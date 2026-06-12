Syövän levinneisyystiedoissa suuria alueellisia eroja Suomessa
17.6.2026 11:06:14 EEST | Syöpäjärjestöt | Tiedote
Suomen Syöpärekisteri julkaisi tänään Syöpä 2024 -raporttinsa, jossa tarkastellaan ensimmäistä kertaa syövän levinneisyystietojen kattavuutta eri puolilla Suomea.
Suomessa on suuria eroja siinä, kuinka kattavasti syövän levinneisyystietoja saadaan talteen, kertoo Suomen Syöpärekisterin uusi syöpätilastoraportti.
Levinneisyystieto saatiin koko maan tasolla vain 42 prosentissa syöpätapauksista, vaikka tieto syövän levinneisyydestä on keskeinen hoidon ja ennusteen arvioinnissa.
”Syövän levinneisyystieto kuvaa sitä, kuinka pitkälle syöpä on ehtinyt levitä diagnoosihetkellä. Tieto vaikuttaa ratkaisevasti hoidon valintaan ja auttaa arvioimaan potilaan ennustetta”, sanoo Suomen Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi.
Kattavimmin levinneisyystietoja saatiin Sisä-Suomen yhteistyöalueelta, jossa tieto oli käytettävissä 60 prosentissa tapauksista. Erityisen kattavasti tietoja kirjattiin Pirkanmaan hyvinvointialueella, jossa levinneisyystieto saatiin 72 prosentista syöpätapauksia. Muilla alueilla kattavuus vaihteli 33–42 prosentin välillä.
”Levinneisyystiedon avulla voidaan arvioida, löydetäänkö syövät riittävän varhain ja kuinka hyvin hoidot toimivat eri alueilla. Tietojen kirjaamista pitää yhtenäistää, jotta syövän hoitoa voidaan arvioida luotettavasti koko maassa. Tavoitteena on nostaa levinneisyyskattavuus lähivuosina vähintään 70 prosenttiin”, Pitkäniemi sanoo.
Keuhkosyövän ennusteessa parannusta
Keuhkosyövän ennusteessa näkyy edelleen varovaista parannusta. Vuosijaksojen 2019–2021 ja 2022–2024 välillä miesten viiden vuoden suhteellinen elossaololuku nousi 14 prosentista 16 prosenttiin ja naisten 23 prosentista 26 prosenttiin.
Keuhkosyövän ennuste on kuitenkin edelleen selvästi heikompi kuin monissa muissa yleisissä syövissä.
”Keuhkosyövän hoitotulokset ovat viime vuosina parantuneet, mutta Suomen luvut ovat edelleen selvästi muita Pohjoismaita heikommat. Ilman kattavaa levinneisyystietoa on vaikea erottaa, mikä on varhaisen toteamisen ja hoitojen merkitys elossaololukujen kehityksessä ja niiden pohjoismaisissa eroissa”, sanoo tutkimuspäällikkö Karri Seppä Suomen Syöpärekisteristä.
Suolistosyöpien määrä laski edellisvuodesta
Vuonna 2024 Suomessa todettiin 38 853 uutta syöpää, syöpään kuoli 13 490 henkilöä, ja elossa oli 343 041 henkilöä, joilla oli joskus todettu syöpä.
Yleisimmät syövät olivat eturauhassyöpä, rintasyöpä sekä paksu- ja peräsuolisyövät.
Paksu- ja peräsuolisyöpien määrä kääntyi laskuun seulontojen käynnistymisen jälkeen nähdyn kasvun jälkeen. Vuonna 2024 uusia tapauksia todettiin 4153, kun vuotta aiemmin määrä oli 4582. Jatkossa ilmaantuvuuden odotetaan laskevan edelleen, koska seulonnan avulla löydetään myös syöpien esiasteita, jotka voidaan poistaa ennen kuin ne ehtivät kehittyä syöväksi.
Syöpätapausten kokonaismäärän ennustetaan kasvavan edelleen tulevina vuosina. Vuonna 2045 uusia syöpiä todetaan arviolta noin 48 000, mikä on lähes neljänneksen enemmän kuin vuonna 2024. Tapausmäärän kasvu kohdistuu iäkkäimpään väestöön. Yli 85-vuotiailla todettavien syöpien määrä yli kaksinkertaistuu ja on noin 10 000 vuonna 2045.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne PitkäniemiJohtajaSuomen SyöpärekisteriPuh:050 372 3335janne.pitkaniemi@cancer.fi
Karri SeppäTutkimuspäällikköSuomen SyöpärekisteriPuh:050 441 8556karri.seppa@cancer.fi
Heidi RosténViestinnän asiantuntijaSyöpäjärjestötPuh:050 302 2368heidi.rosten@cancer.fi
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Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
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