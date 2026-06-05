Attendo ottaa puheesta kirjaamisen sovelluksen käyttöön kaikissa hoivakodeissaan
17.6.2026 08:59:32 EEST | Attendo | Tiedote
Suomen suurin hoivan ja asumispalveluiden tuottaja Attendo ottaa puheesta kirjaamisen sovelluksen käyttöön kaikissa hoivakodeissaan. Attendo on ensimmäinen sote-toimija, joka on sitoutunut tekoälyavusteisen teknologian valtakunnalliseen käyttöönottoon. Käyttöönotto Attendon noin 400 kodissa on jo aloitettu ja se tulee valmistumaan vuoteen 2028 mennessä.
Attendo aloitti sovelluksen kehittämisen vuonna 2023 ja aloitti sen pilotoinnin marraskuussa 2024 Attendo Vuoripirtissä. Attendo kehitti sovellusta tiiviisti hoivahenkilöstön kanssa ja kuunteli heidän tarpeitaan. Sovellus palkittiin tänä keväänä Grand One –palkinnolla parhaan käyttäjäkokemuksen palkinnolla.
”Tiesimme pilotoinnin alusta lähtien, että käsissämme on hoivatyön arkea merkittävästi helpottava ratkaisu. Henkilöstön kanssa kehitetty sovellus otettiin käyttöön innostuksella, ja tyytyväisyys on ollut käytännössä yksimielistä. Kirjaaminen vie merkittävän osan hoitajien työajasta. Se vaatii tietokoneelle kirjautumista ja paljon toisteista, mekaanista työtä. Sovelluksella olemme yli puolittaneet kirjaamiseen käytetyn työajan. Samalla kirjausten määrä ja sisällöllinen rikkaus ovat kasvaneet. Yleisin henkilöstöltämme saatu palaute onkin ollut: milloin tämä saadaan myös minun työpaikalleni?”, Attendon teknologia- ja kehitysjohtaja Minna Nissinen toteaa.
Attendo on todentanut sovelluksen vaikutuksia työntekijöiden arkeen yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Havaintojen perusteella kirjauksia voi tehdä jatkuvasti työvuoron aikana. Mahdollisuus sanella sujuvoittaa kirjaamista ja vähentää kirjoitustyön kuormaa. Se keventää myös hoitajien muistikuormaa ja stressiä. Työterveyslaitoksen laajempi tutkimus aiheesta valmistuu 1.9.
Attendo odottaa vaikuttavampaa lainsäädäntöä
Attendo pilotoi ja kehittää aktiivisesti hoivan arkea tukevia teknologisia ratkaisuja. Merkittävä syy kehitystyöhön investoimiseen on ollut Orpon hallituksen lupaus teknologioiden hyödyntämisen helpottamisesta.
”Lainsäätäjien toimet teknologian käytön edistämiseksi hoivassa ovat jääneet puolitiehen hallitusohjelman kirjauksesta huolimatta. Sekä asukkaiden että työntekijöiden arkea helpottavat ratkaisut ovat monelle toimijalle mahdottomia ottaa käyttöön. Sääntely tai hinnoittelu ei huomioi teknologian hyötyjä eikä sen aiheuttamia kustannuksia. Me olemme kuitenkin omassa kehitystyössämme todentaneet puheesta kirjaamisen hyödyt henkilöstöllemme ja asukkaillemme. Emme jää odottamaan mahdollistavaa sääntelyä, vaan tartumme itse toimeen”, Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist linjaa.
Väestön ikääntyminen kasvattaa palvelutarvetta. Se koettelee koko suomalaista sote-järjestelmää jo lähivuosina.
”Hoivan tarpeen kasvu on tosiasia. Samoin se, että koko sote-alalta on eläköitymässä tulevina vuosina lähes kolmannes. Henkilöstön riittävyys on aito haaste koko sote-sektorille tulevina vuosikymmeninä. Siksi tuottavuutta edistävän teknologian käyttöönotto on paitsi vastuullista, myös välttämätöntä. Me aiomme olla edelläkävijä ratkaisuissa, jotka säästävät työaikaa ja vähentävät hoitajien kuormitusta. Taloudellisesti ja inhimillisesti kestävää hoivan tulevaisuutta ei ole ilman niitä”, Holmqvist jatkaa.
Lisätietoja:
Attendon yhteiskuntasuhdepäällikkö Silja Silvasti
silja.silvasti@attendo.fi tai p. +358 41 515 2233
Avainsanat
Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Attendo
Uusi Attendo-koti kehitysvammaisille asukkaille avautuu Poriin5.6.2026 11:20:54 EEST | Tiedote
Attendo Kotojärvi tarjoaa ympärivuorokautista ja kevyempää yhteisöllistä asumista täysi-ikäistyville nuorille sekä aikuisille kehitysvammaisille.
Uusi Attendo-koti aukeaa Lappeenrantaan – tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille28.5.2026 09:55:06 EEST | Tiedote
Attendo Pilotintupa tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja asumista ikäihmisille. Pilotintupa sijaitsee Lappeenrannan keskustan tuntumassa, mikä takaa hyvät kulkuyhteydet ja viihtyisän, turvallisen miljöön palveluiden lähellä.
Attendon tyytyväisyyskyselyn tulokset julkaistu: henkilöstötyytyväisyys nousi selvästi22.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Attendon kevään 2026 tyytyväisyyskyselyn tulokset on julkaistu. Kysely toteutetaan kahdesti vuodessa, touko- ja lokakuussa. Henkilöstötyytyväisyys on nousussa, ja asukas- ja läheistyytyväisyys ovat yhä vahvalla tasolla.
Kuopioon rakentuu uusi Attendo-koti kehitysvammaisille11.5.2026 12:52:44 EEST | Tiedote
Kuopion Neulamäkeen Havukujalle rakentuu uusi hirsirakenteinen Attendo-koti aikuisille kehitysvammaisille. Kaksikerroksisessa kodissa on 18 ympärivuorokautisen asukaspaikkaa ja 13 yhteisöllisen asumisen asuntoa. Koti valmistuu arviolta kevättalvella 2027.
Attendo ostaa A-klinikka Oy:n ja vahvistaa päihdekuntoutuksen palveluitaan28.4.2026 12:15:00 EEST | Tiedote
Attendo Suomi on ostanut päihde- ja riippuvuushoitoon erikoistuneen A-klinikka Oy:n. Kaupan täytäntöönpano tapahtuu, kun kaikki tarvittavat hyväksynnät on saatu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme