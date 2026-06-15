Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti nuorisoyhdistysten yleisavustuksista

Englanninkielinen lukiokoulutus Espoossa Kiviruukin lukiossa syksystä 2027 11.6.2026 14:04:21 EEST | Tiedote

Espoon kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämisluvan englanninkieliselle lukiokoulutukselle. Englanninkieliseen lukiokoulutukseen voi hakea kevään 2027 yhteishaussa. Englanninkielinen lukiokoulutus alkaa Kiviruukin lukiossa elokuussa 2027, kun uusi lukio aloittaa toimintansa. Sujuva opiskelupolku toiselle asteelle on esimerkiksi Espooseen muuttaville kansainvälisten osaajien perheille tärkeää. ”Englanninkielinen lukiokoulutus suomalaiseen opetussuunnitelmaan nojaten tuo merkittävän lisäarvon suomalaiseen ja espoolaiseen lukiokoulutukseen. Se mahdollistaa lukio-opinnot nuorille, joiden suomen kielen taito ei ole riittävää suomenkielisen lukiopolun suorittamiseksi”, sanoo toisen asteen koulutuksen johtaja Jussi Paavola. Englanninkielisen lukiokoulutuksen ja ylioppilastutkinnon kohderyhmänä ovat opiskelijat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole riittävä lukio-opintoihin, mutta joiden kielitaito mahdollistaa opiskelun englannin kielellä. Osoituksena riittäm