Kempowerin tutkimus: 88 % australialaisista sanoo latausinfran puutteiden hidastavan kehitystä

DC-pikalatausratkaisujen maailmanlaajuinen edelläkävijä Kempower on julkaissut uuden tutkimuksen, jonka mukaan Australian polttoainekriisi lisää kiinnostusta sähköautoihin. Lähes kolme viidestä australialaisesta (59 %) kertoo nousevien bensan hintojen lisänneen kiinnostusta sähköauton hankintaan. Aasian ja Tyynenmeren alue, mukaan lukien Australia, on nopeasti kasvava DC-latausmarkkina, jossa Kempower näkee merkittävää kasvupotentiaalia.

Kempowerin tutkimukseen osallistuneista 1 000 australialaisesta 88 % uskoo, että sähköautojen latausinfrastruktuuria tarvitaan lisää, ennen kuin sähköautoista voi tulla valtavirtaa. Samaa mieltä on 96 % nykyisistä australialaisista sähköauton kuljettajista.

”Australialaiset haluavat selvästi siirtyä sähköautoihin, mutta latausinfra ei pysy perässä. Kysyntä kasvaa nopeasti, mutta ero tarjonnan ja kuljettajien tarpeiden välillä kasvaa. Australian kaltaisilla kompleksisillä markkinoilla, joita leimaavat pitkät etäisyydet ja sähköverkon rajoitteet, infrastruktuurin oikeanlainen toteutus on ratkaisevan tärkeää sähköisen siirtymän onnistumiselle”, sanoo Kempowerin uusien markkinoiden johtaja Carlo Cecchi.

Väärä sijainti ja tahti: miksi latauspisteiden sijainti hidastaa sähköautojen kasvua Australiassa

Australian sähköautosiirtymä ei enää tarkoita vain uusien latauspisteiden rakentamista, vaan latauspisteiden sijoittamista sinne, missä ihmiset asuvat, työskentelevät ja asioivat. Valtaosa australialaisista (81 %) katsoo, että yritysten ja toimistojen tulisi tarjota enemmän latauspisteitä.

62 % pitää ostoskeskuksia hyödyllisimpinä latauspaikkoina, seuraavina tulevat työpaikat (54 %), supermarketit (48 %) ja julkiset pysäköintialueet (46 %).

Australialaisten autonkuljettajien ostokäyttäytyminen ja tankkaus- sekä lataustottumukset ovat muuttumassa. Kaksi kolmasosaa (65 %) suunnittelee nyt asiointinsa ajankohtaan, jolloin auto pitää tankata tai ladata, kun taas 57 % kertoo todennäköisimmin tekevänsä ruokaostoksensa paikassa, jossa auton saa helposti ladattua.



Saatavuus ja luotettavuus ratkaisevat sähköautoilun yleistymisen Australiassa

Raportin mukaan latausinfrastruktuurin saatavuus vaihtelee merkittävästi eri puolilla Australiaa. Queenslandissa 72 % kuljettajista kokee, ettei latauspisteitä ole tarpeeksi, kun taas Uudessa Etelä-Walesissa vastaava osuus on vain 25 %.

Latausinfrastruktuurin luotettavuus vaihtelee huomattavasti: Länsi-Australiassa 57 % ja Etelä-Australiassa 50 % kuljettajista on kohdannut epäkunnossa olevia tai huonosti ylläpidettyjä latauspisteitä, kun Victoriassa vastaava osuus on 24 %. Nämä puutteet heikentävät luottamusta julkisiin latauspisteisiin.

Lähes puolet australialaisista on huolissaan latausinfrastruktuurin luotettavuudesta (48 %) ja latauspisteiden saatavuudesta (45 %), mikä korostaa sen riskiä, että huonot latauskokemukset hidastavat sähköautojen yleistymistä.

Vaikka 96 % ei-sähköauton kuljettajista ja 97 % sähköauton kuljettajista pitää julkisia latauspisteitä välttämättöminä, lähes kolmannes (30 %) kokee pitkän matkan latausinfrastruktuurin puutteelliseksi ja 25 % raportoi latauspisteiden puutteista maaseutualueilla.

”Australian liittovaltion hallituksen viimeisin investointi sähköautoinfrastruktuuriin on tärkeä viesti siitä, että Australia suhtautuu siirtymään vakavasti. Pelkkä rahoitus ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa. Jos infrastruktuuria ei toteuteta oikeisiin paikkoihin, riittävällä luotettavuudella ja skaalautuvuudella, vaarana on, että kerran sukupolvessa avautuva mahdollisuus muuttuu kalliiksi investoinniksi, joka ei palvele australialaisia kuljettajia”, sanoo Cecchi.



Aika sähköautojen infrastruktuurin rakentamiselle on käymässä vähiin Australiassa

Australia kärsii kasvavista sähköverkko- ja tilarajoitteista, joten Kempowerin mukaan maassa tarvitaan toimivampi lähestymistapa sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamiseen ilman, että lisäkustannuksia sähköauton kuljettajille. Kyselytutkimuksen lisäksi Kempower on hiljattain osallistunut uuden raportin Delivering EV Charging in Grid-Constrained Australia julkaisuun. Raportissa kuvataan, miten modulaarinen, hajautettu pikalataus voi auttaa Australiaa laajentamaan julkista sähköautojen infrastruktuuria tehokkaammin, koska:

soveltuu pieniin tiloihin, kuten pysäköintialueille

on helppo skaalata vastaamaan latauskapasiteetin kasvuun

tehoyksikon modulaarisuus parantaa luotettavuutta, koska yhden moduulin vikaantuminen ei pysäytä latausta.



Australian sähköverkon uudistaminen vie aikaa, eikä se ratkaise sähköauton kuljettajien haasteita päivässä. Luomalla latausinfrastruktuurin perustan nyt Australia voi välttää uudet esteet sähköautojen laajamittaisen käyttöönoton tieltä.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen tilasi Kempower ja sen toteutti Lonergan Research ISO 20252 -standardin mukaisesti. Kyselyyn osallistui 1 000 yli 18-vuotiasta australialaista autonkuljettajaa eri puolilta maata, mukaan lukien pääkaupunkialueet ja muut alueet.

Kysely toteutettiin verkossa 1.–8. huhtikuuta 2026. Tulokset painotettiin Australian tilastokeskuksen viimeisimpien väestöarvioiden mukaisesti.

Lataa englanninkielinen raportti “Delivering EV charging in grid-constrained Australia” Kempowerin verkkosivuilta

Kempower, mediasuhteet:

Paula Savonen

Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kempower

paula.savonen@kempower.com

+358 29 0021900

Anniina Ruhberg

Markkinointiviestintäpäällikkö, New Markets, Kempower

anniina.ruhberg@kempower.com

Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com