Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi startup-ohjelman: 2040-luvulla yksi maailman 20 arvokkaimmasta yrityksestä Suomesta

17.6.2026 12:35:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisee tänään startup-ohjelmansa, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta maailman paras maa rakentaa kasvuyrityksiä. Tavoitteena on, että 2040-luvulle tultaessa yksi maailman 20 arvokkaimmasta yrityksestä on suomalainen. Ohjelma sisältää useita konkreettisia ehdotuksia, joilla lisättäisiin kasvuyritysten rahoitusta, houkuteltaisiin kansainvälisiä osaajia ja vahvistettaisiin suomalaista omistajuutta.

Noora Fagerström
Noora Fagerström Tuomas Stöckel

Työtä johtaneen kansanedustaja Noora Fagerströmin mukaan Suomen on uskallettava asettaa kunnianhimoisia tavoitteita.

– Suomella on kaikki edellytykset synnyttää uusia maailmanluokan menestystarinoita. Tarvitsemme enemmän pääomaa, enemmän osaajia ja rohkeamman kasvun kulttuurin. Tavoitteemme on, että 2040-luvulle tultaessa yksi maailman 20 arvokkaimmasta yrityksestä on suomalainen, Fagerström sanoo.

Raportin keskeisiä ehdotuksia ovat muun muassa kasvuyritysosakemallin luominen, joka kannustaisi sijoittamaan yrityskaupoista saadut tuotot uusiin kasvuyrityksiin, osakesäästötilin laajentaminen listaamattomiin yhtiöihin sekä työsuhdeoptioiden verottaminen vasta myyntihetkellä.

– Suomessa syntyy edelleen maailmanluokan osaamista, mutta liian moni kasvuyritys joutuu hakemaan ratkaisevan vaiheen rahoituksen ja osaajat ulkomailta. Haluamme rakentaa toimintaympäristön, jossa menestys syntyy ja myös jää Suomeen, Fagerström toteaa.

Startup-ohjelmassa nostetaan esiin myös yrittäjyyskulttuurin muutoksen tarve. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mukaan Suomen on pystyttävä arvostamaan nykyistä enemmän yrittäjyyttä, omistamista ja riskinottoa.

– Suomeen ei synny uusia Supercellejä, Ouria tai Woltteja, jos epäonnistumisesta tehdään tabu. Menestyvät startup-maat ymmärtävät, että jokaisen suuren onnistumisen taustalla on lukemattomia epäonnistumisia. Rehellinen konkurssi ei saa Suomessa olla elinkautinen tuomio, vaan uuden yrityksen ensimmäinen luku. Tarvitsemme enemmän yrittämistä, enemmän riskinottoa ja vähemmän yrittäjävastaisuutta, sanoo Fagerström.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mukaan Suomen seuraavan kasvuloikan ratkaisee kyky muuttaa tutkimus, osaaminen ja yrittäjyys uusiksi kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän startup-ohjelman keskeisiä ehdotuksia:

  • Luodaan kasvuyritysosakemalli, jossa kasvuyrityksen myynnistä saadut tuotot voidaan sijoittaa uuteen kasvuyritykseen verotuksellisesti kannustavalla tavalla.
  • Laajennetaan osakesäästötili koskemaan myös listaamattomia kasvuyrityksiä.
  • Verotetaan työsuhdeoptioita vasta myyntihetkellä ja pääomatulona.
  • Käsitellään kansainvälisten huippuosaajien ja heidän perheidensä lupa-asiat kahdessa viikossa.
  • Otetaan käyttöön käteispalautus tutkimus- ja kehitysinvestoinneista tappiollisille alkuvaiheen yrityksille.
  • Luodaan eläkeyhtiöille vahvemmat kannusteet sijoittaa kasvuyrityksiin.
  • Poistetaan kasvuyritysten tappioiden vähennysoikeuden aikaraja.

Startup-julkaisu liitteenä.

Avainsanat

EduskuntaKokoomusstartupyrittäjyysyrittäminen

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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