SHAY ja I love me aloittavat yhteistyön – hiusalan vuoden tärkein ammattilaistapahtuma lokakuussa Messukeskuksessa
17.6.2026 09:21:35 EEST | Messukeskus | Tiedote
Suomen hiusalan ammattilaiset ja yrittäjät SHAY ja I love me -messut aloittavat yhteistyön, kun kauneuden ja muodin ammattilaisille suunnatulla I love me PRO -alueella järjestetään hiusalan ammattilaisille suunnattu SHAY Hair Summit perjantaina 16.10.2026. Pohjoismaiden suurin kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden tapahtuma I love me järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 16.-18.10.2026.
Kauneuden, muodin ja hyvinvoinnin kiinnostavimmat ilmiöt ja brändit yhteen tuovan I love me:n ja hiusalan ammattilaisten yhteisön SHAYn yhteistyö sai alkunsa halusta koota alan ammattilaiset yhteen, vahvistaa hiusalan asemaa ja rakentaa pitkäjänteisesti koko kauneusalan yhteistyötä.
Päivän ohjelma tarjoaa hiusalan ammattilaisille inspiraatiota ja konkreettisia ideoita arkeen: keynote-puheenvuorot avaavat alan tulevaisuutta, kampausdemot tuovat tekniikat lähelle ja brändien pop up -pisteet esittelevät uusimmat tuotteet ja innovaatiot.
Ilmiöksi kasvanut I love me -messut toi viime syksynä 67 000 ihmistä yhteen tehden kaikkein aikojen kävijäennätyksensä. Tapahtumassa vierailee vuosittain runsaasti kauneuden, muodin ja hyvinvoinnin ammattilaisia sekä median edustajia.
”Hiusala on muuttunut viime vuosikymmeninä valtavasti – perinteisestä kampaamotyöstä kohti kokonaisvaltaisempaa kauneuden, hyvinvoinnin ja elämäntyylin yhdistelmää. SHAY Hair Summit kokoaa alan ammattilaiset yhteen muutoksen keskellä ja tarjoaa konkreettisia työvälineitä tulevaisuuteen erilaisten koulutusten, tapahtumien ja vaikuttamisen kautta”, sanoo SHAY:n hallituksen jäsen ja yrittäjä Tuula Jääskeläinen.
Yhteistyö jatkaa I love me:n ammattilaistarjonnan kokonaisuuden kehittämistä ja vahvistamista. Ammattilaisseminaarin ohjelma julkaistaan elokuussa 2026. Tapahtuma on avoin ja veloitukseton kaikille rekisteröityneille ammattilaisille.
”I love me on alan odotetuimpia ja merkittävimpiä tapahtumia, joka kokoaa yhteen kauneusalan keskeiset toimijat ja ammattilaiset. Yhteistyö SHAY:n kanssa vahvistaa entisestään ammattilaisille suunnattua tarjontaamme. Samalla kehitämme tapahtumaa pitkäjänteisesti kohti yhä kansainvälisempää alan kohtaamispaikkaa”, Helsingin Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö Noora Haatainen sanoo.
Lisätiedot:
Noora Haatainen, liiketoimintapäällikkö, Helsingin Messukeskus, puh. 040 450 3503, noora.haatainen@messukeskus.com
Tuula Jääskeläinen, hallituksen jäsen/yrittäjä, Suomen hiusalan ammattilaiset ja yrittäjät SHAY ry, puh. 050 547 8580, tuula@shay.fi
I love me järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 16.-18.10.2026. Pohjois-Euroopan suurin ja energisin hyvän olon tapahtuma tuo yhteen kauneuden, hyvinvoinnin, muodin ja terveyden tuoreimmat ilmiöt ja kiinnostavimmat brändit. iloveme.fi I @iloveme_official I #iloveme2026
SHAY, eli Suomen hiusalan ammattilaiset ja yrittäjät ry on puolueeton hiusalan ammattilaisten etujärjestö, joka tahtoo kehittää hiusalaa ja tehdä alasta yhtenäisempi, arvostettu, kasvava ja sen yrittäjistä menestyvämpiä. shay.fi I @shay_yhdistys
Yhteyshenkilöt
Terhi LaineBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
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