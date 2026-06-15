Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti nuorisoyhdistysten yleisavustuksista
16.6.2026 19:27:41 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kesäkuun kokouksessaan nuorisoyhdistysten yleisavustuksista, kulttuuriavustuksista sekä kulttuuritalojen käyttöhintojen korottamisesta.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää 50 nuorisoyhdistykselle yhteensä 139 600 euroa yleisavustusta. Avustukset ovat suuruudeltaan 500–4 500 euroa per yhdistys.
Lautakunta päätti myöntää kulttuurin kehittämisavustusta 5 000 euroa Teatterin tiedotuskeskuksen kansainväliselle ajatushautomolle Baltic Drama Think Tank — Espoo 2026 sekä kulttuurin tapahtuma- ja projektiavustuksia viidelle toimijalle yhteensä 19 700 euroa.
Lautakunta päätti kulttuuritalojen käyttökorvausten hintakorotuksesta. Korotus kohdentuu pääasiassa arkisin järjestettävien tilaisuuksien vuokrahintoihin. Keskimääräinen korotus talojen käytöstä on noin 5 %. Lisäksi lautakunta päätti Näyttelykeskus WeeGeen pääsylipun hintakorotuksesta sekä muutti maksuttoman sisäänpääsyn koskettamaan kaikkia alle 21-vuotiaita, kun aiemmin näyttelykeskus on ollut ilmainen alle 18-vuotiaille. Hinnat tulevat voimaan 1.1.2027 alkaen.
Muut asiat
Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.
Lautakunnan kokoonpano: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Espoon kaupunki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Alaviiri | puheenjohtaja | p. 050 533 5428
Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | p. 043 825 5074
Tero Luukkonen I nuorisopalvelupäällikkö I p. 0468773216
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