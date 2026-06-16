Naantalin kaupunki

Naantalin kaupunki käynnistää Ilo-valokuvakilpailun

17.6.2026 14:57:14 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Naantalin kaupunki käynnistää Ilo-valokuvakilpailun osana uuden brändinsä lanseerausta. Kilpailussa etsitään kuvia, joista välittyy ilo Naantalissa – ihmisistä, arjen hetkistä ja kaupungin paikoista.

Nuoret pelaavat frisbeetä rannalla.
Kilpailussa etsitään kuvia, joista välittyy ilo Naantalissa. Ida Johansson

Ilo-valokuvakilpailu on osa Naantalin uuden brändin lanseerausta, jossa korostuvat ilo, yhdessä koetut hetket ja myönteinen arki. Kilpailulla kaupunki kutsuu asukkaita ja kävijöitä jakamaan kuvia aidoista kohtaamisista, tunnelmista ja ilon hetkistä Naantalissa. 

– Kun uudistimme Naantalin brändiä, kysyimme laajasti kuntalaisilta, henkilöstöltä, luottamushenkilöiltä ja yrittäjiltä, mitkä ovat Naantalin vahvuudet ja mikä täällä on ainutlaatuista. Näiden vastausten pohjalta uusi brändi syntyi, ja nyt haluamme ottaa kuntalaiset taas mukaan levittämään Naantalin ilosanomaa, sanoo Naantalin viestintä- ja markkinointipäällikkö Jessica Ålgars

Kilpailun osallistujien kesken arvotaan viisi 50 euron arvoista lahjakorttia naantalilaisiin yrityksiin. Kilpailu on käynnissä 17.6.–10.8.2026. Tarkemmat osallistumisohjeet ja arvonnan säännöt julkaistaan Naantalin kaupungin verkkosivuilla. 

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunki

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Nuoret pelaavat frisbeetä rannalla.
Kilpailussa etsitään kuvia, joista välittyy ilo Naantalissa.
Ida Johansson
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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