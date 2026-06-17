ProAgria Tapahtumat Oy

Median palvelut Farmarissa Kalajoella

17.6.2026 11:40:48 EEST | ProAgria Tapahtumat Oy | Tiedote

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Farmari 2026 avaa ovensa ensi viikolla. Tapahtuma on Kalajoella 25. - 27.6.2026. Farmarin viestintä palvelee mediaa koko tapahtuman ajan. 

Farmarin hevoskentältä tunnelmaa vuodelta 2024.
Kalajoen Farmarissa on kattava kotieläinosasto. Hevosia tapahtumassa on esillä runsaasti. ProAgria Tapahtumat Oy

Farmari-maatalousnäyttely on ensimmäistä kertaa Kalajoella. Tapahtuma on kiinnostanut yrityksiä ja muita toimijoita, mukana on yli 400 näytteilleasettajaa.

Median edustajana pääset Farmariiin sisälle maksutta, kunhan olet akreditoitunut ennakkoon tapahtumaan. Saat sähköpostiisi rekisteröitymisen jälkeen sisäänpääsykortin. Näytä se portilla saapuessasi. Sisäänpääsyportilla saatamme kysyä pressikorttiasi, varauduthan näyttämään sen. Ilmoittaudu mukaan. 

Median pysäköinti. Tapahtuma-alueena on Kalajoen lentokenttäalue. Alue on Hiekkasärkkiä vastapäätä Valtatie 8 varrella. Kalajoen keskustasta alueelle on matkaa 7 km.  Median parkkialue on lähellä tapahtumaportteja. Pääset parkkiin näyttämällä sähköpostiisi saapunutta median sisäänpääsykorttia.  Tutustu karttaan täällä. 

Mediatoimisto palvelee päivittäin: to ja pe 9 - 17.45, la 9 - 16.45. Farmarin mediatoimisto on Hiekkasärkkä Areenan vieressä olevassa matalassa rakennuksessa. Farmarin mediatilaisuudet ovat mediatoimistossa päivittäin kello 14.30 alkaen.  

Farmarin kuvapankkiin päivittyvät jokaisen päivän kovimmat jutut. Pääset kuvapankkiin jo nyt poimimaan arkistosta Farmarin valokuvia. Kuvapankki on täällä.  

Tiedotteet. Farmarin tiedotepalvelu on täällä. 

Tavataan Farmarissa!

Yhteyshenkilöt

Linkit

ProAgria Tapahtumat Oy:n ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat Farmari-maatalousnäyttely, KoneAgria sekä Jyväskylässä järjestettävät Wemmi-sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja.

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