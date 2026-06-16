Vihreiden Virta: Pääministeri Orpo, pysäyttäkää ministeri Rydmanin aloittama ideologinen taistelu kansalaisyhteiskuntaa vastaan
16.6.2026 19:34:45 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta asettuu puolustamaan STEA-rahoitusta saavia suomalaisia kansalaisjärjestöjä. Hän pitää ministeri Rydmanin toimintaa asiassa mielivaltaisena ja vaatii pääministeriä puuttumaan tilanteeseen siirtämällä päätöksen valtioneuvoston tehtäväksi.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ottaa kantaa STEA-rahoitusta saavien suomalaisten kansalaisjärjestöjen puolesta. Ministeri Wille Rydmanin omalla päätöksellään uudistamat rahoituskriteerit uhkaavat hänen mukaansa muun muassa sateenkaarivähemmistöjen, maahanmuuttajien sekä lukuisten muiden vähemmistöjen tarvitsemia palveluita sekä yhteiskunnallista asemaa.
– Koko järjestöjen yksi ydintoiminnoista on nimenomaan tarjota vertaistukea ja yhteisöjä kansalaisille luoden vahvempaa yhteiskuntaa sekä torjuen näin esimerkiksi syrjäytymistä, varjoyhteiskuntien muodostumista tai itsemurhia. Ministeri on tehnyt mielivaltaisen päätöksen muuttaa STEA-avustuskriteerejä tavalla, joka jo lähtökohtaisesti sulkisi muun muassa sateenkaari- ja pakolaisjärjestöt sekä vähemmistöryhmien etua ajavat järjestöt täysin rahoituksen ulkopuolelle. Jo nyt on tiedossa, että tämä vaikeuttaisi tai jopa lopettaisi täysin monen suomalaisen kansalaisjärjestön toiminnan, Virta kommentoi.
Virran mukaan kyseessä on ministeri Rydmanin sekä perussuomalaisten ideologinen taistelu kansalaisyhteiskuntaa kohtaan.
– Päätös on läpeensä ideologinen, demokratialle vahingollinen ja pahimmillaan vaarallinen. Kansalaisyhteiskunta, järjestöt mukaan lukien, ovat täysin keskeinen osa niin suomalaista palveluverkkoa kuin myös demokraattista oikeusvaltiota. Jos tämä yhteiskunnan osa romutetaan, saattaa vahinko olla peruuttamatonta, Virta varoittaa.
Virta laittaa nyt toivonsa pääministeri Petteri Orpoon, joka on jo kommentoinut julkisuudessa haluavansa käsitellä päätöstä uudelleen. Virta peräänkuuluttaa konkretiaa.
– Osa suomalaista kokonaisturvallisuutta on ollut ja pitää jatkossakin olla vahva ja monipuolinen kansalaisyhteisökenttä. Jos pääministeri Orpo ei ota tätä tosissaan, hän laiminlyö suomalaisen yhteiskunnan resilienssiä, mihin tällaisessa ajassa ei missään nimessä ole varaa. Liian monta kertaa aiemmin kokoomus on taipunut lopulta perussuomalaisten tahtoon. Nyt Petteri Orpon on osoitettava johtajuutta. Lipsua ei saa. Pääministerillä on oikeus esittää yksittäisen ministerin toimivallassa olevaa asiaa koko valtioneuvoston päätettäväksi ja näin hänen on välttämättä toimittava, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
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