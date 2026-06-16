Naantalin kaupunki käynnistää Ilo-valokuvakilpailun
17.6.2026 14:57:14 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupunki käynnistää Ilo-valokuvakilpailun osana uuden brändinsä lanseerausta. Kilpailussa etsitään kuvia, joista välittyy ilo Naantalissa – ihmisistä, arjen hetkistä ja kaupungin paikoista.
Ilo-valokuvakilpailu on osa Naantalin uuden brändin lanseerausta, jossa korostuvat ilo, yhdessä koetut hetket ja myönteinen arki. Kilpailulla kaupunki kutsuu asukkaita ja kävijöitä jakamaan kuvia aidoista kohtaamisista, tunnelmista ja ilon hetkistä Naantalissa.
– Kun uudistimme Naantalin brändiä, kysyimme laajasti kuntalaisilta, henkilöstöltä, luottamushenkilöiltä ja yrittäjiltä, mitkä ovat Naantalin vahvuudet ja mikä täällä on ainutlaatuista. Näiden vastausten pohjalta uusi brändi syntyi, ja nyt haluamme ottaa kuntalaiset taas mukaan levittämään Naantalin ilosanomaa, sanoo Naantalin viestintä- ja markkinointipäällikkö Jessica Ålgars.
Kilpailun osallistujien kesken arvotaan viisi 50 euron arvoista lahjakorttia naantalilaisiin yrityksiin. Kilpailu on käynnissä 17.6.–10.8.2026. Tarkemmat osallistumisohjeet ja arvonnan säännöt julkaistaan Naantalin kaupungin verkkosivuilla.
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Yhteyshenkilöt
Jessica Ålgarsviestintä- ja markkinointipäällikköNaantalin kaupunkiPuh:040 775 5781jessica.algars@naantali.fi
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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