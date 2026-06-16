Eläimet ovat enemmän kuin luulemme – uusi tietokirja haastaa käsityksemme eläimistä
29.7.2026 10:00:00 EEST | Kustantamo S&S | Tiedote
Voivatko kimalaiset leikkiä huvikseen? Miten hillitä tiaista, joka innostuu pelaamaan videopelejä kuin teini? Miten hauki kertoo hoitajalleen, että sillä on nälkä? Entä miksi koiralle ei kannata heittää palloa?
Toimittaja ja tietokirjailija Anna Sievisen uusi tietokirja Ammattina eläimet avaa eläinten maailmaa suomalaisten tutkijoiden avulla – ja haastaa samalla ihmisen käsityksen omasta erityisyydestään.
Elokuussa 2026 ilmestyvä Ammattina eläimet seuraa tutkijoita ja eläinammattilaisia, jotka ovat omistaneet elämänsä eläinten ymmärtämiselle. Mukana ovat muun muassa kädellistutkija Sonja Koski (1973–2025), hyönteistutkija Olli Loukola, eläinfysioterapeutti Heli Hyytiäinen ja eläintenkouluttaja Tuire Kaimio.
Kimalaisia, muurahaisia ja hevosia – mutta myös meitä ihmisiä
Kirja kuljettaa lukijan esimerkiksi muurahaisten yhteiskuntiin, mangustien perhe-elämään, kalojen persoonallisuuksiin, Korkeasaaren arkeen ja fiksujen lehmien pariin. Samalla se kysyy, mitä eläinten käyttäytyminen kertoo ihmisestä itsestään.
Kirjassa kerrotaan esimerkiksi siitä, kuinka kimalaiset käyttävät työkaluja ja tykkäävät pyöritellä palloa omaksi ilokseen. Kalat tunnistavat hoitajansa, ja tiaiset oppivat pelaamaan videopelejä. Eläimet eivät ole biologisia koneita vaan yksilöitä, joilla on tunteita, oppimiskykyä ja oma kiehtova tapansa kokea maailma.
Tietokirja luonnosta aikana, jolloin luonto hupenee
Kirja ei pysähdy pelkkään ihmettelyyn. Moni haastatelluista tutkijoista puhuu myös luontokadosta, eläinten asemasta ja ihmisen vastuusta aikana, jolloin jopa miljoona lajia on vaarassa kadota.
Sievinen kirjoittaa tutkimuksesta kansantajuisesti ja tarinallisesti, mutta taustalla on vakava kysymys: mitä tapahtuu, jos emme vieläkään ymmärrä muuta elämää ympärillämme?
”Mitä paremmin opimme tuntemaan ja kunnioittamaan eläimiä, sitä paremmin kohtelemme niitä”, Sievinen kiteyttää.
Haastatellut asiantuntijat
- Eläinekologian dosentti Olli Loukola, Turun yliopisto
- Eläinten fysioterapian dosentti Heli Hyytiäinen, Helsingin yliopisto
- Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti, Helsinki
- Evoluutioekologi ja professori Johanna Mappes, Helsingin yliopisto
- Evoluutiobiologian ja genomiikan professori Heikki Helanterä, Oulun yliopisto
- Eläintenkouluttaja ja tietokirjailija Tuire Kaimio, Vantaa
- Evoluutiobiologian ja ekologian dosentti Emma Vitikainen, Helsingin yliopisto
- Maretariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen, Kotka
- Eläinlääkäri ja eläintenkouluttaja Iris Kaimio, Kuopio
- Biologisen antropologian dosentti Sonja Koski (1973–2025)
Toimittaja tieteen ja tarinoiden rajalla
Anna Sievinen (s. 1982) on helsinkiläinen toimittaja ja tietokirjailija, joka on työskennellyt pitkään Helsingin Sanomissa sekä Tiede Luonto -aikakauslehdessä toimittajana ja avustajana. Hänen esikoistietokirjansa Taltuta kipu – Istuvan ihmisen käsikirja ilmestyi vuonna 2021.
Ammattina eläimet yhdistää tutkimustiedon, reportaasin ja henkilöhaastattelut tavalla, joka tekee eläinten maailmasta samaan aikaan kiehtovan, läheisen ja yhteiskunnallisesti ajankohtaisen.
Anna Sievinen: Ammattina eläimet julkaistaan 13.8.
Arvostelukappaleet, PDF:t ja kirjailijan yhteystiedot saa allekirjoittaneelta. Minulta saa myös yhteystiedot kirjassa esiintyville asiantuntijoille.
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Yhteyshenkilöt
Susanna SucksdorffTuottajaPuh:0505746966susanna.sucksdorff@sets.fi
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Kustantamo S&S
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