Kymenlaakson hyvinvointialue

Aluevaltuusto palautti tulevaisuuden palveluympäristön valmisteluun

17.6.2026 09:37:20 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

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Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui 16.6.2026. Kokouksen tallenne on katsottavissa hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

Aluevaltuustolle esitettiin kuuden sote-keskuksen mallia, jonka toteutuksesta päätettäisiin vaiheittain vuoteen 2029 mennessä. Aluevaltuusto päätti Henna Hovin (SDP) esittämästä aluevaltuustoryhmän yhteisestä muutosesityksestä ja Tapio Karvosen (Kok.) kannatuksesta palauttaa esitys uudelleen valmisteluun äänin 50–5.

Lisäksi aluevaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2025 arviointikertomuksen ja henkilöstökertomuksen sekä hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen.

Samassa kokouksessa aluevaltuusto suoritti hyvinvointialuejohtajan vaalin ja valitsi hyvinvointialuejohtajaksi vanhemman neuvonantajan ja hallintotieteiden tohtorin Kari Hakarin.

Kymenlaakson hyvinvointialueen johtajaksi Kari Hakari

Yhteyshenkilöt

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

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