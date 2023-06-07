Hirvenmetsästykseen myönnettiin Kaakkois-Suomessa yhteensä 2183 pyyntilupaa
17.6.2026 12:30:00 EEST | Suomen riistakeskus – Kaakkois-Suomi | Tiedote
Suomen riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomeen hirvenmetsästykseen kaudelle 2026–2027 yhteensä 2183 hirven- ja 390 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Lupamäärä on hirvien ja valkohäntäpeurojen osalta laskenut verrattuna edelliseen metsästyskauteen.
Lupamäärä on noin 15 prosenttia vähemmän hirvien osalta kuin edellisellä metsästyskaudella. Muutoksen taustalla ovat hirvikannan lasku lähemmäs alueellisia kannanhoitotavoitteita. Valkohäntäpeuran lupamäärissä laskua on noin 7 prosenttia.
- Hirvikanta on koko Kaakkois-Suomen alueella todennäköisesti pienempi kuin pitkään aikaan. Lupamäärän lasku heijastelee myös metsästysoikeuden haltijoiden käsitystä tilanteesta. Alueen valkohäntäpeuramäärät vaikuttavat myös olevan laskusuunnassa ollen monella hirvitalousalueella Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan alle asetetun tavoitetiheyden.
Valkohäntäpeuraa tavataan Kaakkois-Suomessa vaihtelevasti, kannan painopistealueen ollessa toimialueen länsiosissa.
Viime metsästyskaudella alueella saatiin saaliiksi yhteensä 2532 hirveä. Saaliissa oli vasoja 1071 kpl, sonneja 795 kpl ja naaraita 666 kpl.
Hirvenmetsästys kokoaa metsästäjät yhteen
Hirvenmetsästys on yksi alueen merkittävimmistä metsästysmuodoista. Siihen osallistuu vuosittain suuri joukko metsästäjiä.
Hirvieläinten metsästys tuottaa arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvenmetsästys on monille elämäntapa, jolla on pitkät perinteet. Syksyisin monet kotiseudultaan poismuuttaneet palaavat takaisin metsästämään yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa.
Pyyntiluvilla ohjataan hirvikannan hoitoa
Suomen riistakeskus mitoittaa pyyntiluvat alueellisten kannanhoitotavoitteiden mukaisesti. Kannanhoitotavoitteet on asetettu yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on pitää hirvikanta elinvoimaisena ja samalla hallita hirvien aiheuttamia vahinkoja.
Hirvenmetsästys alkaa täydellä teholla lauantaina 10. lokakuuta. Valkohäntäpeuroja vahtimalla ja hirviä pelloilta voidaan ampua syyskuun alusta alkaen. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ohto SaloRiistapäällikkö, Kaakkois-SuomiPuh:029 431 2305ohto.salo@riista.fi
Liitteet
Linkit
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen riistakeskus – Kaakkois-Suomi
Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Kaakkois-Suomeen7.6.2023 14:35:25 EEST | Tiedote
Suomen riistakeskuksen Kaakkois-Suomen toiminta-alueelle myönnettiin metsästyskaudelle 2023-2024 2 498 hirven pyyntilupaa ja 205 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä pienentyi edellisvuodesta.
Karhun kannanhoidolliset poikkeusluvat myönnetty2.6.2023 14:10:00 EEST | Tiedote
Suomen riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomeen metsästyskaudelle 2023 18 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Määrä on kuusi poikkeuslupaa pienempi kuin edellisellä metsästyskaudella.
Kaakkois-Suomessa kannetaan korsi kekoon vieraspetojen torjunnassa5.4.2023 09:00:00 EEST | Tiedote
Kaakkois-Suomen 12 lintuvedellä pyydetään supikoiria ja minkkejä Helmi-vieraspetohankkeessa, jossa turvataan vesilintujen pesintää. Viime vuonna kohteiden 59 hankepyytäjää käyttivät pyyntiin yhteensä 7 168 tuntia.
Lappeenrannan Ylämaalle poikkeuslupa koirasusilauman pyyntiin10.2.2023 12:00:00 EET | Tiedote
Suomen riistakeskus on myöntänyt Lappeenrannan Ylämaalle poikkeusluvan koirasusilauman pyyntiin ajalle 11.2.– 3.3.2023. Poikkeuslupa on kohdennettu aluetta reviirinään käyttävään kahdeksan eläinyksilön laumaan susikannan geenipuhtauden suojelemiseksi.
Lappeenrannan Ylämaalle poikkeuslupa kahdeksan suden pyyntiin21.12.2022 16:00:00 EET | Tiedote
Suomen riistakeskus on myöntänyt Lappeenrannan Ylämaalle poikkeusluvan kahdeksan suden pyyntiin ajalle 26.12.2022–15.1.2023. Poikkeuslupa on kohdennettu aluetta reviirinään käyttävään koirasusia sisältävään laumaan susikannan geenipuhtauden suojelemiseksi.