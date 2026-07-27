Chris Carterin uusi aluevaltaus, Jeneva Rosen megamenestyksen jatko-osa, pohjoismaista noiria ja brittitrillereitä – Otavan ja Liken elokuun jännärit pitävät tiukasti otteessaan

Lina Bengtsdotterin Tuonela vie Tukholman kylmään alamaailmaan

Loppukesän Tukholmassa 17-vuotias tyttö katoaa. Poliisi Sakka Pienni jättää kesälomansa kesken, kun järvestä löytyy naisen ruumis. Uhri ei kuitenkaan ole kadonnut tyttö, eikä kukaan kaipaa naista. Kun tapaus yhdistyy 18 vuotta vanhaan murhaan, Sakka sukeltaa kollegoineen kylmään ja julmaan alamaailmaan, jonka olemassaolosta harva tietää. Sysimustien lapsuusmuistojen ja mielenterveytensä kanssa kamppaileva Sakka joutuu myös kohtaamaan elämänsä kipeimmän kysymyksen. Mitä todella tapahtui, kun hänen siskonsa kuoli?

Kirja on arvosteluvapaa 6.8.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Anu Koivunen, äänikirjan lukee Ronja Keiramo.

Rosie Walshin Päivän verran ikuisesti sinun kertoo rakkaudesta ja petoksesta

Kaksitoista vuotta sitten Carrie sanoi ”tahdon” rannalla Thaimaan auringossa. Samana iltana hänen maailmansa mureni, kun juhliin rynnänneet asemiehet veivät hänen tuoreen aviomiehensä Johanin mukanaan. Hän ei kuullut Johanista enää koskaan. Nyt Carrie on rakentanut elämänsä uudelleen ja elää perhearkea Englannin maaseudulla. Rauha menneisyyden kanssa räsähtää kuitenkin sirpaleiksi, kun Carrie näkee Johanin kasvot tietokoneensa ruudulla. Johan on elossa. Hänellä on uusi elämä. Eikä hän ole koskaan yrittänyt ottaa yhteyttä. Carrien on pakko saada viimein selville, mitä tuona päivänä Thaimaassa oikein tapahtui.

Kirja on arvosteluvapaa 6.8.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Anna-Mari Raaska, äänikirjan lukee Emilia Howells.

Kissa ja hiiri on Chris Carterin uusi, huikea aluevaltaus

Robert Hunter -sarjallaan maailmanmainetta niittänyt Chris Carter yllättää psykologisella jännitysromaanilla. Kissa ja hiiri on Hunter-trillereitä vähemmän synkkä ja verinen, mutta yhtä armottoman koukuttava.

Samantha Stewart on viimein päässyt irti väkivaltaisesta suhteesta. Hänen ex-miehensä Nelson istuu nyt telkien takana – mutta vannoo saavansa hänet vielä joskus kiinni. Ja Samantha tietää, mihin Nelson pystyy. Uuden identiteetin turvin Samantha pakenee toiselle puolelle Yhdysvaltoja ja aloittaa alusta Mary Smithinä. Vähitellen pelko hellittää otettaan. Kohtaaminen taidegalleriassa hurmaavan miehen kanssa avaa mahdollisuuden johonkin, mitä hän ei enää odottanut. Mutta kun Maryn uusi elämä alkaa muistuttaa häiritsevän paljon vanhaa, ei ole enää selvää, mihin voi luottaa. Onko mikään sitä miltä näyttää?

Kirja on arvosteluvapaa 10.8.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Inka Parpola, äänikirjan lukee Emilia Howells.

Jeneva Rosen Täydellinen avioero on odotettu jatko Täydelliselle avioliitolle

On kulunut yksitoista vuotta siitä, kun tähtiasianajaja Sarah Morgan puolusti oikeudessa miestään Adamia, jota syytettiin rakastajattarensa murhasta. Sarah on sittemmin perustanut perheen uuden miehensä Bobin kanssa ja vaihtanut alaa. Elämä sujuu taas niin kuin hän halusikin. Vai sujuuko? Bob hairahtuu pettämään, ja Sarah hakee välittömästi avioeroa. Kesken riitaisan erosotkun poliisi avaa Adamia koskevan tutkinnan uudelleen. Kun nainen, jonka kanssa Bob petti Sarahia, ilmoitetaan kadonneeksi, alkaa likainen ja vaarallinen peli. Jatkuuko taistelu, kunnes kuolema heidät erottaa?

Kirja on arvosteluvapaa 20.8.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Juha Ahokas, äänikirjan lukevat Karoliina Niskanen ja Ilkka Villi.

S. K. Tremaynen Leskenpeili yhdistää goottilaisen perhedraaman ja psykologisen jännärin

Psykologi Karenza Bray kutsutaan syrjäiseen Länsi-Cornwalliin auttamaan teinityttö Ivya, joka on alkanut käyttäytyä oudosti ja väkivaltaisesti. Tytön äiti hukkui kymmenen vuotta aiemmin Leskenpeili-nimiseen vuorovesialtaaseen, vakuuttuneena siitä, että heidän perheensä oli kirottu. Nyt isä pelkää tyttärensä olevan saman voiman vallassa. Onko kyse traumasta vai yliluonnollisesta kirouksesta? Karenza lähestyy Ivya terapeutin lempeydellä, mutta kohtaa vastarintaa. Tyttö on älykäs ja arvaamaton, ja pian Karenza huomaa olevansa pahasti sotkeutunut perheen valheiden verkkoon.

Kirja on arvosteluvapaa 20.8.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Ilkka Rekiaro, äänikirjan lukee Emilia Howells.

Tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi

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