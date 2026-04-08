Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry

Ihon takanen -esitys saa ensi-iltansa 26.11.2026

17.6.2026 14:08:37 EEST | Glims & Gloms tanssiteatterin kannatusyhdistys ry | Tiedote

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Simo Heiskasen koreografia viidelle tanssijalle ja muusikolle saa ensi-iltansa Tanssin talon Pannuhallissa 26.11.-28.11.2026. Ihon takanen -esitys peilaa ihmisen olemassaoloa, suhdetta toisiin ihmisiin ja elolliseen ympäristöömme. 

Henkilö, jonka yllä on harsoja katsoo alaviistoon, jonne myös toinen käsi on suunnattu, toinen käsi on koukussa pään vieressä. Kuva on rajattu näyttämään pelkästään henkilön ylävartalo.
Ihon takanen Tanssin talon Pannuhallissa 26.11.-28.11.2026 Ari Kauppila Glims & Gloms

Ihosi takana ihme,
kokonainen maailma
Kätketty elämäsi
matkakirja

Esitys peilaa ihmisen olemassaoloa, suhdetta toisiin ihmisiin ja elolliseen ympäristöömme. Se ehdottaa tunteiden ylikorostamisen sijaan sisäistä kuuntelua ja meitä ympäröivän, olemassaolostaan kamppailevan elollisen hiljaista tarkkailua.

Ihon takanen on viiden tanssijan ja muusikon esittämä, Simo Heiskasen koreografioima näyttämöteos. Heiskanen tunnetaan musiikkia, tanssia ja tanssiteatterin keinoja yhdistelevistä esityksistään. Uusin teos on Milla Viljamaan säveltämän ilmaisuvoimaisen musiikin, Anna Ruohosen sävykkään puvustuksen ja Ville Virtasen hienovireisen valosuunnittelun muodostama kokonaisteos.

Koreografia: Simo Heiskanen
Säveltäjä ja äänisuunnittelija: Milla Viljamaa
Valosuunnittelu: Ville Virtanen
Pukusuunnittelu: Anna Ruohonen
Tanssijat: Simo Heiskanen, Kasperi Kolehmainen, Taru Koski, Fiia Lamminen, Miro Puranen
Muusikko: Milla Viljamaa
Tuotanto: Glims & Gloms / Melinda Näsänen

Liput ja lisätietoja Tanssin talon verkkosivuilta, tanssintalo.fi 

Haastattelupyynnöt: 
Melinda Näsänen / Tuottaja
melinda.nasanen@glimsgloms.fi / 040 6752 567
Glims & Gloms 

Avainsanat

tanssinykytanssitanssintalohelsinkilivemusiikki

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Kuvat

Henkilö, jonka yllä on harsoja katsoo alaviistoon, jonne myös toinen käsi on suunnattu, toinen käsi on koukussa pään vieressä. Kuva on rajattu näyttämään pelkästään henkilön ylävartalo.
Ihon takanen Tanssin talon Pannuhallissa 26.11.-28.11.2026
Ari Kauppila Glims & Gloms
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