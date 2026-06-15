Oliko nuorten toivottomuus yllätys - vai onko kyse siitä, että heitä ei ole kuultu?

Tällä viikolla eduskunnassa on käsittelyssä välikysymys nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuudenuskon heikkenemisestä. Nuorisobarometrin tulokset kertovat hälyttävää viestiä yhteiskunnan tilasta. Moni saattaa herätä tilanteen vakavuuteen vasta nyt, vaikka useat nuorten asioita ajavat etujärjestöt ja tutkijat ovat tuoneet esiin huolia lasten ja nuorten jaksamisesta, toimeentulosta ja eriarvoistumisesta jo pitkään.

“Nuorten tulevaisuususkon romahdus on yhteiskunnallinen kriisi, ja konkreettinen osoitus siitä, että nuoret ovat ajautuneet leikkauspolitiikan kovimmaksi maksajaksi. Tilanteen korjaaminen vaatii konkreettisia toimia. Ennätykselliseen nuorisotyöttömyyteen on tartuttava, lapsiperheköyhyyttä ehkäistävä ja rakennettava vakaata työelämää. Nuorten tarpeita on kyettävä kuulemaan ja uskallettava tehdä poliittisia päätöksiä hätään vastaamiseksi”, Demarinuorten puheenjohtaja Julia Väänänen sanoo.

Moni nuori kokee toivottomuutta ja kohtaa haasteita niin itsenäistymisen, opintojen kuin työelämän alkuun pääsemisessä. Asiantuntijat ja päättäjät ovat tarjonneet erilaisia keinoja lasten ja nuorten tulevaisuususkon palauttamiseen, ja näitä on tärkeä kuunnella. Yksittäiset päätökset ja hankkeet eivät kuitenkaan riitä, vaan nuoriin panostamisen pitää olla tietoinen ja kokonaisvaltainen päätös.

“Talouden tasapainottamiseksi tehtävien päätösten vaikutukset on arvioitava huolella. Seurausten on jakaannuttava tasapuolisesti, eivätkä ne voi kasaantua vain yhden sukupolven kannettavaksi. Nyt kannustan kaikkia päättäjiä aidosti kuuntelemaan oman puolueensa nuorisojärjestöjä ja heidän viestiään siitä, miten takaamme jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia täynnä olevan tulevaisuuden epävarmuuden sijaan”, päättää Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila.