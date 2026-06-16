Yrittäjät: Kotitalousvähennyksen parannus tervetullut, liikunta- ja kulttuurietu laajennettava toiminimiyrittäjille
17.6.2026 10:35:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät on tyytyväinen hallituksen esitykseen, jossa parannetaan kotitalousvähennystä. Vähennyksen enimmäismäärä nousee määräaikaisesti 1 600 eurosta 2 100 euroon tänä ja ensi vuonna. Myös liikunta- ja kulttuuriedun korotus vauhdittaa toimialojen kysyntää. Yrittäjät esittää laajennusta toiminimiyrittäjille.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto kuulee tänään Yrittäjiä esityksestä.
Kotitalousvähennyksen määräaikaisen korottamisen tavoitteena on vahvistaa kotitalouksien palvelukysyntää ja elvyttää rakentamisalaa.
– Kotitalousvähennyksen korotus on oikein tervetullut toimenpide, joka tukee kuluttajien ostovoimaa ja edistää pienyrittäjien toimintaa koko maassa, Yrittäjien veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman sanoo.
– Toteutuksessa hyvää on se, että korotus tehdään toimialaneutraalisti, mikä kannustaa kotitalouksia ostamaan palveluita kaikilta vähennyksen piiriin lukeutuvien toimialojen yrityksiltä, Hellman jatkaa.
– Korotuksen määräaikaisuus tarkoittaa kuitenkin sitä, että vähennyksen parametrien edestakainen sahaaminen valitettavasti jatkuu. Johdonmukainen ja ennustettava veropolitiikka on tärkeää myös kotitalousvähennyksessä, ja veivaamisen lopettamiseksi korotukset tulisi tehdä pysyvinä, Hellman painottaa.
Kotitalousvähennyksen vähennysprosentti nousee yrityksiltä ostetuista palveluista 35 prosentista 40 prosenttiin ja maksetusta palkasta 13 prosentista 15 prosenttiin vuosille 2026 ja 2027. Vähennykseen oikeuttaviin töihin tai omavastuuosuuteen ei ehdoteta muutoksia.
– Omavastuu tulisi ehdottomasti palauttaa takaisin 100 euroon. Tavoiteltujen hyötyjen sekä vähennyksen tehokkuuden ja ulottuvuuden näkökulmasta vähennysprosentteja olisi saanut korottaa enemmän, ja ne ovat olleet myös historian valossa keskimäärin korkeammat. Näillä muutoksilla vähennyksellä tavoiteltu kannustevaikutus olisi laajempi, Hellman toteaa.
Lait tulevat voimaan mahdollisimman pian. Muutoksia on tarkoitus soveltaa taannehtivasti vuoden 2026 alusta. Kotitalousvähennys olisi siten mahdollista saada korotettuna takautuvasti 1.1.2026 tai sen jälkeen maksettujen kustannusten perusteella.
Liikunta- ja kulttuurietuun korotus
Esityksessä työnantajan tarjoaman verovapaan omaehtoisen liikunta- ja kulttuuriedun enimmäismäärää korotetaan 400 eurosta 540 euroon. Etu koskee jatkossa myös luontoharrastuksia, kuten kalastusta ja metsästystä.
– Muutos on tärkeä liikunta- ja kulttuuripalveluita tarjoaville yrityksille, sillä edun enimmäismäärän korotus lisää palveluiden kysyntää. Lisäksi muutoksen voidaan olettaa hyödyttävän niin työnantajia, palkansaajia kuin edun käyttösovellustoimialan yrityksiä, Hellman jatkaa.
– Enimmäismäärän inflaatiotarkistus on perusteltu, mutta enimmäismäärän voisi hyvin korottaa suoraan 600 euroon, jotta se ei nykyistä vastaavalla tavalla alkaisi pian jäädä jälkeen yleisen hintatason kehityksestä, Hellman sanoo.
Toiminimiyrittäjät ansaitsevat vastaavan edun
Liikunta- ja kulttuuriedussa on epäkohta yhdenvertaisuuden näkökulmasta, sillä etu ei ole mahdollinen toiminimiyrittäjille. Palkansaajat ja muissa yritysmuodoissa toimivat yrittäjät voivat saada edun verovapaasti.
– Kun etua kerran ollaan rukkaamassa, olisi perusteltua samassa yhteydessä saattaa toiminimiyrittäjät yhdenvertaisempaan asemaan säätämällä heille liikunta- ja kulttuurietua vastaava verovähennysoikeus, Hellman huomauttaa.
Myös näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan taannehtivasti vuoden alusta.
Lisätietoja: veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman, p. 040 845 0614, jukka-pekka.hellman@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät
Tuore tutkimus: Kotitalousvähennys on suomalaisille tärkeä – leikkaus vaikutti kielteisesti kuluttajiin ja yrityksiin - Yrittajat.fi
Yhteyshenkilöt
Jukka-Pekka HellmanveroasiantuntijaPuh:09 2292 2875jukka-pekka.hellman@yrittajat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjät: Parlamentin äänestys rauhoittaa kauppaa USA:n kanssa – yritysten varauduttava nopeisiin muutoksiin16.6.2026 13:41:29 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentti hyväksyi tänään EU ja Yhdysvaltojen väliseen Turnberry-kauppajärjestelyn lainsäädäntöehdotukset. Tavoitteena on vakauttaa EU:n ja USA:n kauppasuhteita sekä vähentää vastatoimien riskiä epävarmassa tilanteessa. “Yhdysvallat on yksi Suomen ja koko EU:n tärkeimmistä kauppakumppaneista. Kauppasuhteiden vakaus on suomalaisyrityksille erittäin tärkeää, siksi päätös on merkittävä”, Suomen Yrittäjien EU-toimiston päällikkö Mira-Maria Danisman sanoo.
Barometri: Yksinyrittäjien kuukausitulot pienet – halua kehittää yritystä löytyy16.6.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Merkittävä osa suomalaisista yksinyrittäjistä on pienituloisia. Päätoimisista yksinyrittäjistä 34 prosenttia ansaitsee alle 2 000 euroa kuukaudessa bruttotulona, ilmenee Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäbarometristä. Osuus on merkittävä, koska Suomessa on noin 230 000 yksinyrittäjää. Jaksamisongelmat koskettavat noin 60 prosenttia yksinyrittäjistä. Monilla on tahtoa kehittää yritystoimintaansa.
Työelämägallup: Yli puolet harkitsisi työpaikan vaihtoa ilman etätyömahdollisuutta – kolmasosa työnantajista kiristänyt etätyöpolitiikkaa15.6.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Etätöitä viimeisen vuoden aikana tehneistä yli puolet (54 %) harkitsisi työpaikan vaihtoa, jos etätyön tekeminen ei olisi mahdollista. Osuus on kasvanut viime vuoden kesäkuusta, jolloin se oli 49 prosenttia. Etätyötä tehneistä 36 prosenttia raportoi työnantajansa kiristäneen etätyöpolitiikkaansa. ”Lähi- ja etätyö on päivän teema työpaikoilla. Etsitään tasapainoa. Etätyötä tekevät raportoivat kuitenkin entistä useammin paremmasta työtyytyväisyydestä”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Työelämägallup: Liittojen jäsenyyden lasku kiihtyy – verovähennysoikeuden poisto jakaa mielipiteitä13.6.2026 07:15:00 EEST | Tiedote
Ammattiliittojen jäsenmäärä on vähentynyt selvästi viime vuosina. Työelämässä olevista 53 prosenttia kuuluu ammattiliittoon, kun vielä kesäkuussa 2018 osuus oli 65 prosenttia. Kyseessä on Työelämägallupin mittaushistorian selvästi matalin luku. Vastaajissa lähes yksi neljästä kannattaa tehtyä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamista, Työelämägallup kertoo.
SY on erittäin tyytyväinen hyväksyttyyn hankintalakiin - “Tätä Suomi tarvitsee!”10.6.2026 14:52:02 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät on erittäin tyytyväinen eduskunnan tänään hyväksymään hankintalakiin. ”Lakimuutos avaa julkisia hankintoja ja bisnestä nykyistä laajemmin pk-yrityksille. Temppuilu kilpailutusten kiertämiseksi loppuu”, Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme