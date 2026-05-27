Humana avaa 600 uutta asukaspaikkaa vuosina 2027–2029
17.6.2026 09:41:17 EEST | Humana Suomi Oy | Tiedote
Humana vastaa suomalaisen väestön ja sosiaalipalveluiden tarpeisiin rakentamalla vahvaa orgaanista kasvua.
Sosiaalialan palveluyritys Humana avaa vuosina 2027–2029 uusia aikuisten asumispalveluyksiköitä ja lastensuojeluyksiköitä yhteensä 600 asukaspaikan verran.
– Tulevien vuosien kasvumme perustuu strategisiin uudishankkeisiin, palveluvalikoiman monipuolistamiseen ja jo olemassa olevien vanhojen kiinteistöjen korvaamiseen moderneilla ja ympäristöystävällisillä hoivakiinteistöillä, Humana Suomen toimitusjohtaja Leila Rutanen tiivistää kasvusuunnitelman perustan.
Tällä hetkellä Humana Suomella on noin 850 asukaspaikkaa lastensuojelu-, vammais- sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa, joten kyse on huomattavasta kasvusta. Asumispalveluiden lisäksi Humana tarjoaa kotiin vietäviä avopalveluita ja ryhmämuotoista perhekuntoutusta.
– Noin 400 paikasta on jo allekirjoitettu vuokrasopimus ja valmistelupöydällä on uudiskohteita 200 asukaspaikan verran, Rutanen vahvistaa.
Humanan laajentumista ohjaavat erityisesti vammaispalveluiden kysyntä sekä olemassa olevien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä lastensuojeluyksiköiden korvaamis- ja laajentamistarve.
Sijainti, sijainti ja sijainti – tärkeää asukkaille, työntekijöille ja ympäristölle
Rutanen painottaa, että uusien yksiköiden kohdalla sijainti on ratkaiseva tekijä niin asukkaille kuin työntekijöille. Keskeinen sijainti on myös valinta ympäristön puolesta.
– On erittäin tärkeää, että yksikkömme sijaitsevat palveluiden läheisyydessä ja hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella. Autottoman kulkumahdollisuuden lisäksi uudet kohteemme ovat energiatehokkaita. Tämä on tärkeää, koska haluamme kantaa paitsi sosiaalista vastuuta myös ympäristövastuuta.
Humanan uudiskohteita rakentuu muun muassa Helsinkiin, Jyväskylään, Kirkkonummelle, Nokialle, Raisioon, Tampereelle, Turkuun ja Vaasaan. Kaikissa kohteissa huomioidaan esteettömyys, saavutettavuus, asukkaiden itsemääräämisoikeus ja henkilöstön työturvallisuutta tukevat tilaratkaisut.
– Kasvuamme on mahdollistamassa monta kokenutta kiinteistökehitys- ja rakennuttajakumppania, mistä olen kiitollinen. Luomme yhdessä parempaa yhteiskuntaa ja toimivampia palveluympäristöjä kaikille niitä tarvitseville, koska jokaisella on oikeus hyvään elämään, Rutanen sanoo.
Humana viestii uudiskohteista ja hankekohtaisista kumppaneistaan hanke kerrallaan kotisivuillaan osoitteessa humana.fi sekä LinkedInissä Humana Suomi -tilillään.
Ota yhteyttä ja tutustu Humanan palveluihin.
Sosiaalialan ammattilaiset voivat verkostoitua ja hakea ennakkoon hyvinvaikuttajaksi Humanan uusiin yksiköihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiia SoininenViestintä- ja vaikuttavuusjohtajaHumana SuomiPuh:0504084408tiia.soininen@humana.fiwww.humana.fi
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Humana Suomi
Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaalipalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Visiomme mukaisesti uskomme siihen, että jokaisella on oikeus hyvään elämään – ja tätä visiota toteutamme hyvinvaikuttamalla ihmisiin ja yhteiskuntaan.
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