Median palvelut Farmarissa Kalajoella
17.6.2026 11:40:48 EEST | ProAgria Tapahtumat Oy | Tiedote
Farmari 2026 avaa ovensa ensi viikolla. Tapahtuma on Kalajoella 25. - 27.6.2026. Farmarin viestintä palvelee mediaa koko tapahtuman ajan.
Farmari-maatalousnäyttely on ensimmäistä kertaa Kalajoella. Tapahtuma on kiinnostanut yrityksiä ja muita toimijoita, mukana on yli 400 näytteilleasettajaa.
Median edustajana pääset Farmariiin sisälle maksutta, kunhan olet akreditoitunut ennakkoon tapahtumaan. Saat sähköpostiisi rekisteröitymisen jälkeen sisäänpääsykortin. Näytä se portilla saapuessasi. Sisäänpääsyportilla saatamme kysyä pressikorttiasi, varauduthan näyttämään sen. Ilmoittaudu mukaan.
Median pysäköinti. Tapahtuma-alueena on Kalajoen lentokenttäalue. Alue on Hiekkasärkkiä vastapäätä Valtatie 8 varrella. Kalajoen keskustasta alueelle on matkaa 7 km. Median parkkialue on lähellä tapahtumaportteja. Pääset parkkiin näyttämällä sähköpostiisi saapunutta median sisäänpääsykorttia. Tutustu karttaan täällä.
Mediatoimisto palvelee päivittäin: to ja pe 9 - 17.45, la 9 - 16.45. Farmarin mediatoimisto on Hiekkasärkkä Areenan vieressä olevassa matalassa rakennuksessa. Farmarin mediatilaisuudet ovat mediatoimistossa päivittäin kello 14.30 alkaen.
Farmarin kuvapankkiin päivittyvät jokaisen päivän kovimmat jutut. Pääset kuvapankkiin jo nyt poimimaan arkistosta Farmarin valokuvia. Kuvapankki on täällä.
Tiedotteet. Farmarin tiedotepalvelu on täällä.
Tavataan Farmarissa!
Yhteyshenkilöt
Miia Lenkkeri-Tamminenviestintäpäällikkö/Farmari 2026Puh:0400159118miia.lenkkeri-tamminen@proagria.fi
Linkit
ProAgria Tapahtumat Oy:n ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat Farmari-maatalousnäyttely, KoneAgria sekä Jyväskylässä järjestettävät Wemmi-sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja.
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Tervetuloa maatalous- ja aluetoimittajien Etko-päivään Farmariin Kalajoelle keskiviikkona 24.6.20269.6.2026 11:52:39 EEST | Kutsu
Oletko muistanut jo ilmoittautua mukaan? Tutustumme päivän aikana Farmariin, innovaatioihin ja maito- ja perunatilaan.
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