Attendo ottaa puheesta kirjaamisen sovelluksen käyttöön kaikissa hoivakodeissaan

Attendo aloitti sovelluksen kehittämisen vuonna 2023 ja aloitti sen pilotoinnin marraskuussa 2024 Attendo Vuoripirtissä. Attendo kehitti sovellusta tiiviisti hoivahenkilöstön kanssa ja kuunteli heidän tarpeitaan. Sovellus palkittiin tänä keväänä Grand One –palkinnolla parhaan käyttäjäkokemuksen palkinnolla.

”Tiesimme pilotoinnin alusta lähtien, että käsissämme on hoivatyön arkea merkittävästi helpottava ratkaisu. Henkilöstön kanssa kehitetty sovellus otettiin käyttöön innostuksella, ja tyytyväisyys on ollut käytännössä yksimielistä. Kirjaaminen vie merkittävän osan hoitajien työajasta. Se vaatii tietokoneelle kirjautumista ja paljon toisteista, mekaanista työtä. Sovelluksella olemme yli puolittaneet kirjaamiseen käytetyn työajan. Samalla kirjausten määrä ja sisällöllinen rikkaus ovat kasvaneet. Yleisin henkilöstöltämme saatu palaute onkin ollut: milloin tämä saadaan myös minun työpaikalleni?”, Attendon teknologia- ja kehitysjohtaja Minna Nissinen toteaa.

Attendo on todentanut sovelluksen vaikutuksia työntekijöiden arkeen yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Havaintojen perusteella kirjauksia voi tehdä jatkuvasti työvuoron aikana. Mahdollisuus sanella sujuvoittaa kirjaamista ja vähentää kirjoitustyön kuormaa. Se keventää myös hoitajien muistikuormaa ja stressiä. Työterveyslaitoksen laajempi tutkimus aiheesta valmistuu 1.9.

Attendo odottaa vaikuttavampaa lainsäädäntöä

Attendo pilotoi ja kehittää aktiivisesti hoivan arkea tukevia teknologisia ratkaisuja. Merkittävä syy kehitystyöhön investoimiseen on ollut Orpon hallituksen lupaus teknologioiden hyödyntämisen helpottamisesta.

”Lainsäätäjien toimet teknologian käytön edistämiseksi hoivassa ovat jääneet puolitiehen hallitusohjelman kirjauksesta huolimatta. Sekä asukkaiden että työntekijöiden arkea helpottavat ratkaisut ovat monelle toimijalle mahdottomia ottaa käyttöön. Sääntely tai hinnoittelu ei huomioi teknologian hyötyjä eikä sen aiheuttamia kustannuksia. Me olemme kuitenkin omassa kehitystyössämme todentaneet puheesta kirjaamisen hyödyt henkilöstöllemme ja asukkaillemme. Emme jää odottamaan mahdollistavaa sääntelyä, vaan tartumme itse toimeen”, Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist linjaa.

Väestön ikääntyminen kasvattaa palvelutarvetta. Se koettelee koko suomalaista sote-järjestelmää jo lähivuosina.

”Hoivan tarpeen kasvu on tosiasia. Samoin se, että koko sote-alalta on eläköitymässä tulevina vuosina lähes kolmannes. Henkilöstön riittävyys on aito haaste koko sote-sektorille tulevina vuosikymmeninä. Siksi tuottavuutta edistävän teknologian käyttöönotto on paitsi vastuullista, myös välttämätöntä. Me aiomme olla edelläkävijä ratkaisuissa, jotka säästävät työaikaa ja vähentävät hoitajien kuormitusta. Taloudellisesti ja inhimillisesti kestävää hoivan tulevaisuutta ei ole ilman niitä”, Holmqvist jatkaa.

Lisätietoja:

Attendon yhteiskuntasuhdepäällikkö Silja Silvasti

silja.silvasti@attendo.fi tai p. +358 41 515 2233