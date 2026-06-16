Kustantamo S&S

Eläimet ovat enemmän kuin luulemme – uusi tietokirja haastaa käsityksemme eläimistä

29.7.2026 10:00:00 EEST | Kustantamo S&S | Tiedote

Jaa

Voivatko kimalaiset leikkiä huvikseen? Miten hillitä tiaista, joka innostuu pelaamaan videopelejä kuin teini? Miten hauki kertoo hoitajalleen, että sillä on nälkä? Entä miksi koiralle ei kannata heittää palloa?

Toimittaja ja tietokirjailija Anna Sievisen uusi tietokirja Ammattina eläimet avaa eläinten maailmaa suomalaisten tutkijoiden avulla – ja haastaa samalla ihmisen käsityksen omasta erityisyydestään.

Eläimet eivät ole biologisia koneita vaan yksilöitä, joilla on tunteita, oppimiskykyä ja oma kiehtova tapansa kokea maailma.
Eläimet eivät ole biologisia koneita vaan yksilöitä, joilla on tunteita, oppimiskykyä ja oma kiehtova tapansa kokea maailma.

Elokuussa 2026 ilmestyvä Ammattina eläimet seuraa tutkijoita ja eläinammattilaisia, jotka ovat omistaneet elämänsä eläinten ymmärtämiselle. Mukana ovat muun muassa kädellistutkija Sonja Koski (1973–2025), hyönteistutkija Olli Loukola, eläinfysioterapeutti Heli Hyytiäinen ja eläintenkouluttaja Tuire Kaimio.

Kimalaisia, muurahaisia ja hevosia – mutta myös meitä ihmisiä

Kirja kuljettaa lukijan esimerkiksi muurahaisten yhteiskuntiin, mangustien perhe-elämään, kalojen persoonallisuuksiin, Korkeasaaren arkeen ja fiksujen lehmien pariin. Samalla se kysyy, mitä eläinten käyttäytyminen kertoo ihmisestä itsestään.

Kirjassa kerrotaan esimerkiksi siitä, kuinka kimalaiset käyttävät työkaluja ja tykkäävät pyöritellä palloa omaksi ilokseen. Kalat tunnistavat hoitajansa, ja tiaiset oppivat pelaamaan videopelejä. Eläimet eivät ole biologisia koneita vaan yksilöitä, joilla on tunteita, oppimiskykyä ja oma kiehtova tapansa kokea maailma.

Tietokirja luonnosta aikana, jolloin luonto hupenee

Kirja ei pysähdy pelkkään ihmettelyyn. Moni haastatelluista tutkijoista puhuu myös luontokadosta, eläinten asemasta ja ihmisen vastuusta aikana, jolloin jopa miljoona lajia on vaarassa kadota.

Sievinen kirjoittaa tutkimuksesta kansantajuisesti ja tarinallisesti, mutta taustalla on vakava kysymys: mitä tapahtuu, jos emme vieläkään ymmärrä muuta elämää ympärillämme?

”Mitä paremmin opimme tuntemaan ja kunnioittamaan eläimiä, sitä paremmin kohtelemme niitä”, Sievinen kiteyttää.

Haastatellut asiantuntijat

  • Eläinekologian dosentti Olli Loukola, Turun yliopisto
  • Eläinten fysioterapian dosentti Heli Hyytiäinen, Helsingin yliopisto 
  • Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti, Helsinki
  • Evoluutioekologi ja professori Johanna Mappes, Helsingin yliopisto
  • Evoluutiobiologian ja genomiikan professori Heikki Helanterä, Oulun yliopisto
  • Eläintenkouluttaja ja tietokirjailija Tuire Kaimio, Vantaa
  • Evoluutiobiologian ja ekologian dosentti Emma Vitikainen, Helsingin yliopisto
  • Maretariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen, Kotka
  • Eläinlääkäri ja eläintenkouluttaja Iris Kaimio, Kuopio
  • Biologisen antropologian dosentti Sonja Koski (1973–2025)

Toimittaja tieteen ja tarinoiden rajalla

Anna Sievinen (s. 1982) on helsinkiläinen toimittaja ja tietokirjailija, joka on työskennellyt pitkään Helsingin Sanomissa sekä Tiede Luonto -aikakauslehdessä toimittajana ja avustajana. Hänen esikoistietokirjansa Taltuta kipu – Istuvan ihmisen käsikirja ilmestyi vuonna 2021.

Ammattina eläimet yhdistää tutkimustiedon, reportaasin ja henkilöhaastattelut tavalla, joka tekee eläinten maailmasta samaan aikaan kiehtovan, läheisen ja yhteiskunnallisesti ajankohtaisen.

Anna Sievinen: Ammattina eläimet julkaistaan 13.8. 

Arvostelukappaleet, PDF:t ja kirjailijan yhteystiedot saa allekirjoittaneelta. Minulta saa myös yhteystiedot kirjassa esiintyville asiantuntijoille.

Avainsanat

lukeminentietokirjallisuus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Anna Sievinen. Kuvaaja: Susanna Kekkonen
Anna Sievinen. Kuvaaja: Susanna Kekkonen
Lataa
Ammattina eläimet
Ammattina eläimet
Lataa

Linkit

Kustantamo S&S

Kustantamo S&S
Ritarikatu 5
00170 Helsinki

https://kustantamo.sets.fi/

Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustantamo S&S

Yksi ensimmäisistä kotimaisista lätkäromansseista vie huipputason jääkiekon maailmaan16.6.2026 11:45:44 EEST | Tiedote

Entinen jääkiekkotoimittaja Marianne Suntio sijoitti esikoisromaaninsa huippukiekon maailmaan. Yhden kesän pelisuunnitelma kuvaa olympiakisoissa loukkaantuneen Ilonan ja NHL-tähti Jonaksen kesää, jonka aikana molemmat joutuvat pohtimaan suhdettaan intohimolajiinsa – ja toisiinsa. Onko rakkaudelle tilaa ammattikiekon kovassa maailmassa? Romaani nostaa esiin myös sen näkymättömän työn, jota etenkin naiskiekkoilijat tekevät pysyäkseen mukana lajissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye