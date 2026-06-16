Naantalin kaupunki käynnistää Ilo-valokuvakilpailun

Ilo-valokuvakilpailu on osa Naantalin uuden brändin lanseerausta, jossa korostuvat ilo, yhdessä koetut hetket ja myönteinen arki. Kilpailulla kaupunki kutsuu asukkaita ja kävijöitä jakamaan kuvia aidoista kohtaamisista, tunnelmista ja ilon hetkistä Naantalissa.

– Kun uudistimme Naantalin brändiä, kysyimme laajasti kuntalaisilta, henkilöstöltä, luottamushenkilöiltä ja yrittäjiltä, mitkä ovat Naantalin vahvuudet ja mikä täällä on ainutlaatuista. Näiden vastausten pohjalta uusi brändi syntyi, ja nyt haluamme ottaa kuntalaiset taas mukaan levittämään Naantalin ilosanomaa, sanoo Naantalin viestintä- ja markkinointipäällikkö Jessica Ålgars.

Kilpailun osallistujien kesken arvotaan viisi 50 euron arvoista lahjakorttia naantalilaisiin yrityksiin. Kilpailu on käynnissä 17.6.–10.8.2026. Tarkemmat osallistumisohjeet ja arvonnan säännöt julkaistaan Naantalin kaupungin verkkosivuilla.