä vastannut henkilöstöstrategioiden, johtamisen, kulttuurin ja organisaatioiden kehittämisestä kansainvälisissä kasvu- ja muutosympäristöissä. MTV:llä hän johtaa henkilöstöasioihin keskittyvää yksikköä, vastaa henkilöstöstrategiasta ja toimii strategisena kumppanina liiketoimintajohdolle organisaation, osaamisen, johtamisen ja kulttuurin kehittämisessä varmistaen, että MTV:llä on tulevaisuudessa tarvittavat kyvykkyydet, osaaminen ja johtamismallit strategiansa toteuttamiseksi. MTV:n johtoryhmän lisäksi Hahtovirta on Schibsted-konsernin henkilöstöasioihin keskittyvän People-johtoryhmän jäsen.
MTV:n johtoryhmä päävastuualueineen
Markus Illukka
VP, Commercial MTV
Partnerships Schibsted TV Media
MTV:n mainosmyynti, kuluttajaliiketoiminta, operaattori- ja kumppanimyynti sekä Schibsted TV Media -liiketoiminta-alueen kumppanuudet. Illukka on myös Schibstedin TV Media -liiketoiminta-alueen johtoryhmän jäsen Johannes Leppäsen kanssa.
Iina Eloranta
VP, Content, Channels & Programming
Sisältöstrategia, sisältöjen hankinta, ohjelmatuotannot ja kokonaisohjelmiston suunnittelu.
Susa Valvio
VP, Brand, Marketing & Communications
Brändit ja ohjelmalanseerauksien markkinointi sekä yritysviestintä, vastuullisuus ja edunvalvonta. Valvio on myös MTV Oy:n ja Porin kaupungin yhdessä omistaman SuomiAreena Oy:n hallituksen jäsen.
Tiina Hahtovirta
Director, People
Henkilöstöjohtaminen, henkilöstöturvallisuus ja Pöllölaakso-kiinteistö. Hahtovirta on myös Schibsted-konsernin henkilöstöasioihin keskittyvän People-johtoryhmän jäsen.
Pauliina Komssi
Head of Business Control MTV
Common Functions Schibsted TV Media
MTV:n talouden suunnittelutyö, skenaariotyöskentely ja liiketoiminnan kannattavuuden kehityksen edistäminen sekä Schibstedin TV Media -liiketoiminta-alueen talousyksikössä pohjoismaisesti liiketoiminnan kulujen ja investointien kontrollointi.
Leia Kaukonen
General Counsel
MTV:n lakiasiat.
Tomi Einonen
Executive Editor-in-Chief MTV Uutiset
Vastaavana päätoimittajana MTV Uutisten liiketoiminta.
Johannes Leppänen
CEO
MTV:n toimitusjohtaja. Schibstedin TV Media -liiketoiminta-alueen johtoryhmän jäsen. MTV Oy:n ja Porin kaupungin yhdessä omistaman SuomiAreena Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tea SiikonenHead of Corporate Communications & ResponsibilityMTV OyPuh:0405395498tea.siikonen@mtv.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
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