Akavan Erityisalat: Järjestöleikkauksista tehtävä vaikutusarvio
17.6.2026 09:23:53 EEST | Akavan Erityisalat | Tiedote
Akavan Erityisalat suhtautuu kriittisesti ministeri Wille Rydmanin sote-järjestöjen rahoituskriteerejä koskevaan esitykseen. Liitto pitää välttämättömänä, että esitystä tarkastellaan uudelleen sen kokonaisvaikutusten näkökulmasta.
Akavan Erityisalat vaatii huolellista vaikutusarviointia sote-järjestöihin ja koko järjestökenttään kohdentuvista leikkauksista.
Tuoreessa ministeri Wille Rydmanin esityksessä sote-järjestöjen rahoitusta kohdennettaisiin uudelleen muun muassa toiminnan kohderyhmän perusteella. Rahoitusta evättäisiin vaikuttamis- ja neuvontatyöltä. Akavan Erityisalat peräänkuuluttaa esityksen vaikutusten huolellista arviointia.
– Esitetyt valintakriteerit herättävät huolta. Käytännössä moni ihmisoikeustyötä tekevä järjestö joutuisi supistamaan toimintaansa, mikä heikentäisi tärkeitä palveluja ja voisi johtaa monien äänten vaimenemiseen yhteiskunnallisessa keskustelussa, toteaa johtaja Mikael Palola Akavan Erityisaloista.
– Toimiva demokratia edellyttää, että myös kriittiset ja vähemmistöjä edustavat äänet kuuluvat. Kansalaisyhteiskunta ei säily elinvoimaisena ilman sen aktiivista ylläpitämistä ja riittäviä toimintaedellytyksiä.
Akavan Erityisalat painottaa, että leikkauksia ja avustuskriteerejä tulisi tarkastella kokonaisuutena, ei yksittäisten toimintojen kautta.
– On myönteistä, että järjestöjen kohtaavaa kenttätyötä halutaan suojella. Samalla on välttämätöntä turvata myös rakenteet, jotka tekevät työn mahdolliseksi. Ilman ennakoitavaa rahoitusta, osaavaa johtamista ja toimivia taustarakenteita ei synny pitkäjänteistä eikä vaikuttavaa kenttätyötä.
– Järjestöjen vaikuttamistoiminta on osa tätä kokonaisuutta. Sen kaventaminen heikentäisi mahdollisuuksia tuoda esiin ihmisten kokemuksia ja tarpeita päätöksenteossa, Mikael Palola sanoo.
Työntekijöiden asemaan tarvitaan vakautta
Akavan Erityisalat edustaa laajasti järjestöjen henkilöstöä ja korostaa, että järjestötoiminnan vaikuttavuus ja työntekijöiden hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Monet järjestöt ovat jo käyneet läpi mittavia henkilöstöleikkauksia vaatineita sopeuttamiskierroksia.
– Pitkäjänteinen työ edellyttää ennakoitavaa rahoitusta. Epävarmuus kuormittaa työntekijöitä ja vaikeuttaa sekä toiminnan suunnittelua että sen kehittämistä, Mikael Palola sanoo.
Liitto korostaa, että järjestöjen hallinto on keskeinen osa vaikuttavaa kokonaisuutta. Se mahdollistaa toiminnan suunnittelun, monipuolisen varainhankinnan, vaikuttavuuden arvioinnin, varainkäytön läpinäkyvyyden sekä yhteistyön julkisen sektorin kanssa.
– Kun hallinnon edellytykset heikkenevät, heikkenevät väistämättä myös mahdollisuudet tehdä laadukasta kenttätyötä. Siksi niitä ei tule tarkastella erillisinä, vaan yhtenä vaikuttavuuden kokonaisuutena.
Akavan Erityisalat muistuttaa, että järjestöt tekevät merkittävää työtä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten parissa ja tuovat heidän ääntään esiin.
– Järjestöt täydentävät julkisia palveluja ja tekevät ennaltaehkäisevää työtä, joka säästää resursseja pitkällä aikavälillä. Samalla ne vahvistavat demokratiaa tuomalla esiin erilaisia näkökulmia ja kokemuksia.
Lisätietoja: johtaja Mikael Palola, Akavan Erityisalat, puh. 044 459 8561
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582
Mikael Palola, Akavan ErityisalatJohtaja, työmarkkina- ja yhteiskuntasuhteetPuh:044 459 8561mikael.palola@akavanerityisalat.fi
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