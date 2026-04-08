Ihon takanen -esitys saa ensi-iltansa 26.11.2026
17.6.2026 14:08:37 EEST | Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry | Tiedote
Simo Heiskasen koreografia viidelle tanssijalle ja muusikolle saa ensi-iltansa Tanssin talon Pannuhallissa 26.11.-28.11.2026. Ihon takanen -esitys peilaa ihmisen olemassaoloa, suhdetta toisiin ihmisiin ja elolliseen ympäristöömme.
Ihosi takana ihme,
kokonainen maailma
Kätketty elämäsi
matkakirja
Esitys peilaa ihmisen olemassaoloa, suhdetta toisiin ihmisiin ja elolliseen ympäristöömme. Se ehdottaa tunteiden ylikorostamisen sijaan sisäistä kuuntelua ja meitä ympäröivän, olemassaolostaan kamppailevan elollisen hiljaista tarkkailua.
Ihon takanen on viiden tanssijan ja muusikon esittämä, Simo Heiskasen koreografioima näyttämöteos. Heiskanen tunnetaan musiikkia, tanssia ja tanssiteatterin keinoja yhdistelevistä esityksistään. Uusin teos on Milla Viljamaan säveltämän ilmaisuvoimaisen musiikin, Anna Ruohosen sävykkään puvustuksen ja Ville Virtasen hienovireisen valosuunnittelun muodostama kokonaisteos.
Koreografia: Simo Heiskanen
Säveltäjä ja äänisuunnittelija: Milla Viljamaa
Valosuunnittelu: Ville Virtanen
Pukusuunnittelu: Anna Ruohonen
Tanssijat: Simo Heiskanen, Kasperi Kolehmainen, Taru Koski, Fiia Lamminen, Miro Puranen
Muusikko: Milla Viljamaa
Tuotanto: Glims & Gloms / Melinda Näsänen
Liput ja lisätietoja Tanssin talon verkkosivuilta, tanssintalo.fi
Haastattelupyynnöt:
Melinda Näsänen / Tuottaja
melinda.nasanen@glimsgloms.fi / 040 6752 567
Glims & Gloms
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Yhteyshenkilöt
Melinda NäsänenTuottajaGlims & Gloms
Viestinnän ja markkinoinnin vastaava tuottaja. Teosten tuotannolliset tehtävät ja tiedottaminen.
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