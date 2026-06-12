Metsälän lumenvastaanottopaikka palautui valmisteluun SDP:n esityksestä – Keskuspuiston puut säästettävä ja lumensulatuksessa tutkittava uusia innovaatioita
16.6.2026 17:37:19 EEST | SDP Helsinki | Tiedote
Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli tiistaina 16.6. uutta lumenvastaanottopaikkaa Metsälän alueelle. SDP esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Tavoitteena on rajata toiminta nykyiselle hiekkakentälle, jotta puita ei tarvitse kaataa, sekä etsiä yhä aktiivisemmin korvaavia paikkoja Länsi-Helsingistä. Apulaispormestari Johanna Laisaari väläyttää myös datakeskuksien potentiaalia lumien sulattamisessa.
Lakimuutosten myötä lumen kaataminen mereen lopetetaan myös Helsingissä. Samalla tiivistyvä kaupunkirakenne vaatii yhä, että lumenauraus hoidetaan ja kadut pidetään turvallisina sekä kävely- ja ajokelpoisina. Erityisesti läntinen Helsinki tarvitsee kipeästi uutta lumenvastaanottotilaa. Asukkaiden huoli luontoarvoista on kuitenkin otettava vakavasti, ja suunnittelussa on löydettävä lähiluontoa säästävä tasapaino.
– Keskuspuisto on helsinkiläisille tärkeä lähiluonnon ja virkistyksen alue, ja sen metsäalueelle ei saa rakentaa mitään. Esitimme asiakohdan palauttamista valmisteluun, ja palautusehdotuksemme meni läpi yksimielisesti. Hiekkakentän alue on sinänsä sopiva, mutta ihmisten huolet tulisi ottaa valmistelussa paremmin huomioon, kertoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari.
Alkuperäisessä esityksessä huolena oli, että paikan tieltä kaadettaisiin noin 200 puuta. SDP haluaa selvittää mahdollisuuden pienentää lumenvastaanottoaluetta niin, että se toteutetaan ainoastaan nykyisen joutomaan ja hiekkakentän kokoisena. Lumen mahtuminen alueelle voitaisiin turvata kaivamalla kenttää nykyistä syvemmälle, jolloin tilavuus kasvaa pienemmällä pinta-alalla. Samalla on tärkeä huolehtia saven turvallisesta käsittelystä ohjeistusten mukaisesti.
Hiekkakenttä käyttöön asukkaiden huolet huomioiden
Joidenkin puolueiden toimesta on virheellisesti annettu ymmärtää, että koko sijoituspaikka olisi arvokasta ja vehreää metsäaluetta. Kun puustoa rajataan palautuksen myötä sijoitusalueen ulkopuolelle, kyseessä on todellisuudessa Keskuspuiston laidalla oleva joutomaaksi jäänyt hiekkakenttä. Tiedotteen kuvasta saakin hyvän käsityksen siitä, millaisesta alueesta on todellisuudessa kyse. Laisaari muistuttaa, että haastavalle yhtälölle on pakko löytää ratkaisu kaupunkilaisten arjen sujuvuuden turvaamiseksi.
– Tämän tiedotteen oheisesta kuvasta näkee hyvin, että puhumme nimenomaan hiekkakentästä emmekä rikkaasta metsäalueesta. Kaupunkia on suunniteltu ja rakennettu nykyisin tiiviisti. Lumi ei mahdu asuinalueille, vaan se on siirrettävä muualle. Kun emme halua kaataa lunta mereen, kaupungista on löydyttävä tilaa auratulle lumelle. Vaihtoehtoja on kartoitettu huolella, ja kyllä tässä täytyy sitten myös antaa relevantteja vaihtoehtoja vastineeksi, Laisaari toteaa.
Palautuksen aikana SDP haluaa, että myös alueen luontoarvot, hulevesien suodatus ja eläinten kulkureitit huomioidaan paremmin. Mahdollisessa alueen aitaamisessa on jätettävä riittävän leveät ja suojaisat yhteydet lähiluonnon eläimille. Lisäksi liikennejärjestelyt tulee arvioida uudelleen ja on selvitettävä, voiko nykyinen ajotie toimia reittinä myös jatkossa.
SDP edellyttää myös, että uudelleenvalmistelun yhteydessä selvitetään vielä kertaalleen laajasti muita vaihtoehtoja Länsi-Helsingin alueen lumenvastaanottopaikaksi, ja nämä selvitykset tuodaan lautakunnan tietoon.
Lisäksi tulevaisuutta silmällä pitäen toimialan on selvitettävä uusia innovaatioita. SDP esitti tutkittavaksi, olisiko Helsingissä tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää Oslon mallin mukaisesti datakeskusten hukkalämpöä lumen sulattamisessa.
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Yhteyshenkilöt
Johanna Laisaarikaupunkiympäristön apulaispormestariPuh:040 352 4883johanna.laisaari@hel.fi
Rosamari RissanenerityisavustajaPuh:040 717 00 10rosamari.rissanen@hel.fi
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