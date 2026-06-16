Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut juhannuksena

Terveysasemat

Terveysasemat ovat auki to 18.6. klo 8–16. Terveysasemat ovat kiinni juhannuksena 19.6.–21.6. Tee tarvittaessa oirearvio osoitteessa omaolo.fi.

Kiireellinen hoito ja päivystys

Jos tarvitset juhannuksena kiireellistä hoitoa, tee ensin oirearvio osoitteessa omaolo.fi. Saat toimintaohjeet ympäri vuorokauden ja tarvittaessa yhteyden ammattilaiseen

tai

ota yhteyttä Päivystysapuun, p. 116 117 (24/7). Soita ennen kuin hakeudut päivystykseen.

Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)

Meilahden päivystys, Paciuksenkatu 3

Malmin päivystys, Talvelantie 6 J

Kiireellisissä sairaustapauksissa helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin päivystykseen Espooseen, Turuntie 150 tai Peijaksen päivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1.

Lapset ja nuoret

Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9

Hammashoidon päivystys

Hammashoidon päivystys on auki juhannuksena 19.6.–21.6. klo 9–21, Puistosairaalassa, Stenbäckinkatu 11, C-ovi. Ajanvaraus on avoinna klo 8–21, p. 09 471 71110. Yöpäivystys sijaitsee Meilahden päivystyksessä, Paciuksenkatu 3, p. 116 117. Soita ennen kuin tulet päivystykseen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat juhannuksena ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys, p. 020 696 006 ja kriisipäivystys, p. 09 310 44222.

Vakavat ja henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112