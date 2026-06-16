Eläimet ovat enemmän kuin luulemme – uusi tietokirja haastaa käsityksemme eläimistä

Voivatko kimalaiset leikkiä huvikseen? Miten hillitä tiaista, joka innostuu pelaamaan videopelejä kuin teini? Miten hauki kertoo hoitajalleen, että sillä on nälkä? Entä miksi koiralle ei kannata heittää palloa?

Toimittaja ja tietokirjailija Anna Sievisen uusi tietokirja Ammattina eläimet avaa eläinten maailmaa suomalaisten tutkijoiden avulla – ja haastaa samalla ihmisen käsityksen omasta erityisyydestään.