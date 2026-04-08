Ihon takanen -esitys saa ensi-iltansa 26.11.2026

Ihosi takana ihme,

kokonainen maailma

Kätketty elämäsi

matkakirja

Esitys peilaa ihmisen olemassaoloa, suhdetta toisiin ihmisiin ja elolliseen ympäristöömme. Se ehdottaa tunteiden ylikorostamisen sijaan sisäistä kuuntelua ja meitä ympäröivän, olemassaolostaan kamppailevan elollisen hiljaista tarkkailua.

Ihon takanen on viiden tanssijan ja muusikon esittämä, Simo Heiskasen koreografioima näyttämöteos. Heiskanen tunnetaan musiikkia, tanssia ja tanssiteatterin keinoja yhdistelevistä esityksistään. Uusin teos on Milla Viljamaan säveltämän ilmaisuvoimaisen musiikin, Anna Ruohosen sävykkään puvustuksen ja Ville Virtasen hienovireisen valosuunnittelun muodostama kokonaisteos.





Koreografia: Simo Heiskanen

Säveltäjä ja äänisuunnittelija: Milla Viljamaa

Valosuunnittelu: Ville Virtanen

Pukusuunnittelu: Anna Ruohonen

Tanssijat: Simo Heiskanen, Kasperi Kolehmainen, Taru Koski, Fiia Lamminen, Miro Puranen

Muusikko: Milla Viljamaa

Tuotanto: Glims & Gloms / Melinda Näsänen

Liput ja lisätietoja Tanssin talon verkkosivuilta, tanssintalo.fi



Haastattelupyynnöt:

Melinda Näsänen / Tuottaja

melinda.nasanen@glimsgloms.fi / 040 6752 567

Glims & Gloms



